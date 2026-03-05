Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea mengajukan tawaran transfer mengejutkan senilai £43 juta untuk pemain Barcelona yang gagal
Blues menargetkan 'Tigrinho' dalam kesepakatan senilai €50 juta.
Menurut Mundo Deportivo, The Blues telah mengidentifikasi pemain yang dijuluki 'Tigrinho' sebagai target utama untuk jendela transfer musim panas mendatang. Dikabarkan bahwa Chelsea telah resmi menyatakan minatnya dengan tawaran senilai sekitar £43 juta ($58 juta). Meskipun masa baktinya di La Liga umumnya dianggap sebagai kegagalan, performa terbarunya di tanah airnya telah membangkitkan keyakinan bahwa ia dapat sukses di level tertinggi sepak bola Eropa.
- AFP
Barcelona siap menerima rezeki nomplok yang tak terduga.
Berita tentang minat Chelsea akan menjadi kabar baik bagi para akuntan di Barcelona. Raksasa Catalan tersebut menjual Roque ke Palmeiras pada Februari 2025 dengan biaya tetap sebesar €25,5 juta ditambah €5 juta dalam bentuk variabel. Namun, poin krusial dalam kesepakatan tersebut adalah klausul penjualan kembali sebesar 20 persen. Jika minat Chelsea berujung pada transfer besar, Barcelona berpotensi mendapatkan kembali sebagian besar investasi awal mereka.
Namun, ada detail kontrak spesifik terkait persentase penjualan kembali tersebut. Laporan menunjukkan bahwa jika Palmeiras menjual striker tersebut dengan harga di bawah €40 juta, bagian Barcelona akan turun menjadi hanya 10 persen. Mengingat tawaran awal Chelsea sudah disebutkan sebesar €50 juta, Blaugrana saat ini berada di jalur untuk mendapatkan 20 persen penuh.
Palmeiras masih bertahan untuk mendapatkan lebih banyak.
Meskipun tergoda oleh keuntungan besar, Palmeiras dilaporkan bersikap keras kepala terkait aset bintang mereka. BolaVip menyarankan bahwa kepergian Roque mungkin terjadi jika ada tawaran menarik, namun penilaian awal dari Chelsea belum memenuhi ekspektasi klub Brasil tersebut. Pihak berwenang di Allianz Parque menganggap tawaran awal sebesar €50 juta tidak cukup untuk melepas pemain yang telah menjadi pilar serangan mereka.
Roque tampil impresif sejak kembali ke Brasil, membuktikan bahwa kesulitan yang dialaminya di Spanyol mungkin lebih disebabkan oleh keadaan daripada kurangnya kualitas. Penyerang muda ini telah mencetak lima gol dan satu assist dalam 13 penampilan selama musim ini.
- Getty Images Sport
Kesempatan kedua di Eropa
Bagi Roque, pindah ke Stamford Bridge akan menjadi kesempatan untuk membuktikan diri di panggung besar. Mimpi pindah ke Barcelona yang diidamkan pemain berusia 21 tahun itu berubah menjadi mimpi buruk karena ia kesulitan mendapatkan menit bermain, namun perjalanannya kembali ke Palmeiras telah memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Prospek memimpin lini depan untuk raksasa Premier League akan memberinya kesempatan untuk membungkam kritikusnya.
Seiring berlanjutnya negosiasi, semua mata tertuju pada apakah Chelsea bersedia menaikkan tawaran mereka untuk memenuhi tuntutan Palmeiras. Dengan Barcelona yang mengamati dari pinggir lapangan, kesepakatan ini mewakili jaringan kompleks kepentingan finansial dan ambisi olahraga. Jika transfer ini terlaksana, hal itu akan menandai kebangkitan luar biasa bagi seorang pemain yang dianggap sudah habis oleh banyak orang hanya setahun yang lalu.
Iklan