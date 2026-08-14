Como, Kean belum juga pecah telur: kontak untuk Delap dari Chelsea

Hingga saat ini, Como menjalankan bursa transfer sekelas Liga Champions. Banyak pemain baru didatangkan, termasuk yang berlevel tinggi, lini belakang dibangun ulang dari nol, Nico Paz dipertahankan... namun masih ada yang terus berharap skuad bisa semakin diperkuat, bukan dengan rekrutan sembarangan, melainkan dengan tambahan yang nyaris bisa disebut sebagai game changer.





Dan tidak, permintaan itu bukan datang dari sembarang orang, melainkan langsung dari pelatih Cesc Fabregas yang, untuk menjaga Como tetap kompetitif di Italia dan Eropa, menginginkan tambahan pemain dengan level tertinggi, praktis seorang starter utama, untuk dimasukkan ke lini serang. Dan menurut laporan Sky Sport, nama itu bisa jadi adalah Liam Delap.



