Chelsea mengumumkan sponsor baru AI di bagian depan jersey
Chelsea telah mengumumkan kemitraan global "multi-tahun" dengan IFS, yang mereka sebut sebagai "penyedia terkemuka dunia dalam bidang kecerdasan buatan industri". Kaos mereka akan menampilkan merek IFS mulai akhir pekan ini, saat tim pria menghadapi Burnley, dan tim wanita yang dilatih Sonia Bompastor bertanding melawan Manchester United di putaran kelima Piala Wanita FA.
Klub tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Chelsea Football Club hari ini mengumumkan kemitraan global multi-tahun dengan IFS, penyedia terkemuka di dunia dalam bidang kecerdasan buatan industri. Sebagai bagian dari komitmen ini, IFS akan dinaikkan statusnya menjadi Mitra Utama dengan segera, dan akan tampil di bagian depan kaos kami untuk sisa musim 2025/26 — menandai dimulainya kolaborasi jangka panjang yang menempatkan kecerdasan buatan canggih di pusat kinerja sepak bola, keunggulan operasional, dan keterlibatan penggemar."
Siapa IFS?
Pernyataan Chelsea menjelaskan secara rinci tentang siapa IFS, menambahkan: "IFS, penyedia perangkat lunak Kecerdasan Buatan (AI) industri terkemuka di dunia, membantu organisasi mencapai hasil nyata dengan AI melalui pemecahan masalah operasional kompleks di dunia nyata. Kemitraan ini akan melihat IFS membawa perangkat lunak dan agen AI terdepan di pasar ke Chelsea untuk meningkatkan presisi dalam operasional klub, meningkatkan kinerja di hampir setiap aspek pekerjaan klub.
"Kemitraan ini menempatkan Chelsea di garis depan evolusi teknologi sepak bola. Dengan memanfaatkan kekuatan AI IFS untuk menghubungkan orang, aset, dan kecerdasan secara real-time, klub mempertajam keunggulan kompetitifnya di lapangan sambil meningkatkan pengalaman bagi jutaan penggemar di seluruh dunia.
"Bagi Chelsea, kesepakatan ini menandakan niat untuk memimpin dari depan — tidak hanya di lapangan tetapi juga dalam cara klub elit dibangun dan dioperasikan. Dengan mengintegrasikan AI canggih ke dalam fondasi kami, klub memperkuat ambisi jangka panjang kami untuk menetapkan standar kinerja dan inovasi dalam olahraga global."
Chelsea melanjutkan langkahnya dari Three
The Blues belum memiliki sponsor jersey permanen sejak perusahaan telekomunikasi Three berakhir pada 2023. IFS tidak akan tetap menjadi sponsor jersey utama setelah akhir musim ini. Menurut BBC Sport, Chelsea menginginkan sekitar £65 juta ($87 juta) dari sponsor permanen berikutnya.
"Kami sangat bangga bermitra dengan IFS dan memanfaatkan perangkat lunak AI terdepan mereka untuk membantu klub mencapai kesuksesan yang lebih besar," kata Jason Gannon, Presiden Chelsea.
"Kemitraan ini merupakan pernyataan niat untuk tetap memimpin di bidang ini, memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi canggih, dan membuka potensi AI untuk meningkatkan segala hal yang kami lakukan di dalam dan di luar lapangan."
Mark Moffat, CEO IFS, mengatakan: "Di dunia olahraga maupun industri, marginnya tipis, taruhannya tinggi, dan keputusan yang tepat pada waktu yang tepat adalah segalanya. Itulah yang ditawarkan IFS Industrial AI untuk industri yang menggerakkan ekonomi global. Chelsea FC memegang standar yang sama tanpa kompromi, dan ambisi bersama itulah tepatnya mengapa kami bangga menjadi Mitra Utama mereka."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea saat ini berada di peringkat kelima klasemen Premier League menjelang laga akhir pekan ini melawan Burnley. Mereka hanya tertinggal satu poin dari Manchester United yang berada di peringkat keempat.
Liam Rosenior telah memulai kariernya sebagai pelatih dengan baik, dan ia mengatakan tentang awal karirnya: "Tidak bisa lebih baik lagi, kan? Dalam hal Premier League. Saat Anda memulai pekerjaan baru di klub besar, Anda ingin memulai dengan baik. Saya pikir kami telah melakukannya, saya pikir kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yang sangat menarik dalam hal potensi tim. Selama kami terus berkembang sambil menang, itu akan membuat saya menjadi manajer yang sangat bahagia."
