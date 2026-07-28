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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

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Christensen Bersiap Hadapi Pertarungan Terbesarnya di Barcelona: Peluang Terakhir atau Awal yang Baru?

A. Christensen
Barcelona
LaLiga
Denmark
Spanyol

Bintang Denmark menentukan target terpenting Barcelona

Klub Barcelona melanjutkan pemusatan latihan pramusim untuk musim baru di Britania Raya. Direktur teknik Hansi Flick memilih rombongan yang mencakup sebagian besar tim utama, serta hingga 17 pemain lulusan akademi La Masia, yang berupaya meyakinkan pelatih asal Jerman itu selama periode persiapan.

Salah satu nama paling menonjol pada hari-hari pertama adalah Andreas Christensen, yang belum lama ini memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028, setelah satu setengah tahun dilanda cedera dan menurunnya perannya di Barcelona.

Kini bintang asal Denmark itu berada di depan momen yang bisa menggambar ulang seluruh perjalanan kariernya. Sementara sebagian orang memandangnya sebagai kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri, Christensen meyakini bahwa ini adalah awal baru untuk mengembalikan versi terbaiknya, bersandar pada kepercayaan klub yang diterjemahkan lewat kontrak baru, serta ambisi yang tidak berhenti pada merebut kembali tempatnya, melainkan meluas hingga bersaing memperebutkan gelar-gelar Eropa terbesar.

  • Prioritas Christensen: "Saya Merasa Baik-baik Saja"

    Bek asal Denmark itu menjelaskan kepada surat kabar Spanyol, Sport, bahwa prioritasnya adalah mengembalikan keteraturan tampil setelah satu setengah musim yang diwarnai oleh masalah fisik.

    Ia berkata: "Saya merasa baik-baik saja. Jelas tubuh merasa bahwa kami berlatih semakin banyak dan dengan intensitas yang lebih tinggi, tetapi itulah alasan kami berada di sini, untuk mengembalikan kebugaran kami. Tujuannya sekarang adalah berada dalam kondisi fisik sebaik mungkin, dan yang terpenting, mampu menyelesaikan musim tanpa cedera."

    Ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan Flick mengenai peran yang akan diembannya musim ini, Christensen menegaskan bahwa pesannya jelas: "Saya rasa kami semua mengharapkan hal yang sama. Tujuan saya adalah menjaga kebugaran fisik saya, terus berkembang, dan kembali ke level terbaik saya."

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  • Pertempuran terbesar

    Persaingan di lini belakang akan menjadi salah satu pertempuran terbesar di musim mendatang, terutama setelah rumor yang masih mengaitkan Barcelona dengan bek-bek baru. Meski demikian, pemain internasional Denmark itu menghindari untuk membahas topik tersebut.

    Ia mengatakan: "Bursa transfer bukan tergantung pada saya. Saya fokus pada diri sendiri. Saya percaya pada kemampuan saya dan tahu bahwa level terbaik saya sangat tinggi. Setiap musim panas, banyak nama pemain dikaitkan dengan Barcelona, tetapi itu hal yang wajar. Kami fokus pada para pemain yang ada di sini."

    Dalam konteks yang sama, ia menegaskan bahwa satu-satunya tujuannya adalah mengembalikan level yang menjadikannya elemen penting dalam tim: "Saya telah melewati satu setengah musim yang sangat sulit. Sekarang saya hanya memikirkan satu hal: mencapai kebugaran terbaik yang mungkin, siap sepanjang musim, dan mengembalikan level terbaik saya. Inilah yang saya coba lakukan musim panas ini: bekerja sangat keras untuk kembali dalam kondisi terbaik."

    Christensen juga menyampaikan kepuasannya yang besar setelah memperpanjang kontraknya dengan tim: "Saya sangat senang dan sangat bangga. Saya sangat berterima kasih kepada klub yang telah memberi saya kesempatan lain. Saya juga percaya bahwa klub yakin pada kemampuan saya untuk kembali ke level terbaik. Ini adalah kabar yang luar biasa untuk saya dan keluarga saya. Ini adalah tempat yang ideal bagi saya. Kami memiliki tim muda yang sangat berbakat dan kami memainkan sepak bola yang saya sukai. Ini adalah tempat di mana saya merasa aman dan di mana saya masih bisa terus berkembang."

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  • Sang Target Liga Champions: "Kami Berada di Klub Terbaik di Dunia"

    Pemain asal Denmark itu juga memuji kehadiran besar para pemain muda, dan mengapresiasi level yang telah mereka capai sebagai jebolan akademi klub: "Kami semua berada di klub terbaik di dunia, dan kami semua memiliki kemampuan yang tinggi. Persaingan ada di semua posisi, dan itu membuat kami menjadi lebih baik. Para pemain muda datang dengan semangat yang sangat besar dan keinginan yang kuat untuk membuktikan kemampuan mereka. Yang terpenting adalah mereka tahu bahwa mereka bisa meminta bantuan kepada para pemain senior jika membutuhkan sesuatu. Mereka menampilkan performa yang luar biasa."

    Adapun terkait target Barcelona untuk musim depan, Christensen menunjukkan ambisi yang besar dan mengarahkan pandangannya langsung ke Liga Champions Eropa, dengan mengatakan: "Kami ingin memenangkan semua gelar yang mungkin diraih. Dan Liga Champions Eropa, tentu saja, adalah salah satu dari target tersebut."

    Bek tersebut menilai bahwa timnya memiliki modal yang memenuhi syarat untuk mengincar segalanya: "Kami harus melanjutkan apa yang kami lakukan dan memercayainya. Kami telah membuktikan bahwa inilah jalan yang benar. Kami hanya perlu memoles beberapa detail. Kami harus percaya kepada para pemain yang kami miliki. Tujuh atau delapan pemain kami baru saja dinobatkan sebagai juara dunia. Kami memiliki skuad yang mampu mewujudkan hal itu."

    Terakhir, ia membantah segala keraguan mengenai kematangan tim meski banyak pemainnya masih berusia muda: "Saya rasa kami memiliki keseimbangan yang baik. Kami juga memiliki pemain-pemain yang berpengalaman. Kami memiliki enam pemain yang bermain di final Piala Dunia. Meski usia mereka masih muda, mereka telah menjalani pengalaman terbesar di dunia sepak bola. Bagi saya, itu juga merupakan pengalaman dan menjadi langkah besar ke depan bagi Barcelona."

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