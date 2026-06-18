Segalanya bisa berubah dalam hitungan beberapa bulan. Pada Januari, Real Madrid tampak bertekad untuk memulangkan Nico Paz, namun kemudian segalanya berubah dengan cepat. Di satu sisi, Como berhasil meraih tiket bersejarah ke Liga Champions musim depan, tidak terkecuali berkat 12 gol yang dicetak oleh pemain bernomor punggung 10 mereka; di sisi lain, Real Madrid kedatangan Mourinho dan Bernardo Silva.
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Como, Paz semakin dekat untuk tetap bertahan: pertemuan dengan Mourinho menjadi penentu
KONTAK DENGAN MOURINHO
Cepat atau lambat, Paz akan kembali ke Real Madrid, baik karena Madrid sangat yakin akan potensinya, maupun karena nilai pasar sang pemain jauh lebih tinggi: jika Florentino Perez bersedia melepasnya, akan ada antrean panjang peminat. Namun, saat ini waktunya belum tepat, dan Nico menyadari hal itu beberapa hari yang lalu berkat panggilan telepon langsung kepada pelatih baru Los Blancos yang, dengan skuad saat ini, tidak dapat menjaminnya mendapatkan kesempatan bermain yang seharusnya ia dapatkan.
11 JUTA
Nico Paz, kecuali ada perubahan mendadak di menit-menit terakhir, akan kembali ke Madrid baru pada musim panas 2027 dengan nilai transfer sebelas juta euro, yaitu nilai aktual dari klausul pembelian kembali yang kedua (dan terakhir—red.).
Namun, sebelumnya, ia ingin terus menorehkan sejarah bersama Como, baik di Serie A maupun di Liga Champions.
RASA INGIN KE COMO
Fabregas memang benar ketika dengan yakin menyatakan bahwa masa depan Paz hanya akan melibatkan dua tim: Real Madrid atau Como sendiri. Nico tidak pernah benar-benar mempertimbangkan tawaran dari Liga Premier, terutama dari Tottenham, dan menegaskan keinginannya untuk tetap bersama Fabregas agar bisa bermain sebagai pemain kunci di Liga Champions.