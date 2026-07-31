Trevoh Chalobah dan Como, sebuah pernikahan yang harus terjadi. Bek asal Inggris itu kian dekat dengan kepindahan ke tepi danau, sehingga titik balik bisa datang bahkan pada malam ini. Kesepakatan mengenai syarat kontrak sudah tercapai lebih dari sepekan lalu, kini klub asal Larian itu semakin mendekati permintaan Chelsea.
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Como, jarak dengan Chelsea untuk Chalobah menipis: jam-jam penentuan, Fabregas berharap terbaik
Operasi senilai Rp30 juta
Inter hanya sempat melakukan penjajakan dan kini mengalihkan fokus serius pada Cuti Romero. Trevoh Chalobah memprioritaskan Como dan hanya menunggu panggilan untuk terbang ke Italia serta memulai petualangan profesional baru yang menarik. Como semakin mendekati garis finis, akan mencapai angka 30 juta yang sejak awal selalu menjadi permintaan Chelsea. Dalam beberapa jam ke depan dijadwalkan ada panggilan antara kedua klub untuk mencapai kesepakatan final.
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