Chelsea dan Inggris mendapat peringatan serius tentang kelelahan Cole Palmer menjelang Piala Dunia 2026
Peringatan Palmer
Molango telah memperingatkan bahwa Palmer dalam kondisi "hancur" menjelang akhir musim. Pemain internasional Inggris ini telah tampil dalam 19 pertandingan sejauh ini musim ini, namun partisipasinya dibatasi oleh cedera. Pada musim 2023/24, ia bermain sepanjang musim, kemudian berpartisipasi di Kejuaraan Eropa, dan juga tampil di Piala Dunia Klub musim panas lalu.
Molango mengatakan ia telah mengunjungi markas latihan Chelsea dan percaya Palmer berisiko mengalami cedera serius, begitu pula pemain lain akibat tuntutan jadwal pertandingan yang konsisten.
Ia mengatakan: “Bagi kami, kekhawatiran utama adalah kesejahteraan pemain, karena bagi saya, ketika melihat seseorang seperti Cole Palmer. Cole Palmer bisa saja mengalami cedera jika ia mengikuti Piala Dunia tiga musim panas berturut-turut tanpa istirahat.
“Untuk pergi selama 10 minggu bersama tim nasional, lalu dalam empat hari diharapkan sudah berada di AS untuk bermain di Piala Dunia Klub yang berakhir pada 14 Juli, lalu kembali dalam dua minggu untuk latihan... Saya berada di kamp latihan Chelsea saat mereka kembali, mereka kelelahan.”
Orang-orang bilang dia seorang jutawan.
Pejabat eksekutif PFA juga mengungkapkan empati terhadap Palmer, meskipun gajinya yang fantastis di Chelsea, serta terhadap para pemain top di seluruh Eropa yang terus-menerus menghadapi masalah cedera akibat jadwal yang padat.
Dia menambahkan: “Ini hanya kenyataan. Kita bertanya-tanya apakah ini yang kita inginkan sebagai industri. Saya tidak yakin. Saya pikir kadang-kadang kita perlu jujur pada diri sendiri dan memahami bahwa kadang-kadang kurang lebih baik.
“Orang bilang dia jutawan, ya dia memang jutawan, tapi itu tidak memberi Anda paru-paru ekstra atau kaki ekstra, dan pada akhirnya Anda tahu, 'Saya ingin melihat Cole Palmer di lapangan karena dia yang membuat saya bermimpi'.
“Dan kenyataannya, para penggemar saat ini membayar 100 persen tiket, dan seringkali mereka hanya mendapatkan 70 persen dari pertunjukan jika beruntung, atau 60 persen karena para pemain mulai mengatur diri mereka sendiri.
“Premier League adalah produk terbaik dalam hal sepak bola, mereka menghasilkan lebih dari £4 miliar untuk 38 pertandingan. Jadi tentu ada unsur menghargai kelangkaan. Natal itu bagus karena tidak setiap Selasa, dan saya pikir kita perlu menemukan itu karena kita berpikir dalam sepak bola bahwa lebih banyak lebih baik, dan terkadang kurang lebih baik.
“Ketika saya melihat jendela internasional terakhir dan melihat (Jude) Bellingham absen, Lamine Yamal absen di satu sisi, Lucy Bronze absen, apakah ini sepak bola yang ingin kita lihat? Karena jujur saja, orang-orang tidak ingin menghabiskan uang hanya untuk menonton seseorang seperti saya bermain.”
Apakah Will Palmer akan lolos ke Piala Dunia?
Palmer belum pernah bermain di bawah asuhan Thomas Tuchel karena cedera yang dialaminya. Penampilan terakhirnya untuk Inggris terjadi dalam kemenangan 1-0 atas Andorra pada Juni. Ia berada di bangku cadangan saat kekalahan 3-1 dari Senegal, dan ia menghadapi persaingan ketat untuk merebut posisi No.10, mengingat persaingan dari Phil Foden, Eberechi Eze, Morgan Rogers, dan Jude Bellingham.
Setelah Eze mencetak hat-trick melawan Tottenham pada November, Tim Sherwood mengatakan: "Kita bisa sedikit terbawa suasana karena dia mencetak hat-trick dalam derby London Utara, itu sangat besar bagi Eze, sangat besar bagi Arsenal. Tapi jika kamu bertanya padaku sebelumnya, siapa yang paling berbakat sebagai nomor 10, seorang nomor 10 sejati, yang akan bermain di area tengah? Saya akan mengatakan Eze. Dia cepat, dia bisa bermain dengan kedua kaki. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki visi. Dia adalah nomor 10 paling berbakat yang kita miliki di Inggris. Jika kita akan bermain dengan nomor 10, saya tidak yakin Thomas Tuchel ingin melakukannya di Piala Dunia. Jika kita bermain dengan nomor 10, itu harus Eze."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inggris akan menghadapi Uruguay dan Jepang bulan depan dalam pertandingan persahabatan pra-Piala Dunia. Kemungkinan inclusion Palmer akan memberikan gambaran tentang rencana Tuchel untuknya.
