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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Como-Inter terkait Chalobah, Suwarso: "Saya telah mengajukan proposal kepada Marotta, inilah jawabannya"

Como
Inter
Chelsea
T. Chalobah

Bek Chelsea itu menjadi rebutan kedua klub tersebut, namun presiden Como telah mengajukan usulan kepada presiden Inter untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Trevoh Chalobah telah lama menjadi kandidat utama baik bagi Inter maupun Como untuk memperkuat lini pertahanan masing-masing. Bek asal Inggris ini masih terikat kontrak dengan Chelsea yang terus mematok harga tinggi untuknya. Saat ini, baik Inter maupun Como telah menunda sementara proses transfer tersebut, namun sempat terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak saat Como yang dipimpin Cesc Fabregas mengajukan tawaran pertama, sementara manajemen Inter masih dalam tahap negosiasi awal dengan agen sang pemain.


Yang berhasil mencairkan kebuntuan antara kedua klub adalah presiden Como, Mirwan Suwarso, yang hari ini, dalam acara Business of Sport, mengungkapkan bahwa telah terjadi panggilan telepon dengan Marotta untuk mencoba mencapai kesepakatan tengah.


  • BAGI MEDIA, KAMI SEDANG BERSAING

    Suwarso tidak pernah secara eksplisit menyebut Chalobah dan Inter, namun justru dia yang menjadi pusat perselisihan: "Kami menjadi sorotan media terkait fakta bahwa kami sedang bersaing dengan tim Italia lain untuk merekrut seorang pemain asal Inggris"

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  • USULAN KEPADA MAROTTA

    "Saat itu aku berkata: 'Tahukah kamu? Kenapa aku tidak menelepon ketua tim lawan dan bertanya kepadanya: "Kalian mau dia?". Kalau kalian mau, silakan saja, kami mundur, terima kasih.' Tapi kalau kamu membelinya, berikan aku salah satu pemainmu."

  • JAWABANNYA

    "Lalu dia berkata: 'Terima kasih atas teleponnya. Saya menghargai ini, kami akan memberi tahu Anda sebelum akhir hari ini. Jika kami tidak melanjutkan kerja sama ini, berikut adalah tujuan-tujuan lain yang sedang kami kejar. Kami dengan senang hati akan membagikannya kepada Anda.' Jadi, menurut saya, hubungan seperti ini menguntungkan bagi kedua klub, dan membantu kita semua untuk berkembang."

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  • PERUBAHAN TUJUAN

    Hari ini, baik Inter maupun Como tampaknya tidak berniat untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait pemain timnas Inggris tersebut, dan kedua klub itu kini telah beralih ke target lain yang kali ini tidak saling bersaing. Inter sedang mengupayakan perekrutan Stones dengan status bebas transfer, sementara Como sangat tertarik pada Davinson Sanchez yang masih terikat kontrak dengan Galatasaray.