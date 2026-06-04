Bintang muda penyerang berusia 17 tahun yang sebelumnya sudah diincar oleh Chelsea FC ini diharapkan dapat memperkuat lini serang Frankfurt dalam jangka panjang.
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Chelsea sangat menginginkannya! Eintracht Frankfurt tampaknya telah mendapatkan penyerang baru
Di negaranya, N'Guessan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepak bola Prancis. Meskipun pada musim ini ia sebagian besar hanya menjadi pemain cadangan di tim utama Saint-Etienne, ia telah menarik minat klub Bundesliga tersebut. Frankfurt dikenal karena memberikan kesempatan kepada para pemain muda Prancis untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam karier mereka, dan kini tampaknya ingin mewujudkan hal tersebut.
Fakta bahwa N'Guessan sangat diminati meskipun waktu bermainnya di level profesional masih sedikit - sejauh ini ia telah bermain selama 325 menit dalam 13 pertandingan resmi (satu gol) untuk ASSE - terlihat dari perkembangan terkini. Pada bulan Januari lalu, klub masih ragu untuk melepas N'Guessan. Pihak yang bertanggung jawab di klub tradisional ini tidak ingin mengambil risiko dalam perjuangan untuk kembali ke kasta tertinggi.
Setelah terdegradasi musim lalu, klub ini menargetkan promosi langsung kembali ke Ligue 1. Oleh karena itu, tawaran dari Chelsea sebesar delapan juta euro ditolak, seperti dilaporkan L'Equipe.
Saint-Etienne tampaknya harus menjual aset berharganya
Tawaran bernilai jutaan euro dari The Blues memang meninggalkan kesan mendalam, namun secara performa, segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi sang remaja dan klubnya. Ia tetap bertahan, namun setelah gagal promosi, kini diperkirakan akan ada beberapa pemain yang hengkang pada musim panas ini, dan N'Guessan bisa jadi salah satunya.
Saint-Etienne harus menyesuaikan strategi ekonomi mereka setelah gagal promosi ke divisi utama dan mungkin terpaksa menjual aset berharga mereka. Musim lalu, ia hanya tampil dalam lima pertandingan untuk tim utama.
N'Guessan tampil tajam untuk Prancis
Meskipun terobosan di level klub dalam skuad profesional masih belum terwujud, pemain muda ini secara rutin mencuri perhatian saat membela timnas Prancis. Ia tampil mengesankan di timnas Prancis U-17. Catatannya di kelompok usia yang lebih muda sangat mengesankan: ia mencetak sebelas gol dalam sebelas pertandingan untuk tim U-17, sementara sebelumnya ia mencetak dua belas gol dalam 14 pertandingan untuk tim U-16.
Ketepatan mencetak gol ini tidak luput dari perhatian para pelatih asosiasi, yang mempercepat proses perkembangan sang penyerang. Ia telah bermain untuk tim U-20, yang menegaskan posisinya yang tinggi di asosiasi sepak bola Prancis.
N'Guessan masih terikat kontrak hingga 2027. Dua belas tahun sebelumnya, ia bergabung dengan akademi pemuda klub tersebut.