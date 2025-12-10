Getty Images Sport
Chelsea Kejar Mike Maignan, AC Milan Siapkan Tawaran Untuk Gaet Alisson Becker Dari Liverpool
Milan cari pengganti Maignan
Perputaran kiper untuk musim panas 2026 tampaknya akan dimulai lebih awal dari yang diperkirakan, dengan perkembangan besar di Italia berpotensi memicu efek domino yang dapat mengakhiri delapan tahun gemilang Alisson di Anfield.
Menurut laporan dari Sky Sport, AC Milan telah pasrah kehilangan Maignan, ketika kontraknya berakhir pada akhir musim dan tidak membuang waktu untuk menentukan penggantinya. Manajemen Rossoneri, yang dipimpin oleh Zlatan Ibrahimovic dan Geoffrey Moncada, dilaporkan telah membidik kiper nomor 1 Liverpool, melihat pemain internasional Brasil tersebut sebagai kandidat sempurna untuk mempertahankan standar tinggi klub di bawah mistar gawang.
Rencana Milan
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Milan sedang mempersiapkan aktivitas transfer yang sensasional di musim panas. Dengan kepergian Maignan yang kini dianggap tak terhindarkan, klub ingin membuat gebrakan besar untuk meyakinkan para pendukung bahwa ambisi mereka tetap tak pudar.
Alisson sangat cocok dengan profil tersebut. Seorang pemenang berpengalaman dengan rekam jejak di Liga Champions dan Liga Primer, ia akan tiba di San Siro sebagai pemimpin dengan segudang pengalaman yang mampu memimpin pertahanan yang terkadang terlihat rapuh musim ini. Rossoneri dilaporkan telah menghubungi perwakilan Alisson untuk menjajaki minatnya untuk kembali ke Serie A, dengan dia sempat bermain untuk AS Roma sebelum The Reds memecahkan rekor transfer pada tahun 2018.
Faktor Mamardashvili
Dari perspektif Liverpool, waktu ketertarikan Milan mungkin terbukti menguntungkan. Meskipun Alisson tetap menjadi salah satu kiper terbaik dunia, dinamika di Anfield telah bergeser secara signifikan setelah kedatangan Giorgi Mamardashvili.
Pemain internasional Georgia, yang didatangkan dari Valencia pada musim panas 2024 sebelum resmi bergabung dengan skuad Arne Slot menjelang musim 2025/26, telah mulai memberikan tekanan pada kiper asal Brasil tersebut. Mamardashvili telah tampil sepuluh kali di semua kompetisi musim ini, mengesankan dengan kemampuan penyelamatan tembakannya dan kehadirannya yang dominan.
Dengan kontrak Alisson yang berlaku hingga 2027, Liverpool berada di persimpangan jalan. Pemilik klub FSG terkenal pragmatis mengenai retensi nilai pemain, diprediksi akan menjual Alisson musim panas mendatang dengan harga yang layak daripada membiarkannya menyelesaikan kontraknya hingga pertengahan usia 30-an. Hal itu juga akan membuka jalan bagi Mamardashvili untuk mengambil alih posisi kiper nomor 1 yang tak terbantahkan, melengkapi rencana suksesi yang telah disusun 18 bulan lalu.
Chelsea semakin dekat untuk rekrut Maignan
Namun, katalisator dari seluruh rangkaian peristiwa ini tetaplah Maignan. Hubungan Kiper asal Prancis tersebut, salah satu pemain terpenting AC Milan sejak kemenangan Scudetto mereka pada tahun 2022, dengan petinggi klub memburuk karena negosiasi kontrak.
Menurut laporan, Maignan telah berulang kali menolak tawaran perpanjangan kontrak. Dengan kontraknya saat ini yang akan segera berakhir, Milan terpojok, mengetahui bahwa mereka harus memfasilitasi kepergiannya atau berisiko kehilangan aset kelas dunia.
Chelsea telah muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. The Blues telah lama mengagumi pemain berusia 30 tahun itu, setelah mengidentifikasinya sebagai peningkatan elite yang telah mereka cari sejak kepergian Thibaut Courtois beberapa tahun lalu. Meskipun investasi besar telah dilakukan pada Robert Sanchez dan Filip Jorgensen, keduanya belum sepenuhnya meyakinkan para pendukung Stamford Bridge bahwa mereka mampu menjadi jangkar tim yang mampu meraih gelar juara.
Manajemen Chelsea dilaporkan berencana untuk melakukan pembicaraan baru dengan pihak Maignan untuk menyelesaikan transfer, kemungkinan secepatnya pada bulan Januari ketika ia dapat bernegosiasi dengan klub lain.
