Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Simone Gervasio

Simone Gervasio

Como, apakah Fabregas akan hengkang? Siapa yang bisa menggantikannya. Dan Cesc-lah yang akan memilihnya

Bagaimana masa depan kursi pelatih Como: kami mencoba menebak siapa yang mungkin dipilih Fabregas sebagai penggantinya.

Tugas berat menanti siapa pun yang akan mengambil alih tongkat estafet saat petualangan sukses Cesc Fabregas di bangku cadangan Como berakhir. Pelatih asal Catalunya ini berhasil membawa tim asal Como itu menjadi salah satu timterbaik di Serie A, dengan memadukan permainan sepak bola yang spektakuler serta pengelolaan skuad dan bursa transfer yang cerdas. Prestasi ini tak terelakkan membuatnya masuk dalam radar klub-klub besar Eropa dan mungkin akan segera mendorongnya untuk meninggalkan Como. 

Berjuang untuk LigaChampions dan dengan masa depan cerah di depan mata, jalan sang pelatih dan klub mungkin segera berpisah. Di satu sisi, Cesc tahu bahwa mungkin tidak ada tempat lain di mana ia bisa menemukan kebebasan dan ruang untuk berkembang sebesar ini; di sisi lain, mengingat kariernya, ia sadar bahwa ada panggung yang jauh lebih bergengsi dibandingkan dengan Como yang kini telah menjadi klub besar. Fabregas berada di persimpangan jalan, atau lebih tepatnya, akan berada di sana. Di akhir musim, ia bisa melanjutkan dan menargetkan hal-hal yang lebih tinggi bersama timnya atau menyerahkannya ke tangan yang lebih berpengalaman. Nah, jika pilihannya adalah yang kedua: siapa yang bisa menggantikannya? Kami mencoba membayangkan profil yang tepat.

  • FABREGAS-COMO: SAMPAI KAPAN KITA AKAN BERLANJUT BERSAMA?

    Bahwa Fabregas cepat atau lambat akan meninggalkan Como adalah hal yang wajar, dan baru-baru ini presiden klub, Mirwan Suwarso, juga membahas hal tersebut. Kepada Rivista Undici, ia mengatakan: "Fabregas memang sangat penting bagi kami, tetapi kami akan bodoh jika tidak memikirkan bahwa suatu hari nanti ia bisa pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Meskipun demikian, saya berharap selama dia masih di sini, dia membantu kami merancang rencana sukses juga untuk orang yang akan menggantikannya. Bagi saya, ketika dia pergi—jika memang harus pergi—seharusnya dia yang memilih siapa yang akan menggantikannya. Dia harus terlibat dalam pemilihan itu. Sebagai anggota Dewan Sepak Bola, dia harus membantu kami menunjuk pelatih berikutnya."

    Intinya, sebelum pergi, Fabregas akan menunjuk penggantinyadan membantunya, seperti yang dilakukan Klopp untuk Slot di Liverpool. Hal ini sudah dibicarakan di akhir musim lalu ketika pemain Spanyol itu melakukan beberapa pembicaraan dengan klub seperti Inter dan Bayer Leverkusen. Dalam konferensi pers terakhir, dia mengatakan: "Saya ingin pergi dari sini dengan meninggalkan warisan. Hal yang penting adalah bahwa siapa pun yang datang setelah saya akan menemukan klub yang hebat, dengan para pemain yang sangat siap, dan budaya kerja yang luar biasa. Inilah yang ingin saya tinggalkan untuk Como.”

    • Iklan

  • SIAPA YANG MENGGANTIKANNYA

    Siapa yang mungkin dipilih jika perpisahan ini benar-benar terjadi dalam beberapa bulan ke depan? Pertama-tama, perlu digambarkan profil calon penggantinya. Dibutuhkan seorang pelatih yang sedang naik daun, mungkin muda, mungkin asing. Yang terpenting, dibutuhkan profil yang sejalan dengan pendahulunya, seorang "ahli taktik", seorang pelatih yang mampu menghadirkan permainan yang dinamis bagi timnya dan memaksimalkan potensi para pemain berkualitas yang telah bergabung selama bertahun-tahun di tepi Danau Como.

    Mungkin saja Fabregas dan klub menjajaki pasar pelatih di luar negeri, mengingat kecenderungan klub Como yang sering memilih pelatih asing. Kita tidak perlu terkejut jika pelatih berikutnya datang dari Premier League atau La Liga, mungkin seseorang yangpernah bermain bersama Cesc atau yang dikenalnya dengan baik, seorang yang dapat dipercaya untuk meneruskan tongkat estafet dengan tenang.

    Ada tiga jalur utama yang bisa diikuti. Jalur Spanyol, mengingat hubungan istimewa yang dimiliki klub, misalnya, dengan Real Madrid, yang bisa mengarah ke profil seperti Davide Ancelotti, putra Carlo, yang sudah pernah dipertimbangkan sebelumnya, atau Arbeloa sendiri yang, meski tampil bagus bersama Los Blancos saat ini, kemungkinan besar tidak akan bertahan di masa depan. Ide lain yang bisa dipertimbangkan adalah yang mengarah ke Raul atau pelatih yang sudah lebih mapan seperti Iraola dan Marcelino. Dalam konteks ini, saat ini hanya tersisa impian untuk kandidat seperti Xavi atau Scaloni, juara dunia bersama Argentina, atau – mengapa tidak – salah satu mentor Fabregas, Guardiola,yang tampaknya akan mengakhiri kariernya bersama City dan mungkin ingin akhirnya mencoba peruntungannya di Serie A yang pernah ia singgahi, antara lain bersama Brescia yang tidak jauh dari Como dan sering ia kunjungi kembali.

    Alur kedua yang perlu diperhatikan adalah alur Inggris, bahkan dalam arti luas. Banyak pelatih Premier League yang bisa menarik minat manajemen ini, yang juga terdiri dari mantan pemain besar dari seberang Selat Inggris. Sulit untuk mendapatkan Amorim, yang masih terikat kontrak dengan Manchester United, namun lebih tersedia adalah Glasner, yang akan meninggalkan Crystal Palace, Marco Silva dari Fulham, dan Lampard, yang mencatatkan musim yang sangat baik bersama Coventry.

    Terakhir, para pelatih Italia. Pelatih yang paling cocok untuk mengikuti jejak Fabregas, meskipun dengan karakteristik dan perbedaan mereka dengan sang pelatih asal Catalunya, mungkin ada tiga yang saat ini bebas: Thiago Motta, De Zerbi, dan Maresca. Ini akan menjadi pilihan yang rumit—yang mungkin juga ditunda satu tahun lagi—tetapi tentu saja Fabregas sendiri yang akan diminta untuk membuatnya agar mimpi kejayaan Como yang kini sudah tidak lagi kecil itu semakin nyata.

