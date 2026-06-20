Chiellini, ucapan perpisahan yang mengharukan untuk Igor Protti: "Idola dan kaptenku"

Giorgio Chiellini, mantan kapten Juventus dan tim nasional Italia, serta pejabat klub Bianconeri saat ini, melalui akun Instagram resminya mengenang dan mengucapkan selamat jalan kepada Igor Protti, yang meninggal dunia kemarin pada usia 58 tahun.





"Halo Igor, sulit sekali menemukan kata-kata yang tepat, karena arti dirimu bagiku melampaui apa yang bisa kutuliskan.

Aku mengenalmu sejak masih kecil; kamu adalah idola dan kaptenku. Selama bertahun-tahun, kamu benar-benar menjadi seperti kakak bagi kelompok itu.

Salah satu orang yang membuatmu tumbuh tanpa kamu sadari, yang memberimu banyak hal bukan dengan kata-kata panjang lebar, melainkan dengan teladan sehari-hari.

Dan kamu tidak pernah berhenti mendampingiku, terutama di saat-saat sulit daripada saat-saat bahagia, karena kamu bisa merasakan dari jauh ketika aku membutuhkanmu.

Aku berhutang banyak padamu. Dalam banyak pilihan, dalam banyak sikap, ada sesuatu di dalamnya yang kau wariskan padaku."