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لؤي العبيدي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Comeback Amoury Al Hilal: 5 Bintang Terbaik pada Pekan Keempat Liga Elite Joy

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Arab Saudi

Talenta-talenta yang menonjolkan diri di Liga Saudi U-21

Sejumlah bintang muda mencuri perhatian dengan gemilang pada pekan keempat Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21), melalui kontribusi besar yang mereka persembahkan bersama tim masing-masing.

Sebanyak 11 pertandingan digelar selama dua hari pada pekan keempat Liga Joy Elite, yang menjadi saksi kemilau banyak talenta muda.

  • Amaury Al Hilal

    Tak diragukan lagi, bintang utama dari pekan tersebut adalah pemain Tunisia Loui Al-Obeidi, penyerang Al-Hilal, yang berhasil kembali menegaskan namanya di Liga Arab Saudi U-21 melalui gol-gol krusialnya.

    Al-Obeidi mencetak dua gol yang membawa Al-Hilal menang atas Neom dengan skor 4-0, pada Minggu malam, di Stadion "Al-Zaeem" di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Penyerang muda Tunisia itu menunjukkan kemampuan khusus dalam mencetak gol dengan kaki kirinya dari segala sudut yang mungkin, belum lagi keterlibatannya dalam membangun serangan dari lini tengah, seperti yang ia lakukan pada gol pertama.

    Sementara semua orang mengira peran Al-Obeidi telah menurun, setelah kegemilangan rekannya Turki Al-Ghamil pada dua pekan pertama dengan mencetak 3 gol, penyerang Tunisia itu menjawab semua orang, bukan dengan kata-katanya, tetapi dengan gol dan kontribusinya.

    Al-Obeidi mengingatkan semua orang akan kegemilangannya yang mencolok pada musim lalu, yang mendorong para analis untuk menyamakannya dengan mantan penyerang Italia Amauri.

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  • Maradona Al Hilal

    Al-Obaidi bukan satu-satunya pemain Al-Hilal yang mengingatkan publik Arab Saudi pada seorang pemain asing terkenal, karena Ahmed Hamza melakukan hal yang sama, setelah gol keempat yang dicetaknya ke gawang Neom.

    Gol yang terjadi pada menit ke-84 itu sungguh istimewa, ketika Ahmed Hamza berhasil menembus pertahanan Neom dengan melewati lebih dari satu pemain, setelah start yang luar biasa dari tengah lapangan, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

    Hamza membangkitkan kembali kenangan akan gol bersejarah legenda Argentina, Diego Armando Maradona, saat menghadapi timnas Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 1986, ketika ia melewati lebih dari satu pemain dari tengah lapangan, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

    Keindahan gol itu tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek moral, ketika Ahmed Hamza tak lupa menyampaikan pesan dukungan kepada gelandang asal Portugal, Ruben Neves, bintang tim utama, setelah ia merayakan gol dengan caranya sendiri.

    Neves sebelumnya mengalami situasi yang sulit, Sabtu lalu, dalam kemenangan tim utama Al-Hilal atas Al-Taawoun dengan skor 6-0 tanpa balas, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

    Pertandingan tersebut diwarnai tindakan yang disayangkan, setelah sebagian suporter Al-Taawoun menyerukan nama mendiang Diogo Jota, mantan pemain Liverpool, yang meninggal akibat kecelakaan tragis pada tahun lalu, dalam upaya memprovokasi sahabatnya yang berasal dari Portugal, Ruben Neves.

    Ahmed Hamza pun tak lupa menghibur bintang tim utama itu dan menunjukkan solidaritas kepadanya melalui selebrasi tersebut, sehingga gol itu tetap menjadi salah satu gol terindah Liga Joy Elite, baik di dalam maupun di luar lapangan.

  • Abdulrahman Al-Ruwaili

    Dalam pertandingan lain, kaki kiri berbicara paling lantang lewat Abdulrahman Al-Ruwaili, ketika ia membawa timnya Al-Ettifaq menang atas Al-Wehda dengan skor telak enam gol tanpa balas.

    Meski menang dengan 6 gol, Al-Ruwaili menjadi satu-satunya pemain Al-Ettifaq yang mencetak dua gol, keduanya dengan kaki kiri yang ia gunakan dengan penuh kreativitas, baik dengan bagian dalam kaki pada gol kedua, maupun bagian luar pada gol kelima.

    Al-Ruwaili menunjukkan kemampuan dalam menentukan posisi dengan baik, baik di tengah kerumunan pemain seperti yang terjadi pada gol pertamanya, maupun melalui akselerasinya ke ruang kosong seperti yang ia lakukan pada gol keduanya.

    Memang benar Al-Ruwaili baru mencetak gol untuk pertama kalinya pada musim ini di Liga Roshn Elite, namun penampilannya menghadapi Al-Wehda membuat banyak orang menantikan lebih banyak lagi pada pekan-pekan mendatang.

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  • Mohammed Al-Owais

    Dalam pertandingan yang sama, Mohammed Al-Aissi mencetak gol keenam untuk Al-Ettifaq, sekaligus melanjutkan rentetan bersejarahnya pada musim ini di Liga Joy Elite.

    Gol tersebut tercipta pada menit ke-71, ketika ia melewati sejumlah pemain Al-Wehda dengan cara yang memukau, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang, dengan gaya yang menyerupai apa yang kerap dilakukan oleh legenda Argentina, Lionel Messi.

    Al-Aissi mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun di Liga Joy Elite, sehingga ia mencatatkan rekor bersejarah sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di seluruh pekan pada edisi kompetisi kali ini.

    Penyerang Al-Ettifaq itu mencapai gol ketujuhnya pada musim ini di Liga Saudi U-21, sekaligus semakin menjauh di puncak daftar pencetak gol dari Ziyad Aba, bintang Al-Ahli, dan Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh, yang berada di posisi kedua dengan koleksi 4 gol.

    Perlu dicatat bahwa Al-Ettifaq memiliki lini serang terkuat di Liga Joy Elite setelah empat pekan berjalan, setelah mencetak 20 gol dengan rata-rata 5 gol per pertandingan, di mana 7 gol di antaranya dicetak oleh Mohammed Al-Aissi, dengan persentase lebih dari 33%.

  • Ammar Al-Ghamdi

    Berbicara tentang kaki kiri, tidak mungkin melupakan Ammar Al-Ghamdi, penyerang Al-Ittihad, yang tampil menonjol dan menjadi salah satu pemain terbaik yang mengandalkan kaki tersebut di Liga Roshn Saudi.

    Al-Ghamdi mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan Al-Ittihad atas Al-Qadsiah dengan skor 2-0, dalam laga puncak pekan keempat kompetisi ini.

    Kecemerlangan Al-Ghamdi tidak hanya terletak pada golnya, tetapi juga pada cara ia menyarangkan bola ke dalam gawang, di mana penyerang Al-Ittihad itu memadukan sejumlah keterampilan dalam satu momen.

    Diawali dengan menerima umpan lambung secara istimewa, sebelum mengungguli bek Al-Qadsiah dalam hal kecepatan, kemudian memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk melindungi bola, sebelum melewati seorang bek lain, dan menunjukkan kemampuannya dalam penyelesaian akhir dengan menempatkan bola ke dalam gawang.

    Dengan cara yang sempurna ini, Ammar Al-Ghamdi mencetak gol untuk laga ketiga secara beruntun, sehingga ia mulai bersaing memperebutkan gelar top skor Liga Roshn Saudi, seperti yang ia lakukan pada musim lalu.

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