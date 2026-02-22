Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea mengeluarkan pernyataan untuk mengecam pelecehan rasial yang keji yang ditujukan kepada Wesley Fofana
Fofana dan Hannibal melakukan pelecehan rasial.
Fofana menerima dua kartu kuning dalam pertandingan imbang 1-1 dan dikeluarkan dari lapangan pada menit-menit akhir pertandingan. Bek tersebut kemudian membagikan pelecehan yang diterimanya di Instagram dan menambahkan pesan pribadinya yang berbunyi: "2026, masih sama saja, tidak ada yang berubah. Orang-orang ini tidak pernah dihukum. Kalian membuat kampanye besar melawan rasisme, tapi tidak ada yang benar-benar melakukan apa-apa."
Gelandang Burnley, Hannibal Mejbri, juga mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan rasial setelah pertandingan, yang juga memicu respons kuat dari klub: "Klub telah melaporkan postingan tersebut ke perusahaan induk Instagram, Meta, dan mengharapkan dukungan kuat dari mereka, bersama dengan Premier League dan polisi, serta akan bekerja untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diselidiki. Tidak ada tempat untuk hal ini dalam masyarakat kita dan kami menolaknya dengan tegas. Klub tetap tegas dalam pendiriannya – kami memiliki pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Hannibal akan mendapatkan dukungan penuh dari klub dan para penggemar Burnley, yang telah kami lihat menentang pelecehan tersebut. Tidak ada tempat untuk rasisme."
- Getty Images Sport
Chelsea mengeluarkan pernyataan
Chelsea juga telah mengeluarkan pernyataan menanggapi pelecehan rasial yang ditujukan kepada Fofana. Klub tersebut mengatakan: "Chelsea Football Club merasa terkejut dan jijik dengan pelecehan rasial yang keji secara online yang ditujukan kepada Wesley Fofana. Pelecehan rasial yang ditargetkan yang dialami Wes setelah pertandingan Premier League hari ini melawan Burnley adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Perilaku semacam ini sepenuhnya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai permainan dan segala hal yang kami perjuangkan sebagai klub. Tidak ada tempat untuk rasisme. Kami berdiri teguh bersama Wes. Dia mendapat dukungan penuh kami, begitu pula semua pemain kami yang terlalu sering harus menanggung kebencian ini hanya karena melakukan pekerjaan mereka. Kami akan bekerja sama dengan otoritas dan platform terkait untuk mengidentifikasi pelaku dan mengambil tindakan terkuat yang mungkin."
Liga Premier menanggapi insiden dalam pertandingan Chelsea melawan Burnley.
Liga Premier telah memberikan dukungan dalam sebuah pernyataan yang berbunyi: "Kami berdiri bersama Wesley Fofana dan Chelsea dalam mengecam pelecehan rasial yang keji yang diterimanya di media sosial. Rasialisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami atau di mana pun dalam masyarakat, dan kami akan terus melakukan segala upaya untuk mendukung para pemain yang menjadi korban pelecehan diskriminatif. Sepak bola adalah untuk semua orang."
- Getty Images
UEFA sedang menyelidiki tuduhan terhadap Vinicius Jr.
Insiden ini terjadi setelah adanya tuduhan bahwa bintang Real Madrid, Vinicius Jr, mengalami pelecehan rasial oleh Gianluca Prestianni dari Benfica dalam pertandingan Liga Champions pada pertengahan pekan. UEFA sedang menyelidiki insiden yang terjadi di Estadio da Luz. Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mendesak agar hukuman yang tegas dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelecehan rasial.
Pernyataan CBF menyebutkan: "Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengharapkan FIFA memantau kasus ini dan agar UEFA mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelecehan rasial. CBF juga mengirimkan permintaan resmi kepada UEFA untuk penyelidikan menyeluruh terhadap tindakan yang dilakukan terhadap Vinícius Jr., dengan mempertimbangkan kesaksian korban dan mereka yang hadir, guna mengidentifikasi dan menghukum mereka yang terlibat dalam insiden tersebut dengan hukuman yang tegas."
Iklan