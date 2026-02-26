Chelsea dan Inggris mendapat peringatan serius tentang kelelahan Cole Palmer menjelang Piala Dunia 2026

Pejabat eksekutif PFA juga mengungkapkan empati terhadap Palmer, meskipun gajinya yang fantastis di Chelsea, serta terhadap para pemain top di seluruh Eropa yang terus-menerus menghadapi masalah cedera akibat jadwal yang padat.

Dia menambahkan: “Ini hanya kenyataan. Kita bertanya-tanya apakah ini yang kita inginkan sebagai industri. Saya tidak yakin. Saya pikir kadang-kadang kita perlu jujur pada diri sendiri dan memahami bahwa kadang-kadang kurang lebih baik.

“Orang bilang dia jutawan, ya dia memang jutawan, tapi itu tidak memberi Anda paru-paru ekstra atau kaki ekstra, dan pada akhirnya Anda tahu, 'Saya ingin melihat Cole Palmer di lapangan karena dia yang membuat saya bermimpi'.

“Dan kenyataannya, para penggemar saat ini membayar 100 persen tiket, dan seringkali mereka hanya mendapatkan 70 persen dari pertunjukan jika beruntung, atau 60 persen karena para pemain mulai mengatur diri mereka sendiri.

“Premier League adalah produk terbaik dalam hal sepak bola, mereka menghasilkan lebih dari £4 miliar untuk 38 pertandingan. Jadi tentu ada unsur menghargai kelangkaan. Natal itu bagus karena tidak setiap Selasa, dan saya pikir kita perlu menemukan itu karena kita berpikir dalam sepak bola bahwa lebih banyak lebih baik, dan terkadang kurang lebih baik.

“Ketika saya melihat jendela internasional terakhir dan melihat (Jude) Bellingham absen, Lamine Yamal absen di satu sisi, Lucy Bronze absen, apakah ini sepak bola yang ingin kita lihat? Karena jujur saja, orang-orang tidak ingin menghabiskan uang hanya untuk menonton seseorang seperti saya bermain.”