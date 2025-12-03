Unik! Chelsea Punya Ritual Baru Waktu Turun Minum, Dipimpin Oleh Reece James

Kapten Chelsea Reece James mampu tampil reguler musim ini setelah beberapa tahun belakangan kerap dihantam cedera dan memberikan performa gemilang saat diminta bermain sebagai gelandang. Sebelumnya, James sempat mendapat kritik dari Maresca pada musim lalu karena dianggap belum memenuhi ekspektasi.

Namun musim ini, sang kapten menjelma menjadi figur penting, bukan hanya lewat performa melainkan juga lewat pembentukan budaya tim. Bintang Inggris itu memperkenalkan ritual baru, di mana seluruh pemain harus berkumpul di dekat lingkaran tengah saat turun minum, sebelum bersama-sama meninggalkan lapangan. Menurut laporan The Sun, ritual ini dirancang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Gestur sederhana itu diyakini menciptakan mentalitas persatuan di tubuh skuad Chelsea.

Ritual tersebut pertama kali dilakukan saat Chelsea menang 1-0 atas Tottenham Hotspur bulan lalu, lewat gol Joao Pedro.