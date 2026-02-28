AFP
Chelsea mengalami pukulan telak bagi harapan mereka di Liga Champions setelah lawan mereka di babak 16 besar, PSG, mendapatkan persetujuan atas permintaan jadwal khusus mereka
PSG berhasil menjadwal ulang pertandingan melawan Nantes.
PSG awalnya dijadwalkan untuk menghadapi Nantes pada akhir pekan 13 hingga 15 Maret, namun mengajukan permohonan kepada divisi Prancis untuk memindahkan pertandingan tersebut ke pertengahan April. Hal ini berarti tim Paris akan memiliki lima hari tanpa pertandingan antara kunjungan awal Chelsea ke Parc des Princes pada 11 Maret dan leg kedua di Stamford Bridge pada 17 Maret.
Ini merupakan pukulan telak bagi The Blues, yang harus menjamu The Magpies pada Sabtu di antara kedua pertandingan tersebut. Hal ini juga akan menjadi masalah bagi Liam Rosenior, yang harus merotasi susunan pemain utamanya dalam tiga pertandingan dalam delapan hari – berpotensi merugikan mereka dalam kompetisi Eropa atau poin di Premier League.
Ini bukan kali pertama PSG mendapatkan permintaan ini. Permintaan klub tersebut dipenuhi berulang kali musim lalu dan membantu tim Luis Enrique tetap segar dalam perjalanannya menuju gelar Eropa. Tim-tim Prancis lainnya juga pernah mendapatkan perlakuan serupa di masa lalu saat melaju jauh dalam kompetisi kontinental.
Ligue 1 mengeluarkan pernyataan
Dalam pernyataan resmi, juru bicara Ligue 1 mengatakan: "Atas permintaan Paris St-Germain, guna mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga dua leg melawan Chelsea, Dewan Direksi LFP [Ligue de Football Professionnel], dengan persetujuan Nantes, telah memutuskan bahwa pertandingan Paris St-Germain melawan Nantes akan digelar pada pekan 20 April.
"Tanggal dan waktu pasti pertandingan akan ditentukan kemudian."
Rute menuju final
Undian Liga Champions telah mempertemukan sejumlah klub besar, dengan pertandingan PSG melawan Chelsea menjadi salah satu dari beberapa pertarungan besar. Jika Chelsea lolos, mereka akan harus menghadapi salah satu dari Liverpool atau Galatasaray di perempat final.
Pemenang dari pertandingan tersebut akan bertemu dengan salah satu dari Bayern Munich, Atalanta, Real Madrid, atau Manchester City. Undian ini menjanjikan setidaknya beberapa klub paling sukses di Eropa akan tersingkir dari kompetisi jauh sebelum final di Budapest.
Di sisi lain undian, final 2006 bisa terulang di semifinal dengan Arsenal dan Barcelona berpotensi bertemu. The Gunners akan senang mendapatkan rute yang relatif mudah dibandingkan rival domestik mereka, mengetahui kemenangan atas Bayer Leverkusen dan kemudian salah satu dari Bodo/Glimt atau Sporting CP akan membawa mereka ke empat besar.
Adapun Blaugrana, kemenangan atas Newcastle bisa membawa mereka ke perempat final all-Spanish melawan Atletico Madrid, yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di babak 16 besar. Meskipun tidak mungkin, hingga enam tim Inggris bisa mengisi delapan slot perempat final yang tersedia, yang akan menjadi bukti lain dominasi finansial Premier League di Eropa.
Chelsea yakin kemenangan masih mungkin diraih.
Chelsea optimis bisa mengalahkan PSG meskipun tim Paris akan memiliki keunggulan karena istirahat antara pertandingan. The Blues berhasil mengalahkan tim Enrique di final Piala Dunia Klub pada Julilalu, dan Direktur Sepak Bola Chelsea, David Barnard, menegaskan bahwa klub tidak terpengaruh oleh hasil undian.
"PSG, kami sudah beberapa kali menghadapi mereka. Mereka adalah juara bertahan, tapi orang-orang mungkin akan merujuk pada apa yang terjadi di Piala Dunia Klub musim panas lalu. Ini akan sulit, tapi tidak membuat kami takut," katanya. "Anda bisa melihat undian, tapi jangan anggap remeh."
Pertama, Chelsea harus menghadapi tiga pertandingan sulit di liga dan Piala FA. Pada Minggu, mereka akan bertandang ke Arsenal untuk mengganggu ambisi gelar juara The Gunners sebelum bertandang ke Birmingham untuk menghadapi Aston Villa dalam pertarungan krusial untuk kualifikasi Liga Champions.
Wrexham kemudian menanti di putaran kelima Piala FA, dan Red Dragons yang sedang dalam performa bagus akan berusaha keras untuk menambah cerita baru dalam kisah Hollywood mereka.
