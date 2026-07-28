Klub Barcelona melanjutkan pemusatan latihan pramusim untuk musim baru di Britania Raya. Direktur teknik Hansi Flick memilih rombongan yang mencakup sebagian besar tim utama, serta hingga 17 pemain lulusan akademi La Masia, yang berupaya meyakinkan pelatih asal Jerman itu selama periode persiapan.
Salah satu nama paling menonjol pada hari-hari pertama adalah Andreas Christensen, yang belum lama ini memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, setelah satu setengah tahun dilanda cedera dan menurunnya perannya di Barcelona.
Kini bintang asal Denmark itu berada di depan momen yang bisa menggambar ulang seluruh perjalanan kariernya. Sementara sebagian orang memandangnya sebagai kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri, Christensen meyakini bahwa ini adalah awal baru untuk mengembalikan versi terbaiknya, bersandar pada kepercayaan klub yang diterjemahkan lewat kontrak baru, serta ambisi yang tidak berhenti pada merebut kembali tempatnya, melainkan meluas hingga bersaing memperebutkan gelar-gelar Eropa terbesar.