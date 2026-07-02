Como, transfer Kaiki resmi: rincian transaksi tersebut

Kaiki, yang meniti karier sepak bolanya di akademi muda Cruzeiro, telah tampil dalam 129 pertandingan bersama tim utama dan mencetak 2 gol. Dalam daftar prestasinya terdapat gelar juara Serie B Brasil, gelar juara negara bagian Minas Gerais, serta gelar juara Amerika Selatan U-20 bersama tim nasional Brasil, di mana ia juga sempat sekali tampil bersama tim utama. Como membelinya untuk menggantikan Alberto Moreno, yang telah meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir.