Chelsea merilis jersey retro yang menakjubkan dari era 90-an, sementara Nike memuji 'Kembalinya Sang Pemberontak'.

Setelah Enzo Maresca meninggalkan Chelsea pada awal bulan ini, banyak yang terkejut ketika Liam Rosenior, manajer Strasbourg, ditunjuk sebagai penggantinya. Meskipun masih sangat awal, ia telah memenangkan lima dari enam pertandingan yang dipimpinnya di Stamford Bridge, dengan sorotan utama datang dari kemenangan 3-2 atas Napoli di Liga Champions pada Rabu malam.

Setelah kemenangan itu, Rosenior mengatakan kepada TNT Sports: "Para pemain ini kehilangan manajer yang sangat mereka hormati karena alasan yang di luar kendali atau pengetahuan saya. Jadi, ketika sebuah tim muda mengalami hal seperti itu, untuk menerima manajer baru dengan cara yang mereka lakukan dan bekerja sekeras yang mereka lakukan adalah bukti dari kualitas mereka. Ini bukan tentang saya atau ego saya atau mencoba membuktikan sesuatu. Saya berusaha melakukan yang terbaik dengan tim saya, dengan staf saya, dan semoga kita bisa memiliki lebih banyak malam yang bagus seperti ini.

"Saya terus belajar tentang tim saya, tentang apa yang kita mampu lakukan. Saya benar-benar ingin tampil agresif hari ini. Saya ingin keluar dan memenangkan pertandingan. Ini sangat besar - bagi kami, bisa bekerja dengan para pemain di sesi latihan adalah hal yang luar biasa. Anda harus menikmati pekerjaan ini. Kami adalah orang-orang paling beruntung di dunia yang bisa melakukan pekerjaan ini. Anda harus menikmati momen-momen ini, tapi kami ingin lebih. Anda berada di Liga Champions, jadi pada akhirnya Anda harus bermain melawan yang terbaik dan mengalahkan yang terbaik."