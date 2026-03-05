Chelsea mengajukan tawaran transfer mengejutkan senilai £43 juta untuk pemain Barcelona yang gagal

Berita tentang minat Chelsea akan menjadi kabar baik bagi para akuntan di Barcelona. Raksasa Catalan tersebut menjual Roque ke Palmeiras pada Februari 2025 dengan biaya tetap sebesar €25,5 juta ditambah €5 juta dalam bentuk variabel. Namun, poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah klausul penjualan kembali sebesar 20 persen. Jika minat Chelsea berujung pada transfer besar, Barcelona berpotensi mendapatkan kembali sebagian besar investasi awal mereka.

Namun, ada detail kontrak spesifik terkait persentase penjualan kembali tersebut. Laporan menunjukkan bahwa jika Palmeiras menjual striker tersebut dengan harga di bawah €40 juta, bagian Barcelona akan turun menjadi hanya 10 persen. Mengingat tawaran awal Chelsea sudah disebutkan sebesar €50 juta, Blaugrana saat ini berada di jalur untuk mendapatkan 20 persen penuh.