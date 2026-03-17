Como, apakah Fabregas akan hengkang? Siapa yang bisa menggantikannya. Dan Cesc-lah yang akan memilihnya

Siapa yang mungkin dipilih jika perpisahan ini benar-benar terjadi dalam beberapa bulan ke depan? Pertama-tama, perlu digambarkan profil calon penggantinya. Dibutuhkan seorang pelatih yang sedang naik daun, mungkin muda, mungkin asing. Yang terpenting, dibutuhkan profil yang sejalan dengan pendahulunya, seorang "ahli taktik", seorang pelatih yang mampu menghadirkan permainan yang dinamis bagi timnya dan memaksimalkan potensi para pemain berkualitas yang telah bergabung selama bertahun-tahun di tepi Danau Como.

Mungkin saja Fabregas dan klub menjajaki pasar pelatih di luar negeri, mengingat kecenderungan klub Como yang sering memilih pelatih asing. Kita tidak perlu terkejut jika pelatih berikutnya datang dari Premier League atau La Liga, mungkin seseorang yangpernah bermain bersama Cesc atau yang dikenalnya dengan baik, seorang yang dapat dipercaya untuk meneruskan tongkat estafet dengan tenang.

Ada tiga jalur utama yang bisa diikuti. Jalur Spanyol, mengingat hubungan istimewa yang dimiliki klub, misalnya, dengan Real Madrid, yang bisa mengarah ke profil seperti Davide Ancelotti, putra Carlo, yang sudah pernah dipertimbangkan sebelumnya, atau Arbeloa sendiri yang, meski tampil bagus bersama Los Blancos saat ini, kemungkinan besar tidak akan bertahan di masa depan. Ide lain yang bisa dipertimbangkan adalah yang mengarah ke Raul atau pelatih yang sudah lebih mapan seperti Iraola dan Marcelino. Dalam konteks ini, saat ini hanya tersisa impian untuk kandidat seperti Xavi atau Scaloni, juara dunia bersama Argentina, atau – mengapa tidak – salah satu mentor Fabregas, Guardiola, yang tampaknya akan mengakhiri kariernya bersama City dan mungkin ingin akhirnya mencoba peruntungannya di Serie A yang pernah ia singgahi, antara lain bersama Brescia yang tidak jauh dari Como dan sering ia kunjungi kembali.

Alur kedua yang perlu diperhatikan adalah alur Inggris, bahkan dalam arti luas. Banyak pelatih Premier League yang bisa menarik minat manajemen ini, yang juga terdiri dari mantan pemain besar dari seberang Selat Inggris. Sulit untuk mendapatkan Amorim, yang masih terikat kontrak dengan Manchester United, namun lebih tersedia adalah Glasner, yang akan meninggalkan Crystal Palace, Marco Silva dari Fulham, dan Lampard, yang mencatatkan musim yang sangat baik bersama Coventry.

Terakhir, para pelatih Italia. Pelatih yang paling cocok untuk mengikuti jejak Fabregas, meskipun dengan karakteristik dan perbedaan mereka dengan sang pelatih asal Catalunya, mungkin ada tiga yang saat ini bebas: Thiago Motta, De Zerbi, dan Maresca. Ini akan menjadi pilihan yang rumit—yang mungkin juga ditunda satu tahun lagi—tetapi tentu saja Fabregas sendiri yang akan diminta untuk membuatnya agar mimpi kejayaan Como yang kini sudah tidak lagi kecil itu semakin nyata.