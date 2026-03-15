Como vs Roma, Celik ditarik keluar karena cedera: kondisinya

Tidak ada kabar baik dari kubu Roma, yang kalah dalam laga tandang di Como pada pertandingan krusial yang menentukan peluang lolos ke Liga Champions, dan kini juga terancam kehilangan Zeki Celik akibat cedera. Bek sayap asal Turki itu ditempatkan di sayap kanan dalam formasi klasik 3-4-2-1 asuhan Gasperini; pergantiannya tidak direncanakan, namun 20 menit menjelang akhir pertandingan, sang pemain terpaksa meninggalkan lapangan karena masalah fisik. Tsimikas masuk menggantikannya, namun kondisi Celik membuat lingkungan Giallorossi cemas menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam seminggu ini, pemain asal Turki tersebut akan menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan, terutama, estimasi waktu pemulihannya.

Berita terbaru