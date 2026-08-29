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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Como resmi mendatangkan Ricci dari AC Milan: pernyataan resmi

Como
Transfers
AC Milan
S. Ricci

Klub Como meresmikan kedatangan gelandang itu dari Milan

Seperti yang tertulis di situs resmi klub asal Como tersebut, "Como 1907 dengan senang hati mengumumkan perekrutan gelandang Italia Samuele Ricci dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/27 dengan opsi, dari AC Milan.


Lahir pada 2001, Ricci berkembang di akademi Empoli, menapaki jenjang kelompok usia sebelum menjalani debut profesionalnya di Serie B pada 2019.


Setelah mencatatkan lebih dari 90 penampilan bersama Empoli, Ricci pindah ke Torino pada Januari 2022, awalnya dengan status pinjaman, lalu secara permanen. Setelah tiga setengah musim bersama Torino, gelandang itu pindah ke Milan pada Juli 2025".


  • Pernyataan Como berlanjut: "Di usia 25 tahun, Samuele Ricci sudah mencatatkan lebih dari 200 penampilan sebagai pesepakbola profesional dan telah mengenakan seragam tim nasional senior Italia dalam beberapa kesempatan. Seorang gelandang yang rapi dan memiliki kemampuan teknik mumpuni, Ricci bergabung dengan tim asuhan Cesc Fàbregas dengan membawa pengalaman penting di Serie A serta kemampuan mengendalikan permainan di lini tengah.


    Pelatih Como 1907 Cesc Fàbregas menyatakan: "Samuele adalah pemain yang kami kenal dengan baik. Dia memiliki kualitas teknik hebat, kecerdasan, dan kemampuan mengelola bola. Saya yakin karakteristiknya sangat cocok dengan cara bermain kami dan dia bisa memberi kami banyak hal. Kami senang dia bersama kami dan tak sabar untuk mulai bekerja bersama".


    Tentang kedatangannya di Como, Samuele Ricci berkomentar: "Saya senang berada di sini, kesan-kesannya sangat baik sejak awal. Saya sangat menyukai proyek yang dipresentasikan klub kepada saya dan saya tak sabar menempatkan diri saya untuk pelatih dan tim guna memulai pengalaman baru ini".


    Selamat datang di Como, Samuele".



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