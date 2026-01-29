Chelsea/Nike
Chelsea merilis jersey retro yang menakjubkan dari era 90-an, sementara Nike memuji 'Kembalinya Sang Pemberontak'.
Peluncuran Paket 'Kembalinya Pemberontak'
Ketika kaos asli ini diluncurkan lebih dari tiga dekade lalu, penampilannya yang mencolok membuat banyak orang terkejut. Kaos tersebut mencapai puncak popularitasnya saat Chelsea berpartisipasi dalam Piala Pemenang Piala Eropa pada musim 1994-95, setelah absen selama 23 tahun dari kompetisi Eropa, dengan The Blues berhasil mencapai babak semifinal turnamen tersebut. Kini, Nike dan Chelsea telah merancang ulang jersey tersebut, yang akan debut di lapangan pada pertandingan Premier League akhir pekan ini melawan West Ham dan pertandingan Piala FA Wanita melawan Manchester United bulan depan.
Model kit pemain Chelsea masa lalu dan sekarang
Sebagai bagian dari peluncuran ini, legenda Chelsea Dennis Wise mengenakan seragam baru, yang ia kenakan selama masa baktinya di klub. Selain itu, koleksi 'Return of the Rebel' ini menampilkan warna-warna khas tahun 1990-an pada kaos, atasan, jaket, celana olahraga, sweater, dan pakaian luar, dengan lambang klub dan huruf-huruf era tersebut di seluruh koleksi. Koleksi ini kini tersedia di Megastore di Stamford Bridge dan toko online klub. Koleksi ini juga tersedia dalam ukuran pria, wanita, dan anak-anak, dengan tema yang merayakan 'risiko, pemberontakan, dan pembaruan – dulu dan sekarang'.
Rosenior memulai debutnya dengan gemilang di Chelsea.
Setelah Enzo Maresca meninggalkan Chelsea pada awal bulan ini, banyak yang terkejut ketika Liam Rosenior, manajer Strasbourg, ditunjuk sebagai penggantinya. Meskipun masih sangat awal, ia telah memenangkan lima dari enam pertandingan yang dipimpinnya di Stamford Bridge, dengan sorotan utama datang dari kemenangan 3-2 atas Napoli di Liga Champions pada Rabu malam.
Setelah kemenangan itu, Rosenior mengatakan kepada TNT Sports: "Para pemain ini kehilangan manajer yang sangat mereka hormati karena alasan yang di luar kendali atau pengetahuan saya. Jadi, ketika sebuah tim muda mengalami hal seperti itu, untuk menerima manajer baru dengan cara yang mereka lakukan dan bekerja sekeras yang mereka lakukan adalah bukti dari kualitas mereka. Ini bukan tentang saya atau ego saya atau mencoba membuktikan sesuatu. Saya berusaha melakukan yang terbaik dengan tim saya, dengan staf saya, dan semoga kita bisa memiliki lebih banyak malam yang bagus seperti ini.
"Saya terus belajar tentang tim saya, tentang apa yang kita mampu lakukan. Saya benar-benar ingin tampil agresif hari ini. Saya ingin keluar dan memenangkan pertandingan. Ini sangat besar - bagi kami, bisa bekerja dengan para pemain di sesi latihan adalah hal yang luar biasa. Anda harus menikmati pekerjaan ini. Kami adalah orang-orang paling beruntung di dunia yang bisa melakukan pekerjaan ini. Anda harus menikmati momen-momen ini, tapi kami ingin lebih. Anda berada di Liga Champions, jadi pada akhirnya Anda harus bermain melawan yang terbaik dan mengalahkan yang terbaik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Chelsea bersiap untuk beberapa hari penting saat mereka menjamu West Ham yang terancam degradasi di Stamford Bridge pada Sabtu, dengan kemenangan berpotensi membawa mereka naik ke peringkat keempat di Premier League. Kemudian, pada Selasa, mereka akan bertandang ke Arsenal untuk membalikkan defisit 3-2 pada leg pertama di leg kedua semifinal Carabao Cup.
