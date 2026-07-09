Sunderland
Bintang Sunderland & Maroko Chemsdine Talbi bidik kemenangan saat hadapi Prancis di perempat-final Piala Dunia 2026
Maroko percaya diri hadapi Prancis
Bintang Sunderland, Talbi, menjadi salah satu sosok penting dalam laju Maroko ke babak perempat-final Piala Dunia. Winger Sunderland itu tampil impresif, termasuk saat membantu Atlas Lions meraih kemenangan 3-0 atas Kanada di babak 16 besar. Jelang duel melawan Prancis di Boston, Talbi menegaskan ambisi timnya tidak berubah. Maroko hanya mengincar satu hasil, yaitu lolos ke semi-final, meski harus menghadapi tim yang menyingkirkan mereka di semi-final edisi 2022.
- Sunderland
Talbi tegaskan keyakinan Maroko
Talbi menyampaikan optimisme tersebut saat berbicara kepada media menjelang laga perempat-final. Pemain berusi 21 tahun itu menilai kesempatan menghadapi Prancis di panggung sebesar Piala Dunia merupakan momen yang selalu diimpikan setiap pesepakbola.
"Kami pulih dengan baik dari pertandingan melawan Kanada," ucap Talbi dikutip dari Le360 Sport. "Satu-satunya tujuan kami adalah mencapai semi-final. Ini adalah pertandingan yang diimpikan setiap anak. Yang terpenting adalah tampil maksimal dan membuat para penggemar bangga."
Kesempatan membalas kekalahan pada 2022
Laga ini menjadi ulangan semi-final Piala Dunia 2022, ketika Prancis mengakhiri perjalanan bersejarah Maroko dengan skor 2-0 lewat gol-gol dari Theo Hernandez dan Randal Kolo Muani. Kini, skuad Atlas Lions merasa lebih siap menghadapi tantangan serupa.
Maroko juga datang dengan modal positif setelah tak terkalahkan di turnamen kali ini. Di babak grup, mereka mencatatkan dua kemenangan dan satu kali imbang. Setelah itu, di babak 32 besar mereka sukses menyingkirkan Belanda lewat babak adu penalti, sebelum menumbangkan Kanada di 16 besar.
- Sunderland
Maroko siapkan strategi untuk laga penentuan
Maroko mematangkan persiapan di markas latihan mereka di Boston di bawah arahan pelatih Mohamed Ouahbi. Tim fokus menyusun strategi untuk meredam permainan transisi Prancis. Namun, penyerang Maroko Ismael Saibari masih diragukan tampil karena mengalami cedera, yang membuat Talbi berpotensi tampil sejak menit awal.
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