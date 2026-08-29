Seperti yang tertulis di situs resmi klub asal Como tersebut, "Como 1907 dengan senang hati mengumumkan perekrutan gelandang Italia Samuele Ricci dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/27 dengan opsi, dari AC Milan.





Lahir pada 2001, Ricci berkembang di akademi Empoli, menapaki jenjang kelompok usia sebelum menjalani debut profesionalnya di Serie B pada 2019.





Setelah mencatatkan lebih dari 90 penampilan bersama Empoli, Ricci pindah ke Torino pada Januari 2022, awalnya dengan status pinjaman, lalu secara permanen. Setelah tiga setengah musim bersama Torino, gelandang itu pindah ke Milan pada Juli 2025".



