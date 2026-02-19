Getty Images Sport
Chelsea kehilangan pemain muda berbakatnya ke rival Tottenham setelah menjalani uji coba yang sukses di London Utara
Bintang muda meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Spurs.
Bek kanan berusia 16 tahun ini telah berhasil menyesuaikan diri dengan skuad Spurs, setelah tampil bersama tim U-16 dalam pertandingan Piala Premier League melawan Manchester City awal bulan ini. Penampilannya selama periode uji coba tersebut cukup meyakinkan jajaran manajemen Tottenham untuk bertindak cepat. Jobling sebelumnya menjadi pemain reguler di kategori muda Chelsea, tampil untuk tim U16 dan U17 mereka musim ini, namun kini ia berada di sisi lain pembagian London saat ia bersiap untuk beralih ke sepak bola profesional penuh waktu.
Sebuah prestasi besar bagi akademi Spurs
Perekrutan Jobling dianggap sebagai kemenangan besar bagi akademi Tottenham, terutama mengingat statusnya sebagai kapten tim nasional. Ia akan bergabung dengan skuad U18 Jamie Carr, tim yang telah menghadapi musim yang menantang dengan 10 kemenangan dari 24 pertandingan liga dan membutuhkan penguatan pertahanan. Jalan karir Jobling sudah direncanakan dengan jelas oleh klub; ia diharapkan menandatangani kontrak profesional pertamanya saat merayakan ulang tahun ke-17-nya tahun ini, memastikan masa depannya tetap di Stadion Tottenham Hotspur.
Meskipun berganti seragam klub, status internasional Jobling tetap tinggi. Ia diharapkan menjadi satu-satunya wakil Tottenham untuk timnas Inggris U-16 saat timnas tersebut menghadapi Denmark, Spanyol, dan Prancis pekan ini. Kehilangannya dari Cobham menandai kasus langka di mana Chelsea membiarkan kapten tim muda pindah ke rival lokal, langkah yang bisa menjadi bumerang bagi The Blues jika bek sayap yang agresif ini mewujudkan potensi besarnya di bawah bimbingan staf pelatih Spurs.
Upaya perekrutan pemain muda Tottenham
Jobling bukanlah satu-satunya kedatangan berprofil tinggi di markas latihan Hotspur Way dalam beberapa pekan terakhir, karena Spurs terus memperkuat skuad muda mereka dengan talenta elit dari seluruh negeri. Klub ini sangat aktif di bursa transfer, baru-baru ini berhasil merekrut Elisha Sowunmi setelah pemain tersebut menolak perpanjangan kontrak di West Ham. Selain itu, Spurs berhasil memenangkan persaingan sengit dengan Arsenal untuk meminjam James Wilson dari Hearts, menandakan niat jelas untuk mendominasi perekrutan lokal.
Peningkatan aktivitas akademi ini terjadi di tengah sorotan tajam terhadap jalur menuju tim utama. Para pendukung sebelumnya telah mengutarakan kekhawatiran mengenai kurangnya kesempatan bagi lulusan akademi, terutama di bawah manajemen sebelumnya.
Horizon baru di bawah Igor Tudor
Namun, kedatangan manajer interim Igor Tudor telah membawa gelombang optimisme baru bagi para pemain muda klub. Berbeda dengan pendahulunya, Tudor diharapkan dapat menjadi jembatan yang lebih transparan antara tim muda dan tim senior. Ada keyakinan yang semakin kuat bahwa para bintang akademi saat ini akan memiliki kesempatan nyata untuk memukau staf tim utama, seperti yang terlihat dari Wilson yang tampil dalam sesi latihan tim senior menjelang Derby London Utara yang akan datang.
Bagi Jobling, perpindahan ini mewakili awal yang baru dan kesempatan untuk membuktikan bahwa klub lamanya salah. Meskipun kerugian Chelsea adalah keuntungan bagi Tottenham, tekanan kini akan jatuh pada pemain muda ini untuk menampilkan performa internasionalnya dalam seragam Spurs.
