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Como membidik striker Chelsea Liam Delap setelah kesepakatan Moise Kean mandek
Perubahan target transfer
Menurut calciomercato, Como terpaksa menjajaki opsi alternatif di bursa transfer setelah menemui komplikasi dalam upaya mereka merekrut Kean. Kesepakatan awal gagal mendapatkan momentum yang diperlukan, sehingga petinggi klub mulai melirik opsi lain untuk mendapatkan pencetak gol yang sudah terbukti.
Memperkuat lini serang tetap menjadi prioritas utama bagi tim manajemen saat mereka bersiap menghadapi musim yang menuntut. Mengamankan profil yang tepat di sepertiga akhir lapangan dipandang krusial untuk menjaga daya saing.
- Getty Images Sport
Munculnya opsi Delap
Petinggi klub kini telah memulai kontak terkait potensi transfer striker Chelsea, Delap. Penyerang muda itu dipantau karena profil fisiknya dan pengalamannya bermain di level tinggi.
Menjajaki kesepakatan untuk Delap memberi Como opsi baru untuk memperkuat lini depan mereka. Negosiasi masih berada pada tahap penjajakan ketika para direktur olahraga mempertimbangkan kelayakan pendekatan formal.
Kecocokan taktis dalam serangan
Dari perspektif taktik, mendatangkan penyerang tengah yang dinamis dan energik akan memberi staf pelatih fleksibilitas taktik yang berharga. Mengintegrasikan pemain yang mampu melakukan pressing dari lini depan sejalan dengan tuntutan modern.
Kedalaman skuad akan sangat krusial saat tim menyeimbangkan komitmen domestik dengan ambisi yang lebih luas di berbagai kompetisi. Menambah darah segar untuk memperebutkan tempat di starting XI sangat penting demi menjaga level performa tetap tinggi.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Seiring berjalannya bursa transfer, Como perlu memutuskan apakah mereka akan meningkatkan minat terhadap Delap dengan mengajukan tawaran resmi. Banyak hal akan bergantung pada valuasi Chelsea dan keterbukaan sang pemain untuk pindah ke Italia.
Untuk saat ini, departemen rekrutmen terus mencermati pasar dengan saksama sebelum mengambil langkah pasti apa pun. Pekan-pekan mendatang akan memperlihatkan apakah klub dapat menjembatani kesenjangan itu dan merekrut target alternatif utama mereka.
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