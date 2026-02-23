Getty Images Sport
Christian Chivu mengakui bahwa 'minggu yang buruk' telah berdampak pada Alessandro Bastoni setelah insiden kontroversial melawan Juventus, sementara manajer Inter mendukung timnya untuk melakukan comeback luar biasa di Liga Champions
Sorakan penonton bergemuruh setiap kali Bastoni menguasai bola.
Pemain internasional Italia tersebut menjadi sorotan media setelah insiden kontroversial dalam Derby d'Italia melawan Juventus, di mana Pierre Kalulu secara tidak adil diusir dari lapangan. Chivu tidak segan-segan dalam menggambarkan tekanan yang dialami oleh pemainnya. Gelombang kontroversi ini sangat panjang, bahkan lebih dari seminggu. Karena beberapa hari setelah pertandingan Inter-Juve, kontroversi tersebut terus berlanjut tanpa henti. Di Stadion Via del Mare di Lecce pada Minggu lalu, sorakan penonton menghujani setiap kali bek Nerazzurri itu menguasai bola atau melakukan tantangan terhadap pemain Lecce. Dalam konferensi pers pra-pertandingannya di Appiano Gentile, Chivu mengakui bahwa tekanan dari luar telah mempersulit kehidupan Bastoni saat tim bersiap untuk misi penyelamatan di Eropa.
Inter memiliki kepemimpinan internal yang cukup untuk mengatasi drama tersebut.
Ketika ditanya secara langsung apakah suasana saat ini dapat memengaruhi performa Bastoni di lapangan, Chivu dengan jujur mengakui kesulitan yang dialami pemain tersebut. Pelatih asal Rumania itu mengatakan: "Ini adalah minggu yang buruk, dan baginya tidak mudah bermain dalam kondisi mental dan fisik seperti ini. Tapi sekarang kami telah mengalihkan fokus."
Pengakuan jujur ini menyoroti tekanan yang tinggi di San Siro setelah pertandingan domestik melawan Juve, tetapi Chivu yakin bahwa timnya memiliki kepemimpinan internal yang diperlukan untuk melewati drama tersebut dan fokus pada tugas di kompetisi kontinental.
Rencana strategis untuk membalikkan keadaan di San Siro
Inter memasuki leg kedua dengan membutuhkan penampilan dominan untuk tetap bertahan dalam kompetisi, namun Chivu menekankan pentingnya keseimbangan daripada keputusasaan. Ia yakin timnya memiliki kemampuan unik untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan Eropa yang krusial. "Kami tidak memiliki kewajiban, tetapi tanggung jawab. Kami harus melakukan apa yang kami kuasai dan tahu bahwa jika ada tim yang bisa membalikkan hasil seperti ini, itu adalah tim kami, tetapi kami tidak boleh kehilangan keseimbangan. Bahkan bisa sampai adu penalti. Kita tidak boleh putus asa, kita harus mengelola momen dan kekuatan kelompok ini dengan cara terbaik," jelasnya.
Chivu menampik saran bahwa performa Serie A mengubah realitas situasi Eropa mereka. "Kami kalah 3-1 di leg pertama dan liga tidak ada hubungannya dengan itu. Jika kita ingin memiliki peluang untuk lolos, kita harus memikirkan untuk menampilkan versi terbaik kita. Dari tiga bulan hingga sekarang, para pemain telah menunjukkan mentalitas mereka, mereka tidak pernah kehilangan kepercayaan diri, harga diri, dan rasa kerja. Kekalahan dalam satu pertandingan tidak penting, yang penting adalah merespons setiap serangan dan selalu menampilkan versi terbaik kita," kata Chivu.
Pengalaman pribadi dan kekuatan kelompok
Sebagai mantan pemenang Liga Champions bersama Inter, Chivu ditanya apakah ia mengandalkan pengalamannya sebagai pemain untuk memotivasi tim saat ini. Ia mengungkapkan kisah pribadi yang mengejutkan tentang hubungannya dengan manajemen selama kariernya.
"Saya tidak pernah mendengarkan pelatih, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan. Saya mengandalkan tanggung jawab dan harga diri saya. Saya khawatir tidak bisa menyaingi level rekan-rekan setim saya karena tidak ingin mengecewakan mereka. Mungkin jika mendengarkan pelatih, saya bisa melakukan lebih banyak hal dalam karier saya, tapi saya keras kepala dan berpikir untuk tidak mengecewakan rekan-rekan setim saya. Saya tidak perlu terlalu banyak memotivasi mereka karena mereka tahu betapa pentingnya hal itu," akui bos Inter.
