Butez 6: Hampir tidak pernah diuji, ia diselamatkan oleh asisten wasit dan VAR yang membatalkan dua peluang satu-satunya yang diciptakan oleh Pisa.





Var Der Brempt 6: Diturunkan secara mengejutkan sejak menit ke-1, ia memulai dengan sangat hati-hati dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Pisa hampir tidak pernah menembus sayap dan memudahkan tugasnya.





Diego Carlos 6: Satu-satunya kesalahan di babak pertama menyebabkan sedikit ketegangan di kotak penalti, namun segera diatasi oleh rekan-rekannya.

(dari menit ke-77 Goldaniga sv)





Kempf 6,5: sangat hebat dalam dua kesempatan untuk menjebak Stoijlkovic dalam posisi offside. Di belakang sana, tidak ada yang bisa melewatinya.





Moreno 7: terus menerus memberikan dorongan, mendukung serangan, dan juga memberikan assist untuk Nico Paz.





Perrone 7,5: penampilan luar biasa yang terdiri dari pembacaan permainan, distribusi bola, serangan vertikal, dan juga sebuah gol. Tepuk tangan.





Da Cunha 6,5: kurang menonjol dibandingkan rekan-rekannya di area gawang dibandingkan penampilan sebelumnya, ia hampir dalam kondisi darurat dan Fabregas memberinya istirahat setengah babak setelah skor aman.

(59' Caqueret 6,5: tidak membuat penonton merindukan Da Cunha, bahkan umpan vertikalnya kepada Alberto Moreno layak diabadikan saat skor 4-0)





Jesus Rodriguez 6: tanpa disengaja ia menjadi catatan negatif dalam pertandingan ini, namun bukan karena penampilannya—yang terpengaruh oleh benturan di awal pertandingan—melainkan karena kekhawatiran akan dampak cedera tersebut terhadap sisa musim

(37' Baturina 7,5: menurut Fabregas, ia mengalami "masalah fisik" dan itulah alasan ia ditempatkan di bangku cadangan. Ia masuk dan juga memecah jalannya pertandingan)





Nico Paz 7: kembali mencetak gol setelah absen selama 4 pertandingan dan di kandang mencetak gol yang sudah lama tidak tercipta sejak Oktober. Dia juga tampak sedikit mengalami masalah fisik, tetapi gol tersebut memberikan energi ekstra.





Diao 8: akhirnya kembali. Gol dan assist dalam 28 menit dan pertandingan pun berbalik. Dia adalah senjata tambahan Fabregas untuk akhir musim, seperti yang terjadi setahun lalu

(77' Kuhn 6,5: hanya beberapa menit untuk unjuk gigi, lalu melaju, melakukan slalom di sayap, dan memberikan assist untuk gol ke-5 Perrone. Dia juga ada di sana)





Douvikas 7,5: hampir langsung mencetak gol pada sentuhan bola pertamanya. Ini adalah gol ke-11 musim ini yang membawanya ke posisi kedua dalam daftar pencetak gol, tertinggal 3 gol dari Lautaro.

(59' Morata 5,5: hanya dia yang absen dalam pesta gol ini. Dia tidak dalam performa terbaiknya dan itu terlihat).





Pelatih Fabregas: 6,5: semuanya terlalu mudah