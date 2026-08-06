Seperti yang tertulis di situs resmi klub asal Como tersebut, Como 1907 dengan senang hati mengumumkan perekrutan pemain sayap kanan tim nasional Brasil Yan Couto dengan status pinjaman dari Borussia Dortmund untuk musim 2026/27.
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Como resmi datangkan Couto. Fabregas: "Pemain pemberani"
KARIER
Lahir pada 2002, Couto memulai kariernya di Coritiba sebelum pindah ke Manchester City pada 2020.Setelah itu, ia menimba pengalaman bersama Girona, Braga, dan Borussia Dortmund, sebelum bergabung secara permanen dengan klub Jerman tersebut pada 2025.
Sebagai pemain yang dinamis dan memiliki kemampuan teknik mumpuni, Couto bisa menempati berbagai peran di sisi kanan, membawa ke Como pengalaman yang ia kumpulkan di Bundesliga, Liga Champions, Liga Europa, dan Piala Dunia Antarklub.
Di level internasional, ia menjuarai Piala Dunia U-17 FIFA 2019 bersama Brasil dan menjalani debut di tim nasional senior pada 2023.
Perkataan Fabregas dan Couto
Pelatih Como 1907, Cesc Fàbregas, berkomentar: "Yan adalah pemain yang berani dan kuat secara teknik, yang memberi kami berbagai opsi di sisi kanan. Dia suka bermain ke depan, memiliki energi besar, dan beradaptasi dengan baik dengan cara bermain kami. Dia masih muda, tetapi sudah memiliki pengalaman penting dan kami yakin dia bisa terus berkembang bersama kami".
Tentang kedatangannya, Yan menyatakan: "Saya sangat senang berada di sini, saya sangat menyukai cara bermain tim ini dan filosofinya, saya berharap bisa membantu tim ini berkembang lebih jauh lagi. Saya percaya ini adalah langkah penting untuk karier saya, saya tidak sabar untuk memulai".
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