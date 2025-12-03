Getty Images Sport
Unik! Chelsea Punya Ritual Baru Waktu Turun Minum, Dipimpin Oleh Reece James
Awal musim menjanjikan untuk Chelsea
Enzo Maresca menutup musim debutnya di Stamford Bridge dengan gemilang—membawa Chelsea finis keempat di Liga Inggris dan kembali ke Liga Champions, sebelum menjuarai Liga Konferensi dan Piala Dunia Antarklub. Musim panas kemarin, ia juga menambah kedalaman skuad dengan merekrut pemain-pemain penting seperti Liam Delap, Joao Pedro, dan Alejandro Garnacho untuk lini serang, serta beberapa tambahan di sektor pertahanan.
Proses perombakan itu sejauh ini berbuah cukup manis. The Blues tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir dan belum merasakan kekalahan di semua kompetisi sejak takluk 2-1 dari Sunderland pada Oktober lalu. Mereka kini tertinggal enam poin dari Arsenal setelah hasil imbang kontra The Gunners, dan berada di peringkat ketujuh klasemen fase liga Liga Champions dengan tiga kemenangan dari lima laga.
- Getty Images Sport
James menerapkan ritual baru di Stamford Bridge
Kapten Chelsea Reece James mampu tampil reguler musim ini setelah beberapa tahun belakangan kerap dihantam cedera dan memberikan performa gemilang saat diminta bermain sebagai gelandang. Sebelumnya, James sempat mendapat kritik dari Maresca pada musim lalu karena dianggap belum memenuhi ekspektasi.
Namun musim ini, sang kapten menjelma menjadi figur penting, bukan hanya lewat performa melainkan juga lewat pembentukan budaya tim. Bintang Inggris itu memperkenalkan ritual baru, di mana seluruh pemain harus berkumpul di dekat lingkaran tengah saat turun minum, sebelum bersama-sama meninggalkan lapangan. Menurut laporan The Sun, ritual ini dirancang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Gestur sederhana itu diyakini menciptakan mentalitas persatuan di tubuh skuad Chelsea.
Ritual tersebut pertama kali dilakukan saat Chelsea menang 1-0 atas Tottenham Hotspur bulan lalu, lewat gol Joao Pedro.
Kapten Chelsea dipuji atas penampilannya sebagai gelandang
Setelah kemenangan 2-0 Chelsea atas Burnley bulan lalu, Maresca memuji performa dan kepemimpinan sang kapten. Kepada Chelseafc.com, ia berkata: “Saya rasa kemarin kami mebutuhkan sedikit lebih banyak kekuatan fisik di lini tengah. Kami memprediksi mereka bermain dengan [Pape Matar] Sarr, [Rodrigo] Bentancur, dan [Joao] Palhinha. Kami tak menyangka mereka bermain dengan empat gelandang karena [Lucas] Bergvall juga main. Menurut saya Reece tampil fantastis sebagai gelandang, fantastis sebagai bek sayap, dan fantastis dalam kepemimpinannya di ruang ganti.”
- Getty
James ingin bela Inggris di Piala Dunia 2026
James tampil dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika Inggris melawan Serbia bulan lalu, setelah absen pada jeda Oktober akibat cedera. Meski selama kariernya diterpa sejumlah cedera, musim ini ia relatif bebas masalah dan tampil konsisten di Liga Inggris maupun Liga Champions.
Bek 25 tahun itu kini berjuang keras mengamankan tempat di skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Mexico. James dijadwalkan kembali bermain pada Kamis (4/12) dini hari WIB ketika Chelsea dijamu Leeds United di EPL.
Iklan