Inter hanya sempat melakukan penjajakan dan kini mengalihkan fokus serius pada Cuti Romero. Trevoh Chalobah memprioritaskan Como dan hanya menunggu panggilan untuk terbang ke Italia serta memulai petualangan profesional baru yang menarik. Como semakin mendekati garis finis, akan mencapai angka 30 juta yang sejak awal selalu menjadi permintaan Chelsea. Dalam beberapa jam ke depan dijadwalkan ada panggilan antara kedua klub untuk mencapai kesepakatan final.