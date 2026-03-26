Christopher Nkunku akan hengkang dari Milan, kali ini hal itu mungkin terjadi. Nama penyerang Prancis ini, yang pada Januari lalu menjadi sorotan berbagai rumor transfer, pada Juni nanti akan kembali menghiasi halaman situs dan surat kabar. Klub memang telah memutuskan untuk mendengarkan tawaran untuknya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari transfernya. Massimiliano Allegri dalam beberapa pekan terakhir cukup jelas, mantan pemain Paris Saint-Germain ini bukan pilihan utama, berada di belakang Rafa Leao dan Christian Pulisic dalam hierarki tim, dan kini dengan kembalinya Santiago Gimenez, ruang bermainnya berisiko semakin berkurang. Dari sekarang hingga akhir Mei, ia kemungkinan besar hanya akan bermain sesekali; tidak mengherankan jika Didier Deschamps memilih untuk tidak mempertimbangkannya dalam skuad Prancis untuk pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Kolombia.
Christopher Nkunku di bursa transfer: berapa banyak yang bisa diraih Milan, siapa saja yang tertarik padanya
LAPORAN KEUANGAN YANG MENGECEWAKAN
Rekam jejak Nkunku menunjukkan sosok pemain kunci: bersama RB Leipzig, ia mencatatkan 172 penampilan dan 70 gol, meraih dua gelar Piala Jerman serta gelar top skor Bundesliga musim 2022/23; bersama Chelsea, ia mencatatkan 62 penampilan dengan 18 gol, serta memenangkan Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub 2025. Di Milan, performanya terasa seperti lagu yang sumbang: 6 gol dan 3 assist dalam 27 pertandingan, termasuk di liga, Supercoppa Italia, dan Coppa Italia, hanya 13 di antaranya sebagai starter. Di Serie A, ia tidak lagi menjadi starter sejak 18 Februari, saat imbang 1-1 di kandang melawan Como; sejak saat itu, ia bermain 5 menit melawan Parma, 12 menit melawan Cremonese, 6 menit melawan Inter, 23 menit melawan Lazio, dan 20 menit melawan Torino.
BERAPA BIAYANYA: RISIKO KERUGIAN
Nkunku bergabung dengan Milan pada Agustus 2025, setelah klub tersebut mengeluarkan 37 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus untuk memboyongnya dari Chelsea. Produk akademi Paris Saint-Germain ini memiliki gaji kotor tahunan sebesar 9,25 juta euro; total biayanya di neraca, yang mencakup nilai transfer tahunan (7,4 juta) dan gaji, mencapai 16,65 juta euro. Untuk menghindari kerugian, Nkunku harus dijual dengan harga sekitar 30 juta euro.
DI MANA NKUNKU AKAN BERAKHIR
Pada Januari lalu, Nkunku menjadi incaran Fenerbahçe asuhan Tedesco, yang pernah melatihnya saat masih di Leipzig, namun kedua klub tidak mencapai kesepakatan. Pada musim panas nanti, tim kuning-biru asal Istanbul itu mungkin akan kembali mencoba merekrutnya; yang pasti, siapa pun yang ingin mendapatkannya harus menyiapkan anggaran sebesar 35 juta euro. Hingga saat ini, kemungkinan pindah ke Saudi Pro League juga tidak bisa dikesampingkan, sementara belum ada konfirmasi terkait minat dari Roma.