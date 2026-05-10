Wakil Amerika Selatan Dinilai Melempem, Coach Justin Prediksi Dua Negara Eropa Bertemu Di Final Piala Dunia 2026

Menyongsong gelaran Piala Dunia 2026, Justin menyambut baik kembali hadirnya Lay’s ke pasar Indonesia, yang menurutnya menjadi cemilan wajib saat nonton bareng Piala Dunia 2026.

"Pada saat saya bekerja siaran dari studio, selalu semua ada, dari minuman dan makanan. Jadi saya senang sekali Lays balik lagi ke Indonesia. Sehingga kita bisa menikmati Lays tidak hanya di Piala Dunia ini, tapi juga ke depannya," ujarnya.

Sementara itu di waktu yang sama, Lay's meluncurkan kemasan Edisi Spesial berwajah Lionel Messi dan Kartu Panini Edisi Terbatas, agar menambah keseruan nonton bola yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat lokal.

“Sepak bola memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan orang-orang. Melalui partnership Lay’s dengan FIFA World Cup 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman menonton yang lebih seru dan berkesan. Di setiap momen nobar, Lay’s hadir bukan sekadar sebagai pelengkap, tapi sebagai elemen penting yang menghidupkan suasana," ungkap Hanussa Hamzah, Senior Marketing Manager PepsiCo Indonesia.