Chelsea mengeluarkan pernyataan untuk mengonfirmasi kepergian Kepala Sepak Bola Wanita Paul Green setelah 13 tahun.
Akhir dari sebuah era di Chelsea
Green awalnya bergabung dengan klub pada tahun 2013 sebagai asisten manajer Emma Hayes setelah pindah dari Doncaster Rovers Belles. Ia kemudian menjadi figur berpengaruh di London Barat, mengawasi perekrutan pemain dan membantu membangun tim Blues yang impresif. Selama periode tersebut, Chelsea Women meraih delapan gelar WSL, enam trofi FA Cup, tiga gelar Liga Cup, dan mencapai final Liga Champions pada musim 2020-21. Green juga terlibat dalam keputusan Chelsea untuk merekrut Bompastor sebagai pengganti Hayes setelah ia meninggalkan klub setelah 12 tahun memimpin pada 2024 untuk menjadi pelatih timnas wanita AS. Bompastor datang dari Lyon dan membawa Chelsea meraih treble domestik tanpa kekalahan pada musim debutnya.
Chelsea mengeluarkan pernyataan mengenai Green.
Klub tersebut mengonfirmasi berita tersebut dalam sebuah pernyataan yang berbunyi: "Chelsea Women dapat mengonfirmasi bahwa Paul Green telah meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Sepak Bola Wanita. Paul telah mengabdi selama 13 tahun di klub ini, bergabung pada tahun 2013 saat Chelsea Women masih dalam tahap awal pembentukannya. Selama masa itu, ia memainkan peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan program sepak bola wanita, berkontribusi pada pembentukan dasar yang kuat dan evolusi Chelsea Women menjadi salah satu tim terkemuka di kompetisi domestik dan Eropa. Komitmen, pengalaman, dan profesionalismenya sangat dihargai di seluruh klub, dan kerjanya telah membantu mendukung periode kesuksesan dan kemajuan yang berkelanjutan bagi Chelsea Women, di mana kami memenangkan 19 trofi. Klub ingin mengucapkan terima kasih kepada Paul atas dedikasinya dan jasanya selama lebih dari satu dekade, dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."
Bompastor menjadi sorotan
Bompastor menjadi sorotan di Chelsea setelah tim tersebut tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen WSL, Manchester City. Hasil-hasil tersebut menimbulkan tekanan pada manajer, namun Chelsea merespons dengan menawarkan kontrak jangka panjang baru kepadanya. Chelsea kemudian meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham pada Minggu, membuat Bompastor berada dalam suasana hati yang teguh. Dia mengatakan kepada wartawan: "Meskipun kita semua tahu kita tidak bisa mengendalikan hal-hal tersebut, kita mungkin merasa tidak adil menerima begitu banyak kritik. Saya tahu siapa diri saya, saya tidak membutuhkan orang di luar lingkaran saya untuk memberitahu siapa diri saya. Saya akan selalu memastikan memberikan yang terbaik. Saya tahu saya memiliki kemampuan, saya tahu saya memiliki pengetahuan, saya tahu permainan sepak bola wanita, dan saya melakukan yang terbaik untuk Chelsea. Saya tidak mengatakan saya yang terbaik, saya tidak mengatakan saya sombong, tapi saya tahu siapa diri saya. Saya selalu memastikan saya mendukung pemain-pemain saya dengan cara terbaik. Tugas saya adalah memastikan mereka masuk ke lapangan dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu mereka capai. Tidak ada yang akan mengganggu kepercayaan diri saya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kehilangan Green akan semakin menyoroti Chelsea pada masa-masa kritis bagi Bompastor dan klub. The Blues akan kembali beraksi di WSL pada Minggu melawan Liverpool yang sedang terpuruk.
