Bintang Sunderland & Maroko Chemsdine Talbi bidik kemenangan saat hadapi Prancis di perempat-final Piala Dunia 2026

Talbi menyampaikan optimisme tersebut saat berbicara kepada media menjelang laga perempat-final. Pemain berusi 21 tahun itu menilai kesempatan menghadapi Prancis di panggung sebesar Piala Dunia merupakan momen yang selalu diimpikan setiap pesepakbola.

"Kami pulih dengan baik dari pertandingan melawan Kanada," ucap Talbi dikutip dari Le360 Sport. "Satu-satunya tujuan kami adalah mencapai semi-final. Ini adalah pertandingan yang diimpikan setiap anak. Yang terpenting adalah tampil maksimal dan membuat para penggemar bangga."