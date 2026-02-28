Chelsea mengalami pukulan telak bagi harapan mereka di Liga Champions setelah lawan mereka di babak 16 besar, PSG, mendapatkan persetujuan atas permintaan jadwal khusus mereka

PSG awalnya dijadwalkan untuk menghadapi Nantes pada akhir pekan 13 hingga 15 Maret, namun mengajukan permohonan kepada divisi Prancis untuk memindahkan pertandingan tersebut ke pertengahan April. Hal ini berarti tim Paris akan memiliki lima hari tanpa pertandingan antara kunjungan awal Chelsea ke Parc des Princes pada 11 Maret dan leg kedua di Stamford Bridge pada 17 Maret.

Ini merupakan pukulan telak bagi The Blues, yang harus menjamu The Magpies pada Sabtu di antara kedua pertandingan tersebut. Hal ini juga akan menjadi masalah bagi Liam Rosenior, yang harus merotasi susunan pemain utamanya dalam tiga pertandingan dalam delapan hari – berpotensi merugikan mereka dalam kompetisi Eropa atau poin di Premier League.

Ini bukan kali pertama PSG mendapatkan permintaan ini. Permintaan klub tersebut dipenuhi berulang kali musim lalu dan membantu tim Luis Enrique tetap segar dalam perjalanannya menuju gelar Eropa. Tim-tim Prancis lainnya juga pernah mendapatkan perlakuan serupa di masa lalu saat melaju jauh dalam kompetisi kontinental.