Chelsea dan West Ham menerima sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah insiden keributan yang dipicu oleh bentrokan antara Adama Traore dengan Marc Cucurella dan Joao Pedro
Keributan di pinggir lapangan: Sebuah percikan api berubah menjadi kebakaran hebat.
Titik panas terjadi pada akhir pertandingan ketika Adama Traore dari West Ham terlibat dalam pertengkaran panas dengan bek sayap Chelsea, Marc Cucurella. Api awal dengan cepat berubah menjadi kebakaran besar ketika Joao Pedro berlari untuk mendukung rekan setimnya, yang menyebabkan sekelompok pemain dari kedua tim saling dorong dan dorong di pinggir lapangan. Wasit pertandingan kesulitan mengendalikan situasi selama beberapa menit karena "keributan yang tidak menyenangkan" itu mengaburkan pertarungan taktis yang kompetitif antara tim Liam Rosenior dan West Ham asuhan Nuno Espírito Santo.
FA mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tindakan disiplin.
Setelah melakukan tinjauan mendalam terhadap rekaman pertandingan dan laporan wasit, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menegaskan bahwa kedua klub gagal memastikan para pemainnya berperilaku tertib. Seorang juru bicara FA menjelaskan tuduhan spesifik dan denda yang dikenakan dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu.
Pernyataan resmi FA berbunyi: "Chelsea dan West Ham United dikenakan denda sebesar £325.000 dan £300.000 masing-masing atas insiden bentrokan massal yang melibatkan pemain mereka dalam pertandingan Premier League pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kedua klub mengakui bahwa mereka gagal memastikan para pemainnya tidak berperilaku tidak pantas dan provokatif pada menit ke-90. Komisi Regulasi Independen menjatuhkan denda ini setelah sidang." Keputusan ini menjadi peringatan keras bagi kedua klub London terkait perilaku mereka di lapangan di masa depan.
Pemicu di balik kekacauan di Stadion London
Meskipun tuduhan resmi berfokus pada kegagalan kolektif klub-klub, pertarungan individu antara Traoré dan Cucurella tak diragukan lagi menjadi pemicu kekacauan. Pendekatan fisik Traoré dan ketangguhan pertahanan Cucurella menyebabkan ketegangan yang terus-menerus sepanjang babak kedua. Ketika pemain internasional Spanyol itu tampaknya menghalangi mantan winger Wolves di dekat bendera sudut, situasi akhirnya meledak. Intervensi Pedro hanya memperburuk suasana, menarik pemain dari kedua tim saat ketegangan meluap di lapangan.
Berdasarkan peraturan saat ini, tim Premier League diharapkan menjaga disiplin yang ketat, dan denda yang sedikit lebih tinggi bagi Chelsea diyakini mencerminkan catatan disiplin mereka baru-baru ini. The Blues sering kali menjadi sorotan musim ini karena jumlah kartu kuning yang tinggi.
Dialog disiplin: Manajer membahas perilaku pemain
Pelatih kepala Chelsea, Rosenior, berbicara kepada para pemainnya setelah pertandingan mengenai cara menangani situasi serupa di masa depan, sementara seorang eksekutif West Ham yang tidak disebutkan namanya bertemu dengan pelatih kepala Nuno Espirito Santo dan kapten Jarrod Bowen untuk membahas perilaku pemain.
Bagi Chelsea, yang saat ini berada di peringkat kelima dengan 45 poin, fokus kini beralih kembali ke upaya mereka untuk meraih tiket Liga Champions. Di sisi lain, West Ham harus menemukan cara untuk mengalihkan agresivitas mereka kembali ke performa di lapangan; terpuruk di peringkat ke-18 dengan 25 poin, The Hammers kini berjuang keras untuk menghindari degradasi dalam beberapa pekan ke depan.
