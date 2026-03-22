Pertandingan yang tidak menegangkan, begitu pula dengan penilaian para pemain dalam pertandingan tersebut.
Como-Pisa: Penilaian CM: Diao tak terbendung, Douvikas mengejar Lautaro
NILAI PEMAIN COMO
Butez 6: Hampir tidak pernah diuji, ia diselamatkan oleh asisten wasit dan VAR yang membatalkan dua peluang satu-satunya yang diciptakan oleh Pisa.
Var Der Brempt 6: Diturunkan secara mengejutkan sejak menit ke-1, ia memulai dengan sangat hati-hati dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Pisa hampir tidak pernah menembus sayap dan memudahkan tugasnya.
Diego Carlos 6: Satu-satunya kesalahan di babak pertama menyebabkan sedikit ketegangan di kotak penalti, namun segera diatasi oleh rekan-rekannya.
(dari menit ke-77 Goldaniga sv)
Kempf 6,5: sangat hebat dalam dua kesempatan untuk menjebak Stoijlkovic dalam posisi offside. Di belakang sana, tidak ada yang bisa melewatinya.
Moreno 7: terus menerus memberikan dorongan, mendukung serangan, dan juga memberikan assist untuk Nico Paz.
Perrone 7,5: penampilan luar biasa yang terdiri dari pembacaan permainan, distribusi bola, serangan vertikal, dan juga sebuah gol. Tepuk tangan.
Da Cunha 6,5: kurang menonjol dibandingkan rekan-rekannya di area gawang dibandingkan penampilan sebelumnya, ia hampir dalam kondisi darurat dan Fabregas memberinya istirahat setengah babak setelah skor aman.
(59' Caqueret 6,5: tidak membuat penonton merindukan Da Cunha, bahkan umpan vertikalnya kepada Alberto Moreno layak diabadikan saat skor 4-0)
Jesus Rodriguez 6: tanpa disengaja ia menjadi catatan negatif dalam pertandingan ini, namun bukan karena penampilannya—yang terpengaruh oleh benturan di awal pertandingan—melainkan karena kekhawatiran akan dampak cedera tersebut terhadap sisa musim
(37' Baturina 7,5: menurut Fabregas, ia mengalami "masalah fisik" dan itulah alasan ia ditempatkan di bangku cadangan. Ia masuk dan juga memecah jalannya pertandingan)
Nico Paz 7: kembali mencetak gol setelah absen selama 4 pertandingan dan di kandang mencetak gol yang sudah lama tidak tercipta sejak Oktober. Dia juga tampak sedikit mengalami masalah fisik, tetapi gol tersebut memberikan energi ekstra.
Diao 8: akhirnya kembali. Gol dan assist dalam 28 menit dan pertandingan pun berbalik. Dia adalah senjata tambahan Fabregas untuk akhir musim, seperti yang terjadi setahun lalu
(77' Kuhn 6,5: hanya beberapa menit untuk unjuk gigi, lalu melaju, melakukan slalom di sayap, dan memberikan assist untuk gol ke-5 Perrone. Dia juga ada di sana)
Douvikas 7,5: hampir langsung mencetak gol pada sentuhan bola pertamanya. Ini adalah gol ke-11 musim ini yang membawanya ke posisi kedua dalam daftar pencetak gol, tertinggal 3 gol dari Lautaro.
(59' Morata 5,5: hanya dia yang absen dalam pesta gol ini. Dia tidak dalam performa terbaiknya dan itu terlihat).
Pelatih Fabregas: 6,5: semuanya terlalu mudah
NILAI PISA
Nicolas 5: Lima gol adalah angka yang besar, dan ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap dua gol pertama. Mulai dari gol ketiga, ia terlihat kurang tangguh dan kurang responsif di tiang gawangnya.
Caracciolo 5: Kesulitan mengawal Diao sepanjang pertandingan, tampil tidak konsisten bersama seluruh tim.
Albiol 4,5: Lambat dan canggung dalam mengantisipasi serangan vertikal para penyerang Como.
Canestrelli 5: Mencoba bertahan dengan melakukan intervensi kasar di beberapa kesempatan, dia pun menyerah lebih awal
(77' Iling Jr. sv)
Leris 5,5: Jika peran seorang pemain sayap dalam formasi 3-5-2 hanya mencakup fase serangan, itu mungkin cukup, tetapi terlalu sering ia mengejar bola dan tampil buruk dalam fase pertahanan.
Hojholt 5: Hampir tidak pernah terlihat di tengah lapangan.
Akinsanmiro 4,5: Kali ini, pemain berbakat milik Inter ini benar-benar gagal baik dalam mendukung serangan maupun dalam pertahanan yang praktis tidak ada
(46' Meister 6: setidaknya dia mencoba dengan menambahkan sedikit kekuatan fisik. Dia juga mencetak gol, tetapi Stoijlkovic berada dalam posisi offside).
Loyola 5: tidak membantu serangan dan kesulitan di pertahanan, buruk
(64' Stengs 5: dia juga tidak terlihat)
Angori 4,5: dibandingkan dengan pemain sayap lainnya, Leris bahkan tidak pernah berhasil menekan
Tramoni 5: beberapa gerakan di antara lini dan satu-satunya peluang di pertengahan babak pertama. Itu tidak cukup
(77' Piccinini sv),
Moreo 5: dipilih sebagai satu-satunya ujung tombak, ia "dimakan" oleh cengkeraman para bek tengah Como
(51' Stojilkovic 6: satu gol, umpan yang berujung pada gol Meister. Keduanya dianulir karena offside, tapi setidaknya itu adalah secercah cahaya di kegelapan Pisa).
Pelatih Hiljemark 5: Perlawanan Pisa hanya bertahan 6 menit dan di luar perbedaan teknis dengan Como, yang hilang sejak awal adalah keinginan untuk berjuang. Dan klasemen semakin rumit