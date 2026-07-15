Como-Inter terkait Chalobah, Suwarso: "Saya telah mengajukan proposal kepada Marotta, inilah jawabannya"

Trevoh Chalobah telah lama menjadi kandidat utama baik bagi Inter maupun Como untuk memperkuat lini pertahanan masing-masing. Bek asal Inggris ini masih terikat kontrak dengan Chelsea yang terus mematok harga tinggi untuknya. Saat ini, baik Inter maupun Como telah menunda sementara proses transfer tersebut, namun sempat terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak saat Como yang dipimpin Cesc Fabregas mengajukan tawaran pertama, sementara manajemen Inter masih dalam tahap negosiasi awal dengan agen sang pemain.





Yang berhasil mencairkan kebuntuan antara kedua klub adalah presiden Como, Mirwan Suwarso, yang hari ini, dalam acara Business of Sport, mengungkapkan bahwa telah terjadi panggilan telepon dengan Marotta untuk mencoba mencapai kesepakatan tengah.



