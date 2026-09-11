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Cinta Anfield: Araujo Tinggalkan Barcelona

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R. Araujo
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Inggris
Uruguay

Araujo Membayangkan Masa Depannya di Luar Barcelona

Ronald Araujo tidak butuh waktu lama untuk merasa seperti di rumah sendiri di Kota Liverpool. Bek asal Uruguay yang dipinjamkan dari Barcelona pada musim ini itu bahagia dengan petualangan barunya di Inggris.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip "Daily Mail", bahwa Araujo kini sudah membayangkan untuk memperpanjang masa keberadaannya di Stadion Anfield hingga setelah musim panas mendatang, meskipun kontraknya dengan Barcelona masih berlaku hingga musim panas 2031.

Araujo hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan sejak kedatangannya di Liverpool, tetapi penampilannya sudah meninggalkan kesan yang luar biasa di mata para suporter. 

Pertandingannya melawan Atletico Madrid menjadi sorotan khusus, karena ia terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut dan memberikan assist menentukan dengan tumitnya kepada Dominik Szoboszlai.

Pengaruh bek asal Uruguay itu langsung terasa, dan di Anfield ia mulai menjelma menjadi salah satu pemain baru favorit para suporter. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan pemain yang berbicara kepada "Daily Mail", perasaan itu bersifat timbal balik.

Araujo menikmati klub dan kotanya sekaligus. Ia memanfaatkan minggu-minggu pertamanya untuk berkeliling Liverpool dan lebih mengenal lingkungan barunya. Salah satu hal yang paling membuatnya terkesan adalah kecintaan besar yang dirasakan warga Merseyside terhadap sepak bola.

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kesepakatan yang nilainya mendekati 55 juta euro

    Meski masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Liverpool akan memutuskan mempertahankan Araujo secara permanen, surat kabar Daily Mail menegaskan adanya kesepakatan awal antara kedua klub yang menetapkan nilai transfer potensial sebesar 47 juta poundsterling, atau sekitar 54 juta euro, berdasarkan nilai tukar.

    Tidak ada kewajiban untuk membeli, sehingga keputusan akhir akan menjadi kewenangan Liverpool pada akhir musim.

    Araujo, yang berusia 27 tahun, tidak menyembunyikan kegembiraannya usai kemenangan atas Atletico Madrid.

    Bek asal Uruguay itu berkata, "Liverpool adalah klub besar, seperti Barcelona. Saya senang dan bekerja keras, sebagaimana bisa dilihat di atas lapangan. Saya punya keinginan untuk lebih."

    Ia menambahkan, "Saya benar-benar senang berada di sini karena Liverpool adalah klub besar. Saya sangat ingin terus memberikan segala yang saya miliki, demi tetap membantu tim."

    Ia juga secara khusus memuji atmosfer Stadion Anfield, dengan mengatakan, "Saya suka bermain di stadion ini. Menurut saya ini adalah tempat yang istimewa dan sangat luar biasa."

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Araujo terus beradaptasi dengan cepat bersama Liverpool

    Proses adaptasi Araujo juga terus berlanjut di luar lapangan, dan menurut penjelasan sumber Inggris tersebut, kemampuan bahasa Inggrisnya masih terbatas, sehingga Liverpool menyediakan les harian baginya untuk mempercepat proses belajarnya.

    Namun bek asal Uruguay itu ingin melangkah lebih jauh, dengan mengkhususkan satu jam tambahan setiap malam di rumahnya untuk mempelajari bahasa Inggris, dan kini ia sudah mampu melakukan percakapan dasar.

    Di ruang ganti, ia awalnya mengandalkan para pemain yang berbahasa Spanyol, meskipun pemain seperti Virgil van Dijk dan Dominik Szoboszlai juga membantunya selama minggu-minggu pertamanya.

    Pelatihnya, Andoni Iraola, juga tidak menyembunyikan kepuasannya terhadap penampilan sang pemain, dan berkata usai laga melawan Atletico, "Dia sangat bagus. Dan dia juga begitu di pertandingan sebelumnya."

    Ia menambahkan, "Secara defensif, ia menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi terkadang, karena ia seorang bek, kami meremehkan kemampuan menyerangnya."

    Iraola juga memuji umpan menentukan Araujo kepada Szoboszlai, dan melontarkan kalimat yang mengandung makna khusus terkait masa depan sang pemain, "Saya sangat senang dengannya. Ia datang dengan keinginan untuk membuktikan bahwa ia layak berada di level ini. Saya berharap kami bisa mempertahankannya di sini."

    Kepindahan bek asal Uruguay itu ke Inggris juga bukan sebuah kebetulan, dan menurut yang diberitakan "Daily Mail" pula, ketika Liverpool menghubungi lingkaran sang pemain, Araujo langsung menyatakan dengan jelas keinginannya untuk menerima tawaran tersebut.

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