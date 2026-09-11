Ronald Araujo tidak butuh waktu lama untuk merasa seperti di rumah sendiri di Kota Liverpool. Bek asal Uruguay yang dipinjamkan dari Barcelona pada musim ini itu bahagia dengan petualangan barunya di Inggris.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip "Daily Mail", bahwa Araujo kini sudah membayangkan untuk memperpanjang masa keberadaannya di Stadion Anfield hingga setelah musim panas mendatang, meskipun kontraknya dengan Barcelona masih berlaku hingga musim panas 2031.

Araujo hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan sejak kedatangannya di Liverpool, tetapi penampilannya sudah meninggalkan kesan yang luar biasa di mata para suporter.

Pertandingannya melawan Atletico Madrid menjadi sorotan khusus, karena ia terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut dan memberikan assist menentukan dengan tumitnya kepada Dominik Szoboszlai.

Pengaruh bek asal Uruguay itu langsung terasa, dan di Anfield ia mulai menjelma menjadi salah satu pemain baru favorit para suporter. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan pemain yang berbicara kepada "Daily Mail", perasaan itu bersifat timbal balik.

Araujo menikmati klub dan kotanya sekaligus. Ia memanfaatkan minggu-minggu pertamanya untuk berkeliling Liverpool dan lebih mengenal lingkungan barunya. Salah satu hal yang paling membuatnya terkesan adalah kecintaan besar yang dirasakan warga Merseyside terhadap sepak bola.

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