Di negaranya, N'Guessan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam sepak bola Prancis. Meskipun pada musim ini ia sebagian besar hanya menjadi pemain cadangan di tim utama Saint-Etienne, ia telah menarik minat klub Bundesliga tersebut. Frankfurt dikenal karena memberikan kesempatan kepada para pemain muda Prancis untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam karier mereka, dan kini tampaknya ingin mewujudkan hal tersebut.

Fakta bahwa N'Guessan sangat diminati meskipun waktu bermainnya di level profesional masih sedikit - sejauh ini ia telah bermain selama 325 menit dalam 13 pertandingan resmi (satu gol) untuk ASSE - terlihat dari perkembangan terkini. Pada bulan Januari lalu, klub masih ragu untuk melepas N'Guessan. Pihak yang bertanggung jawab di klub tradisional ini tidak ingin mengambil risiko dalam perjuangan untuk kembali ke kasta tertinggi.

Setelah terdegradasi musim lalu, klub ini menargetkan promosi langsung kembali ke Ligue 1. Oleh karena itu, tawaran dari Chelsea sebesar delapan juta euro ditolak, seperti dilaporkan L'Equipe.