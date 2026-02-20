Chelsea mengumumkan sponsor baru AI di bagian depan jersey

The Blues belum memiliki sponsor jersey permanen sejak perusahaan telekomunikasi Three berakhir pada 2023. IFS tidak akan tetap menjadi sponsor jersey utama setelah akhir musim ini. Menurut BBC Sport, Chelsea menginginkan sekitar £65 juta ($87 juta) dari sponsor permanen berikutnya.

"Kami sangat bangga bermitra dengan IFS dan memanfaatkan perangkat lunak AI terdepan mereka untuk membantu klub mencapai kesuksesan yang lebih besar," kata Jason Gannon, Presiden Chelsea.

"Kemitraan ini merupakan pernyataan niat untuk tetap memimpin di bidang ini, memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi canggih, dan membuka potensi AI untuk meningkatkan segala hal yang kami lakukan di dalam dan di luar lapangan."

Mark Moffat, CEO IFS, mengatakan: "Di dunia olahraga maupun industri, marginnya tipis, taruhannya tinggi, dan keputusan yang tepat pada waktu yang tepat adalah segalanya. Itulah yang ditawarkan IFS Industrial AI untuk industri yang menggerakkan ekonomi global. Chelsea FC memegang standar yang sama tanpa kompromi, dan ambisi bersama itulah tepatnya mengapa kami bangga menjadi Mitra Utama mereka."