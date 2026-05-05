'Chelsea menjadikannya kandidat impian utama yang dikaitkan dengan Ajax'

Chelsea sedang mengevaluasi situasi seputar staf pelatih setelah masa jabatan Rosenior yang singkat. Meskipun mencatatkan performa yang solid di Piala FA, secara keseluruhan musim ini berjalan sangat mengecewakan. Menurut The Independent, pemilik klub kini sedang mencari manajer tetap yang dapat memimpin tim menuju fase berikutnya dari proyek ini.

Di dalam Stamford Bridge, ada keyakinan bahwa telah terjadi kemajuan dalam menanamkan filosofi taktis yang jelas di seluruh klub. Pendekatan tersebut kini meluas dari tim utama hingga ke struktur akademi, dan Chelsea ingin manajer berikutnya melanjutkan arah tersebut.