Christopher Nkunku di bursa transfer: berapa banyak yang bisa diraih Milan, siapa saja yang tertarik padanya

Christopher Nkunku akan hengkang dari Milan, kali ini hal itu mungkin terjadi. Nama penyerang Prancis ini, yang pada Januari lalu menjadi sorotan berbagai rumor transfer, pada Juni nanti akan kembali menghiasi halaman situs dan surat kabar. Klub memang telah memutuskan untuk mendengarkan tawaran untuknya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari transfernya. Massimiliano Allegri dalam beberapa pekan terakhir cukup jelas, mantan pemain Paris Saint-Germain ini bukan pilihan utama, berada di belakang Rafa Leao dan Christian Pulisic dalam hierarki tim, dan kini dengan kembalinya Santiago Gimenez, ruang bermainnya berisiko semakin berkurang. Dari sekarang hingga akhir Mei, ia kemungkinan besar hanya akan bermain sesekali; tidak mengherankan jika Didier Deschamps memilih untuk tidak mempertimbangkannya dalam skuad Prancis untuk pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Kolombia.



