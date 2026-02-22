Chelsea mengeluarkan pernyataan untuk mengecam pelecehan rasial yang keji yang ditujukan kepada Wesley Fofana

Fofana menerima dua kartu kuning dalam pertandingan imbang 1-1 dan dikeluarkan dari lapangan pada menit-menit akhir pertandingan. Bek tersebut kemudian membagikan pelecehan yang diterimanya di Instagram dan menambahkan pesan pribadinya yang berbunyi: "2026, masih sama saja, tidak ada yang berubah. Orang-orang ini tidak pernah dihukum. Kalian membuat kampanye besar melawan rasisme, tapi tidak ada yang benar-benar melakukan apa-apa."

Gelandang Burnley, Hannibal Mejbri, juga mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan rasial setelah pertandingan, yang juga memicu respons kuat dari klub: "Klub telah melaporkan postingan tersebut ke perusahaan induk Instagram, Meta, dan mengharapkan dukungan kuat dari mereka, bersama dengan Premier League dan polisi, serta akan bekerja untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diselidiki. Tidak ada tempat untuk hal ini dalam masyarakat kita dan kami menolaknya dengan tegas. Klub tetap tegas dalam pendiriannya – kami memiliki pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Hannibal akan mendapatkan dukungan penuh dari klub dan para penggemar Burnley, yang telah kami lihat menentang pelecehan tersebut. Tidak ada tempat untuk rasisme."