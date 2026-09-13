Setelah menutup lembaran malam ajaib di Liga Champions Eropa yang membuat Como berhasil memaksakan diri dengan kemenangan 4-1 atas Leipzig pada penampilan perdananya secara mutlak, pasukan Fabregas kembali ke liga untuk mencoba mengimbangi ritme Inter, Roma, dan Lazio.

Di jalan Nico Paz dan rekan-rekannya berdiri Parma yang dipimpin Carlos Cuesta, tim yang telah diperbarui secara mendalam dan dipenuhi bakat-bakat muda dengan prospek besar. Setelah mencetak gol pertamanya di Serie A, pelatih asal Spanyol itu diperkirakan kembali mengandalkan Lontani dalam duet bersama Toure.





Fabregas diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan, karena ia mungkin memberikan kesempatan di lini depan kepada Cutrone dan juga Jesus Rodriguez, di samping bek kiri asal Brasil yang baru, Caique.











