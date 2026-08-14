Menurut calciomercato, Como terpaksa menjajaki opsi alternatif di bursa transfer setelah menemui komplikasi dalam upaya mereka merekrut Kean. Kesepakatan awal gagal mendapatkan momentum yang diperlukan, sehingga petinggi klub mulai melirik opsi lain untuk mendapatkan pencetak gol yang sudah terbukti.

Memperkuat lini serang tetap menjadi prioritas utama bagi tim manajemen saat mereka bersiap menghadapi musim yang menuntut. Mengamankan profil yang tepat di sepertiga akhir lapangan dipandang krusial untuk menjaga daya saing.