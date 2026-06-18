Como, Paz semakin dekat untuk tetap bertahan: pertemuan dengan Mourinho menjadi penentu

Nico Paz, kecuali ada perubahan mendadak di menit-menit terakhir, akan kembali ke Madrid baru pada musim panas 2027 dengan nilai transfer sebelas juta euro, yaitu nilai aktual dari klausul pembelian kembali yang kedua (dan terakhir—red.).





Namun, sebelumnya, ia ingin terus menorehkan sejarah bersama Como, baik di Serie A maupun di Liga Champions.