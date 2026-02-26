Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Chelsea mencetak rekor dengan kerugian sebelum pajak tertinggi dalam sejarah sepak bola Inggris setelah defisit sebesar €407 juta terungkap
Hanya Barcelona yang berhasil mengungguli kerugian Chelsea.
Laporan "European Club Finance and Investment Landscape", yang diterbitkan setiap tahun, merinci 10 klub yang mengalami kerugian finansial terbesar selama musim tertentu. Chelsea menempati posisi teratas dalam daftar tersebut.
Liga Premier belum pernah melihat angka-angka seperti ini sebelumnya, dengan hanya raksasa La Liga Barcelona—yang keuangannya terdampak oleh pandemi Covid-19—yang mengalami kerugian lebih besar, mencapai €555 juta (£484 juta/$655 juta) pada musim 2020-21.
- Getty Images News
Mengapa kekalahan Chelsea terus meningkat?
Kerugian Chelsea telah melebihi £200 juta ($271 juta) selama empat musim berturut-turut, dengan penurunan pendapatan yang diimbangi oleh biaya yang terus meningkat. Seorang sumber telah memberitahu The Athletic bahwa “kerugian besar Chelsea musim lalu, seperti halnya Barcelona sebelumnya, disebabkan oleh entri akuntansi non-tunai yang signifikan”. The Blues juga dikenai denda €31 juta (£27 juta/$37 juta) dari UEFA karena melanggar aturan keuangan yang ditetapkan oleh badan pengatur sepak bola Eropa.
Sumber The Athletic mengklaim bahwa “defisit besar tersebut tidak mencerminkan kinerja operasional dasar klub maupun bagaimana keuangan akan terlihat pada musim saat ini dan mendatang”. Mereka di London Barat dilaporkan sedang “menyelesaikan masalah historis, dengan beberapa item berbiaya tinggi dan sekali waktu dicatat dalam periode pelaporan keuangan yang sama”.
Keuangan Chelsea dikatakan sulit dipahami karena mereka terlibat dalam beberapa transaksi yang “jatuh di celah antara peraturan keuangan UEFA dan Liga Premier”. Transaksi semacam itu termasuk penjualan tim wanita klub, dua hotel, dan sebuah parkir mobil.
Apakah Chelsea akan dikenakan sanksi?
Kerugian beruntun The Blues selama periode tiga tahun telah mencapai €622 juta (£542 juta/$735 juta) - angka yang jauh melebihi batas €60 juta (£52 juta/$71 juta) yang diizinkan oleh aturan UEFA Football Earnings. Namun, diklaim bahwa sanksi finansial akan dihindari.
Chelsea telah menandatangani kesepakatan dengan UEFA yang memungkinkan mereka beroperasi sesuai dengan "defisit yang diproyeksikan dalam rencana bisnis" - artinya kerugian harus tetap dalam angka yang telah diumumkan sebelumnya.
Sumber The Athletic menegaskan bahwa The Blues tidak melanggar Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) untuk musim 2024-25 yang berlaku di Premier League, sehingga terhindar dari pengurangan poin.
Sumber tersebut menyatakan bahwa "klub yakin beroperasi sesuai dengan ketentuan perjanjian penyelesaian dan aturan keuangan lainnya, dengan mengutip kinerja dasar yang membaik dan, di antara hal lain, penjualan pemain yang signifikan". Chelsea mengumpulkan sekitar £300 juta ($407 juta) di bursa transfer musim panas 2025.
The Athletic melaporkan bahwa “kerugian besar pada musim 2024-25 tidak mencerminkan kondisi keuangan Chelsea ke depannya, melainkan hasil akhir dari periode rasionalisasi bisnis”. Raksasa Premier League ini berharap untuk “mematuhi aturan keuangan baik di dalam maupun luar negeri, didukung oleh pendapatan yang akan meningkat musim ini, terutama karena kembalinya ke kompetisi Liga Champions”. Kompetisi Eropa elit dilaporkan telah menghasilkan sekitar £80 juta ($108 juta) sebagai hadiah uang bagi The Blues musim ini - seiring dengan lolosnya mereka ke babak 16 besar.
- Getty
Blues sedang menuju masa depan yang cerah.
Chelsea telah menghabiskan banyak dana untuk merekrut pemain baru selama era kepemilikan Clearlake Capital, dengan kontrak jangka panjang diberikan kepada pemain bintang yang didatangkan. Banyak dari kesepakatan tersebut diselesaikan dengan mempertimbangkan masa depan jangka panjang.
Ada lebih banyak pergantian manajer di Stamford Bridge musim ini, dengan pelatih pemenang Conference League dan Club World Cup, Enzo Maresca, dipecat pada awal 2026, dan Liam Rosenior kini ditugaskan untuk memastikan konsistensi di lapangan yang pada akhirnya akan membantu upaya untuk memulihkan stabilitas di luar lapangan.
Iklan