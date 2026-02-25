Chelsea dan West Ham menerima sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah insiden keributan yang dipicu oleh bentrokan antara Adama Traore dengan Marc Cucurella dan Joao Pedro

Setelah melakukan tinjauan mendalam terhadap rekaman pertandingan dan laporan wasit, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menegaskan bahwa kedua klub gagal memastikan para pemainnya berperilaku tertib. Seorang juru bicara FA menjelaskan tuduhan spesifik dan denda yang dikenakan dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu.

Pernyataan resmi FA berbunyi: "Chelsea dan West Ham United dikenakan denda sebesar £325.000 dan £300.000 masing-masing atas insiden bentrokan massal yang melibatkan pemain mereka dalam pertandingan Premier League pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kedua klub mengakui bahwa mereka gagal memastikan para pemainnya tidak berperilaku tidak pantas dan provokatif pada menit ke-90. Komisi Regulasi Independen menjatuhkan denda ini setelah sidang." Keputusan ini menjadi peringatan keras bagi kedua klub London terkait perilaku mereka di lapangan di masa depan.