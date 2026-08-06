Como resmi datangkan Couto. Fabregas: "Pemain pemberani"

Lahir pada 2002, Couto memulai kariernya di Coritiba sebelum pindah ke Manchester City pada 2020.Setelah itu, ia menimba pengalaman bersama Girona, Braga, dan Borussia Dortmund, sebelum bergabung secara permanen dengan klub Jerman tersebut pada 2025.





Sebagai pemain yang dinamis dan memiliki kemampuan teknik mumpuni, Couto bisa menempati berbagai peran di sisi kanan, membawa ke Como pengalaman yang ia kumpulkan di Bundesliga, Liga Champions, Liga Europa, dan Piala Dunia Antarklub.





Di level internasional, ia menjuarai Piala Dunia U-17 FIFA 2019 bersama Brasil dan menjalani debut di tim nasional senior pada 2023.



