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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Como vs Parma: Di Mana Menonton Pertandingan dan Siaran Langsung, Saluran, Waktu, dan Susunan Pemain

Como vs Parma Calcio 1913
Serie A
Como
Parma Calcio 1913

Setelah awal impian di Liga Champions Eropa, Como melanjutkan perjalanannya yang tak terbendung di liga juga, menghadapi Parma yang dikapteni Carlos Cuesta: semua informasi tentang pertandingan

Setelah menutup lembaran malam ajaib di Liga Champions Eropa yang membuat Como berhasil memaksakan diri dengan kemenangan 4-1 atas Leipzig pada penampilan perdananya secara mutlak, pasukan Fabregas kembali ke liga untuk mencoba mengimbangi ritme Inter, Roma, dan Lazio.

Di jalan Nico Paz dan rekan-rekannya berdiri Parma yang dipimpin Carlos Cuesta, tim yang telah diperbarui secara mendalam dan dipenuhi bakat-bakat muda dengan prospek besar. Setelah mencetak gol pertamanya di Serie A, pelatih asal Spanyol itu diperkirakan kembali mengandalkan Lontani dalam duet bersama Toure.


Fabregas diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan, karena ia mungkin memberikan kesempatan di lini depan kepada Cutrone dan juga Jesus Rodriguez, di samping bek kiri asal Brasil yang baru, Caique.




  • Como vs Parma: Kanal Penyiar dan Siaran Langsung

    Pertandingan: Como-Parma

    Tanggal: Senin, 14 September 2026

    Waktu: 18.30

    Saluran Penyiar: stc

    Siaran Langsung: stc

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  • Susunan Pemain Perkiraan Como vs Parma

    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah, Caqueret; Perrone, Mella; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; CKun.

    Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Fabian, Keita, Ordonez, Valeri; Toure, Lontani.

  • Di mana menyaksikan Como-Parma

    Pertandingan Serie A Italia antara Como dan Parma akan disiarkan langsung di televisi melalui stc lewat aplikasi pada perangkat televisi pintar yang kompatibel atau menggunakan konsol permainan video (PlayStation, Xbox), atau TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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  • Di mana menonton siaran langsung Como vs Parma

    Como-Parma juga akan tersedia melalui siaran langsung di perangkat seperti ponsel pintar, tablet, serta komputer jinjing dan komputer meja berkat stc, yakni dengan mengunduh aplikasinya atau mengakses situs resmi platform tersebut.

Serie A
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Parma Calcio 1913
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