Coleen Rooney mengakui bahwa memiliki Wayne di rumah memang mengganggu dan membongkar kisah naik-turunnya dengan legenda Manchester United
Ketegangan dalam rumah tangga: Hidup bersama Wayne di rumah
Perubahan jadwal telah secara signifikan mengubah dinamika kehidupan rumah tangga pasangan tersebut di kediaman mereka senilai £20 juta di Cheshire. Mencermati waktu yang kini mereka habiskan bersama setelah dua dekade berada di bawah sorotan publik, Coleen menjelaskan transisi ke kehidupan bersama mantan striker tersebut dalam wawancara dengan The Times: "Dalam beberapa hal itu baik, dalam beberapa hal itu mengganggu, karena kami belum pernah memiliki begitu banyak waktu bersama. Saya suka segala sesuatunya teratur, dia sedikit lebih santai." Ketika ditanya apakah dia mengendalikan mantan pemain Everton dan United itu, dia menambahkan: "Dia mungkin akan mengatakan itu, tapi saya akan mengatakan dia kadang-kadang perlu diingatkan."
Evolusi pernikahan yang mendapat sorotan publik
Sejak mereka masih remaja di Liverpool, pasangan ini telah melewati berbagai badai publik, mulai dari dugaan pelanggaran etika Wayne di awal kariernya hingga penangkapan karena mengemudi dalam keadaan mabuk pada 2017. Meskipun sering menjadi sorotan media dan terlibat dalam perselisihan hukum "Wagatha Christie" dengan Rebekah Vardy, Coleen tetap menjadi pilar keluarga. Wayne sendiri pernah memuji pengaruh istrinya dalam hidupnya saat tampil di podcast Rio Ferdinand, mengatakan: "Saya benar-benar percaya jika dia tidak ada, saya sudah mati. Dia mengurus saya karena saya butuh diurus."
Coleen merenungkan perjalanan mereka dengan sudut pandang yang matang saat mendekati ulang tahun ke-40-nya. "Tentu saja, semuanya berubah seiring usia, kehadiran anak-anak, dan perubahan karier," katanya. "Ada naik turun, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup. Tapi saya pikir karena kami bersama sejak muda, kami saling mengenal dengan baik. Kita adalah tim. Jadi, tidak, aku tidak akan mengatakan kita telah berubah. Aku akan mengatakan hal-hal di sekitar kita yang telah berubah."
Mendidik generasi berikutnya dari bintang-bintang United
Warisan Rooney terus berlanjut di Old Trafford, dengan kedua putranya, Kai dan Klay, saat ini terdaftar di Akademi Manchester United. Kai, yang berusia 16 tahun, sudah mulai menonjol di level junior, mengikuti jejak ayahnya. Coleen, yang selama bertahun-tahun menonton Wayne dari tribun penonton, kini menjadi "ibu sepak bola," sering terlihat di pinggir lapangan dengan kursi lipat dan kopinya. Dia percaya bahwa pengalaman mereka di dunia sepak bola profesional akan membantu membimbing anak-anak mereka melalui tekanan dalam olahraga ini.
"Senang rasanya kita tahu apa yang harus diharapkan. Dan kita bisa mencoba membimbingnya. Tentu saja ini hidupnya, passion-nya — dia bisa memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Tapi saya pikir baik kita punya pengetahuan," katanya mengenai perkembangan Kai. Mengenai kemampuan putranya dalam menghadapi sorotan, dia menambahkan: "Dia sudah terbiasa sejak usia muda. Ketika kita dulu pergi ke pertandingan saat dia masih kecil, banyak orang datang dan bertanya, 'Oh, apakah kamu anak Wayne Rooney?' Tapi dia punya pikiran yang kuat, selalu begitu. Saya tidak khawatir tentang cara dia menghadapinya."
Di luar sepak bola: Babi dan mode
Sementara Wayne fokus pada karier medianya dan para anak laki-lakinya mengejar impian sepak bola mereka, Coleen sibuk dengan proyek-proyeknya sendiri, termasuk koleksi mode baru dan dokumenter Disney yang akan datang. Meskipun mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, dia bersikeras untuk menjaga anak-anaknya tetap rendah hati dan terhubung dengan akar mereka di Croxteth. Dia mengingat bagaimana bahkan dalam momen-momen tenang di rumah, dia tetap sibuk, baru-baru ini membersihkan setiap laci di rumah sementara Wayne mengambil alih tugas mengantar anak-anak ke sekolah. "Wayne menjemput anak-anak dan aku masih melakukannya," katanya. "Dia bilang, 'Kamu sedang fokus banget, kan?'"
Keluarga Rooney juga memperkenalkan beberapa tambahan unik dalam kehidupan rumah tangga mereka untuk menjaga anak-anak tetap sibuk. "Anakku yang berusia sepuluh tahun ingin punya hewan peliharaan," ia mengungkapkan. "Dan kemudian dia ingin memiliki babi. Dan kamu tidak bisa membeli satu, kamu harus membeli dua. Jadi sekarang kami punya kandang babi di taman. Itu ide cerdas ibunya. Tapi aku yang harus membersihkan kotorannya. Tapi tahu apa? Aku mulai terbiasa. Saya mulai merasa terikat dengan babi-babi ini." Baik mengurus babi maupun salah satu ikon terbesar sepak bola, Coleen tetap menjadi sosok yang tenang dan stabil di rumah tangga Rooney.
