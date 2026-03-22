Kabar buruk bagi Como dalam laga melawan Pisa. Tim asal Como itu, pada babak pertama, harus kehilangan Jesus Rodriguez akibat cedera. Pemain kelahiran 2005 itu sudah beberapa menit mengalami masalah pada lutut kanannya, yang memaksanya meminta diganti. Ia pun keluar lapangan sambil menangis, lalu langsung menuju ruang ganti.
Como, Jesus Rodriguez terpaksa keluar lapangan sambil menangis akibat cedera saat melawan Pisa: kondisinya
DI DALAM BATURINA
Menggantikan Jesus Rodriguez—yang kondisinya perlu diperiksa lebih lanjut untuk memahami seberapa parah masalahnya—Baturina masuk ke lapangan. Beberapa menit sebelum pertandingan dimulai,Fabregas menjelaskan alasan pencoretan pemain Kroasia itu sebagai berikut: "Di posisi sayap, ada 3-4 pemain yang sedang mengalami masalah fisik, salah satunya adalah Baturina, sedangkan yang lain adalah Valle dan Ramon." Namun, hanya Ramon yang bahkan tidak masuk ke bangku cadangan.
