Chelsea Kejar Mike Maignan, AC Milan Siapkan Tawaran Untuk Gaet Alisson Becker Dari Liverpool

Namun, katalisator dari seluruh rangkaian peristiwa ini tetaplah Maignan. Hubungan Kiper asal Prancis tersebut, salah satu pemain terpenting AC Milan sejak kemenangan Scudetto mereka pada tahun 2022, dengan petinggi klub memburuk karena negosiasi kontrak.

Menurut laporan, Maignan telah berulang kali menolak tawaran perpanjangan kontrak. Dengan kontraknya saat ini yang akan segera berakhir, Milan terpojok, mengetahui bahwa mereka harus memfasilitasi kepergiannya atau berisiko kehilangan aset kelas dunia.

Chelsea telah muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. The Blues telah lama mengagumi pemain berusia 30 tahun itu, setelah mengidentifikasinya sebagai peningkatan elite yang telah mereka cari sejak kepergian Thibaut Courtois beberapa tahun lalu. Meskipun investasi besar telah dilakukan pada Robert Sanchez dan Filip Jorgensen, keduanya belum sepenuhnya meyakinkan para pendukung Stamford Bridge bahwa mereka mampu menjadi jangkar tim yang mampu meraih gelar juara.

Manajemen Chelsea dilaporkan berencana untuk melakukan pembicaraan baru dengan pihak Maignan untuk menyelesaikan transfer, kemungkinan secepatnya pada bulan Januari ketika ia dapat bernegosiasi dengan klub lain.