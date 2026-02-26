Chelsea mencetak rekor dengan kerugian sebelum pajak tertinggi dalam sejarah sepak bola Inggris setelah defisit sebesar €407 juta terungkap

Kerugian beruntun The Blues selama periode tiga tahun telah mencapai €622 juta (£542 juta/$735 juta) - angka yang jauh melebihi batas €60 juta (£52 juta/$71 juta) yang diizinkan oleh aturan UEFA Football Earnings. Namun, diklaim bahwa sanksi finansial akan dihindari.

Chelsea telah menandatangani kesepakatan dengan UEFA yang memungkinkan mereka beroperasi sesuai dengan "defisit yang diproyeksikan dalam rencana bisnis" - artinya kerugian harus tetap dalam angka yang telah diumumkan sebelumnya.

Sumber The Athletic menegaskan bahwa The Blues tidak melanggar Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) untuk musim 2024-25 yang berlaku di Premier League, sehingga terhindar dari pengurangan poin.

Sumber tersebut menyatakan bahwa "klub yakin beroperasi sesuai dengan ketentuan perjanjian penyelesaian dan aturan keuangan lainnya, dengan mengutip kinerja dasar yang membaik dan, di antara hal lain, penjualan pemain yang signifikan". Chelsea mengumpulkan sekitar £300 juta ($407 juta) di bursa transfer musim panas 2025.

The Athletic melaporkan bahwa “kerugian besar pada musim 2024-25 tidak mencerminkan kondisi keuangan Chelsea ke depannya, melainkan hasil akhir dari periode rasionalisasi bisnis”. Raksasa Premier League ini berharap untuk “mematuhi aturan keuangan baik di dalam maupun luar negeri, didukung oleh pendapatan yang akan meningkat musim ini, terutama karena kembalinya ke kompetisi Liga Champions”. Kompetisi Eropa elit dilaporkan telah menghasilkan sekitar £80 juta ($108 juta) sebagai hadiah uang bagi The Blues musim ini - seiring dengan lolosnya mereka ke babak 16 besar.