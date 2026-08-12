Chelsea bersedia berpisah dengan Delap pada musim panas ini saat mereka berupaya merampingkan skuad sebelum musim baru dimulai. Menurut Standard Sport, Chelsea mematok harga £50 juta untuk menyetujui kepindahan permanen sang striker.

Chelsea sebelumnya mengaktifkan klausul rilis senilai £30 juta untuk merekrut Delap dari Ipswich Town hanya 12 bulan lalu, tetapi para anggota dewan kini siap menjualnya jika harga yang mereka minta terpenuhi. Sejumlah peminat dari Premier League telah menyatakan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya, dengan Everton dan Nottingham Forest memantau perkembangan di Stamford Bridge secara dekat. Delap hanya mencatatkan dua gol di semua kompetisi sepanjang tahun pertama yang penuh gejolak di London barat.