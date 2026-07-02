Setelah Luis Milla, Como secara resmi mengumumkan transfer pemain baru kedua pada hari ini. Tim yang dilatih oleh Cesc Fabregas telah menyelesaikan pembelian pemain sayap kiri kelahiran 2003, Kaiki, dari Cruzeiro. Kesepakatan ini berupa peminjaman dengan kewajiban pembelian sebesar 15 juta euro, termasuk bonus.
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Como, transfer Kaiki resmi: rincian transaksi tersebut
CATATAN
Berikut adalah siaran pers resmi mengenai penutupan kesepakatan ini: “Como 1907 dengan bangga mengumumkan tercapainya kesepakatan untuk merekrut pemain timnas Brasil Kaiki Bruno da Silva, yang sebelumnya bermain untuk Cruzeiro Esporte Clube. Bek kiri berusia 23 tahun ini akan bergabung dengan tim sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian wajib, yang akan membawa kecepatan, intensitas, dan pengalaman internasional ke dalam skuad asuhan Cesc Fàbregas”.
SEBAGAI GANTINYA ALBERTO MORENO
Kaiki, yang meniti karier sepak bolanya di akademi muda Cruzeiro, telah tampil dalam 129 pertandingan bersama tim utama dan mencetak 2 gol. Dalam daftar prestasinya terdapat gelar juara Serie B Brasil, gelar juara negara bagian Minas Gerais, serta gelar juara Amerika Selatan U-20 bersama tim nasional Brasil, di mana ia juga sempat sekali tampil bersama tim utama. Como membelinya untuk menggantikan Alberto Moreno, yang telah meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir.