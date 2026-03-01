Coleen Rooney mengakui bahwa memiliki Wayne di rumah memang mengganggu dan membongkar kisah naik-turunnya dengan legenda Manchester United

Sejak mereka masih remaja di Liverpool, pasangan ini telah melewati berbagai badai publik, mulai dari dugaan pelanggaran etika Wayne di awal kariernya hingga penangkapan karena mengemudi dalam keadaan mabuk pada 2017. Meskipun sering menjadi sorotan media dan terlibat dalam perselisihan hukum "Wagatha Christie" dengan Rebekah Vardy, Coleen tetap menjadi pilar keluarga. Wayne sendiri pernah memuji pengaruh istrinya dalam hidupnya saat tampil di podcast Rio Ferdinand, mengatakan: "Saya benar-benar percaya jika dia tidak ada, saya sudah mati. Dia mengurus saya karena saya butuh diurus."

Coleen merenungkan perjalanan mereka dengan sudut pandang yang matang saat mendekati ulang tahun ke-40-nya. "Tentu saja, semuanya berubah seiring usia, kehadiran anak-anak, dan perubahan karier," katanya. "Ada naik turun, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup. Tapi saya pikir karena kami bersama sejak muda, kami saling mengenal dengan baik. Kita adalah tim. Jadi, tidak, aku tidak akan mengatakan kita telah berubah. Aku akan mengatakan hal-hal di sekitar kita yang telah berubah."