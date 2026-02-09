Chelsea mengeluarkan pernyataan untuk mengonfirmasi kepergian Kepala Sepak Bola Wanita Paul Green setelah 13 tahun.

Bompastor menjadi sorotan di Chelsea setelah tim tersebut tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen WSL, Manchester City. Hasil-hasil tersebut menimbulkan tekanan pada manajer, namun Chelsea merespons dengan menawarkan kontrak jangka panjang baru kepadanya. Chelsea kemudian meraih kemenangan 2-0 atas Tottenham pada Minggu, membuat Bompastor berada dalam suasana hati yang teguh. Dia mengatakan kepada wartawan: "Meskipun kita semua tahu kita tidak bisa mengendalikan hal-hal tersebut, kita mungkin merasa tidak adil menerima begitu banyak kritik. Saya tahu siapa diri saya, saya tidak membutuhkan orang di luar lingkaran saya untuk memberitahu siapa diri saya. Saya akan selalu memastikan memberikan yang terbaik. Saya tahu saya memiliki kemampuan, saya tahu saya memiliki pengetahuan, saya tahu permainan sepak bola wanita, dan saya melakukan yang terbaik untuk Chelsea. Saya tidak mengatakan saya yang terbaik, saya tidak mengatakan saya sombong, tapi saya tahu siapa diri saya. Saya selalu memastikan saya mendukung pemain-pemain saya dengan cara terbaik. Tugas saya adalah memastikan mereka masuk ke lapangan dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu mereka capai. Tidak ada yang akan mengganggu kepercayaan diri saya."