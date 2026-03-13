Roma ingin bangkit kembali setelah kekalahan di Genoa. Laga di Como menjadi titik krusial bagi musim Giallorossi: tim asuhan Fabregas kini memiliki poin yang sama dengan Giallorossi, yang telah kehilangan momentum dalam dua pertandingan terakhir di mana mereka hanya meraih satu poin. Di posisi satu poin di bawah, Juventus siap menyalip keduanya. Pada leg pertama, pertandingan berakhir 1-0 untuk Roma berkat gol Wesley.
Como vs Roma: di mana menontonnya, saluran TV, siaran langsung streaming, susunan pemain
COMO vs ROMA: Saluran TV dan Siaran Langsung Streaming
Pertandingan: Como vs Roma
Tanggal: Minggu, 15 Maret
Waktu: 18
Saluran TV: DAZN, Sky
Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK COMO VS ROMACOMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Pelatih : Fabregas.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Pelatih : Gasperini.
Ndicka akan diskors, dan Hermoso siap menggantikannya sejak menit pertama. Banyak pemain yang absen bagi Gasperini, yang harus bermain tanpa Dybala, Ferguson, dan Dovbyk. Di lini depan, Pellegrini siap kembali setelah terinspirasi oleh golnya melawan Bologna di Liga Europa, didampingi oleh Malen. Tidak ada masalah serius bagi Koné yang absen pada pertandingan Kamis lalu karena kelelahan otot. Fabregas memulihkan Perrone yang menargetkan untuk kembali sejak menit pertama. Addai absen.
DI MANA MENONTON COMO VS ROMA DI TVPertandingan antara Como dan Roma akan disiarkan oleh DAZN: untuk menontonnya di TV, Anda perlu mengunduh aplikasi DAZN di smart TV yang kompatibel atau di konsol PlayStation atau Xbox, atau menggunakan perangkat seperti Amazon Firestick dan Google Chromecast, atau TIMVISION Box. Pertandingan ini juga dapat disaksikan di Sky melalui saluran Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, dan Sky Sport (251).
DI MANA MENONTON COMO VS ROMA SECARA LANGSUNG MELALUI STREAMINGUntuk menonton pertandingan Como vs Roma secara langsung melalui streaming, Anda perlu mengunduh aplikasi DAZN di PC, ponsel pintar, atau tablet, atau sebagai alternatif, mengakses situs web DAZN melalui komputer atau laptop dan memilih jendela siaran pertandingan tersebut. Sementara itu, pelanggan Sky dapat menggunakan layanan Sky Go, sedangkan opsi lainnya adalah NOW.
