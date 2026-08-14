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Liam Delap ChelseaGetty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Como, Kean belum juga pecah telur: kontak untuk Delap dari Chelsea

Como
Fiorentina
Chelsea
M. Kean
L. Delap

Nama baru untuk lini serang Como. Fabregas masih mencari satu rekrutan top.

Hingga saat ini, Como menjalankan bursa transfer sekelas Liga Champions. Banyak pemain baru didatangkan, termasuk yang berlevel tinggi, lini belakang dibangun ulang dari nol, Nico Paz dipertahankan... namun masih ada yang terus berharap skuad bisa semakin diperkuat, bukan dengan rekrutan sembarangan, melainkan dengan tambahan yang nyaris bisa disebut sebagai game changer.


Dan tidak, permintaan itu bukan datang dari sembarang orang, melainkan langsung dari pelatih Cesc Fabregas yang, untuk menjaga Como tetap kompetitif di Italia dan Eropa, menginginkan tambahan pemain dengan level tertinggi, praktis seorang starter utama, untuk dimasukkan ke lini serang. Dan menurut laporan Sky Sport, nama itu bisa jadi adalah Liam Delap.


  • KESULITAN UNTUK KEAN

    Como sejak lama mencoba membidik penyerang Fiorentina dan Timnas Italia, Moise Kean. Untuk pemain Italia itu (yang juga akan berguna untuk persoalan lama terkait pemain binaan akademi Italia untuk daftar skuad Serie A dan Liga Champions), sudah diajukan dua tawaran, yang terakhir senilai 35 juta plus bonus, tetapi ditolak oleh direktur olahraga Fiorentina Fabio Paratici.

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  • Upaya untuk Delap

    Maka direktur olahraga Como, Ludi, mulai mencari opsi lain dan dalam beberapa jam terakhir mencoba memanfaatkan jalur diplomatik yang sudah dibuka dan membuahkan hasil dengan Chelsea untuk operasi yang sudah rampung dan membawa Trevoh Chalobah ke tim asuhan Fabregas.

    The Blues melepas, hanya satu tahun setelah merekrutnya sekitar 40 juta euro dari Ipswich, penyerang Inggris kelahiran 2003 Liam Delap. Menurut Sky Sport, untuk saat ini kesepakatan disusun berdasarkan pinjaman dengan sebagian gaji dibayar oleh The Blues. Kontak awal berjalan positif, alternatif selain Kean mulai terbentuk.

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