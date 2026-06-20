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Igor Protti bianco e nero
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Chiellini, ucapan perpisahan yang mengharukan untuk Igor Protti: "Idola dan kaptenku"

Livorno
Juventus
G. Chiellini
I. Protti

Kenangan akan mantan penyerang yang meninggal pada usia 58 tahun, dari pejabat Juventus dan mantan rekan setimnya di Livorno

Giorgio Chiellini, mantan kapten Juventus dan tim nasional Italia, serta pejabat klub Bianconeri saat ini, melalui akun Instagram resminya mengenang dan mengucapkan selamat jalan kepada Igor Protti, yang meninggal dunia kemarin pada usia 58 tahun.


"Halo Igor, sulit sekali menemukan kata-kata yang tepat, karena arti dirimu bagiku melampaui apa yang bisa kutuliskan.

Aku mengenalmu sejak masih kecil; kamu adalah idola dan kaptenku. Selama bertahun-tahun, kamu benar-benar menjadi seperti kakak bagi kelompok itu.

Salah satu orang yang membuatmu tumbuh tanpa kamu sadari, yang memberimu banyak hal bukan dengan kata-kata panjang lebar, melainkan dengan teladan sehari-hari.

Dan kamu tidak pernah berhenti mendampingiku, terutama di saat-saat sulit daripada saat-saat bahagia, karena kamu bisa merasakan dari jauh ketika aku membutuhkanmu.

Aku berhutang banyak padamu. Dalam banyak pilihan, dalam banyak sikap, ada sesuatu di dalamnya yang kau wariskan padaku."

  • CHIELLINI DAN PROTTI BERSAMA LIVORNO

    Chiellini dan Protti pernah bermain bersama di Livorno antara tahun 2000 dan 2004. Chiellini bermain untuk Livorno dari tahun 2000 hingga 2004 dengan total 68 penampilan dan 4 gol. Protti membela Livorno dari tahun 1985 hingga 1988 dan kemudian dari tahun 1999 hingga 2005, dengan catatan 304 penampilan dan 140 gol.

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