Chelsea kehilangan pemain muda berbakatnya ke rival Tottenham setelah menjalani uji coba yang sukses di London Utara

Perekrutan Jobling dianggap sebagai kemenangan besar bagi akademi Tottenham, terutama mengingat statusnya sebagai kapten tim nasional. Ia akan bergabung dengan skuad U18 Jamie Carr, tim yang telah menghadapi musim yang menantang dengan 10 kemenangan dari 24 pertandingan liga dan membutuhkan penguatan pertahanan. Jalan karir Jobling sudah direncanakan dengan jelas oleh klub; ia diharapkan menandatangani kontrak profesional pertamanya saat merayakan ulang tahun ke-17-nya tahun ini, memastikan masa depannya tetap di Stadion Tottenham Hotspur.

Meskipun berganti seragam klub, status internasional Jobling tetap tinggi. Ia diharapkan menjadi satu-satunya wakil Tottenham untuk timnas Inggris U-16 saat timnas tersebut menghadapi Denmark, Spanyol, dan Prancis pekan ini. Kehilangannya dari Cobham menandai kasus langka di mana Chelsea membiarkan kapten tim muda pindah ke rival lokal, langkah yang bisa menjadi bumerang bagi The Blues jika bek sayap yang agresif ini mewujudkan potensi besarnya di bawah bimbingan staf pelatih Spurs.