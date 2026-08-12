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Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Chelsea patok harga £50 juta untuk striker bintang saat Everton dan Forest bersaing

Transfers
L. Delap
Chelsea
Premier League
Everton
Nottingham Forest

Chelsea mematok harga £50 juta untuk Liam Delap ketika klub-klub Premier League bersiap melayangkan tawaran resmi untuk sang striker. Penyerang itu bisa meninggalkan Stamford Bridge hanya setahun setelah menuntaskan transfer senilai £30 juta dari Ipswich Town. Setelah hanya mencetak dua gol dalam musim debut yang sulit, Delap kesulitan meyakinkan manajer baru Xabi Alonso menjelang tenggat waktu transfer pada September.

  • Chelsea tetapkan valuasi untuk Delap

    Chelsea bersedia berpisah dengan Delap pada musim panas ini saat mereka berupaya merampingkan skuad sebelum musim baru dimulai. Menurut Standard Sport, Chelsea mematok harga £50 juta untuk menyetujui kepindahan permanen sang striker.

    Chelsea sebelumnya mengaktifkan klausul rilis senilai £30 juta untuk merekrut Delap dari Ipswich Town hanya 12 bulan lalu, tetapi para anggota dewan kini siap menjualnya jika harga yang mereka minta terpenuhi. Sejumlah peminat dari Premier League telah menyatakan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya, dengan Everton dan Nottingham Forest memantau perkembangan di Stamford Bridge secara dekat. Delap hanya mencatatkan dua gol di semua kompetisi sepanjang tahun pertama yang penuh gejolak di London barat.

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    Kesulitan di bawah Alonso memicu pemikiran ulang

    Delap kesulitan memberi kesan kepada Xabi Alonso selama persiapan pramusim, sehingga masa depannya dalam jangka panjang kini diragukan. Penyerang itu gagal memberikan dampak ketika Chelsea finis di luar posisi kualifikasi Eropa dan menelan kekalahan dari Manchester City pada final Piala FA musim lalu.

    Alonso sedang aktif mengevaluasi opsi di lini serangnya menjelang tenggat transfer September, dengan Delap kini menjadi salah satu pemain yang berpeluang besar hengkang. Mantan pemandu bakat Everton Bryan King sebelumnya menyarankan Goodison Park akan menjadi tujuan ideal bagi Delap, dengan menyebut Romelu Lukaku sebagai inspirasi. King mencatat bahwa Lukaku "pernah dipinjamkan dan benar-benar mulai menorehkan namanya di Everton", menciptakan jalur yang bisa diikuti Delap.

  • Perombakan lini serang sedang berlangsung di Stamford Bridge

    Potensi kepergian Delap datang sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas di lini serang Chelsea. Direktur klub berupaya mengurangi skuad yang terlalu gemuk, yang mencakup Nicolas Jackson dan Marc Guiu, yang keduanya menarik minat untuk kesepakatan pinjaman maupun transfer permanen.

    Meski transfer permanen tetap menjadi tujuan utama untuk Delap jika ada klub yang memenuhi banderol £50 juta, Chelsea juga sedang berupaya menemukan solusi untuk beberapa bek.

    Negosiasi masih berlangsung terkait kepergian Benoit Badiashile dan Axel Disasi, sementara Tosin Adarabioyo mendapat perhatian dari Benfica. Sementara itu, para pengambil keputusan sedang mengevaluasi potensi masa peminjaman untuk pemain muda Mamadou Sarr dan Aaron Anselmino sebelum bursa transfer ditutup.

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    Pekan-pekan krusial menanti Delap

    Alonso kini harus memutuskan bagaimana menyusun skuadnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September. Dengan Everton dan Nottingham Forest sedang mempertimbangkan proposal resmi, Delap menghadapi periode krusial untuk menentukan masa depannya. Penyerang itu perlu mengamankan waktu bermain reguler di tempat lain atau berisiko menjalani peran sekunder di Chelsea saat musim baru Premier League dimulai.