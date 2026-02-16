Getty
Chelsea akan menghadapi Wrexham milik Ryan Reynolds dan Rob Mac di putaran kelima Piala FA, sementara Manchester City akan berhadapan dengan Newcastle dan Arsenal akan bertandang ke Mansfield
Undian putaran kelima Piala FA secara lengkap
Undian putaran kelima Piala FA dilakukan pada Senin malam, dan delapan pertandingan telah ditentukan untuk tim-tim yang masih bertahan di kompetisi ini. Pertandingan yang paling dinantikan tentu saja adalah laga antara Wrexham dan Chelsea, di mana tim yang dilatih oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac akan berhadapan dengan raksasa Liga Premier yang dilatih oleh Liam Rosenior.
Manchester City harus melakukan perjalanan sulit ke St James' Park untuk menghadapi Newcastle, sementara Liverpool akan berhadapan dengan Wolves yang sedang berjuang di Premier League. Sunderland akan menghadapi pemenang pertandingan antara Port Vale dan Bristol City, sementara West Ham akan berhadapan dengan Macclesfield atau Brentford.
Arsenal asuhan Mikel Arteta akan bertandang ke Mansfield Town di League One.
Hasil undian lengkap:
Fulham vs Southampton
Port Vale atau Bristol City vs Sunderland
Newcastle vs Manchester City
Leeds vs Norwich City
Mansfield Town vs Arsenal
Wolves vs Liverpool
Wrexham vs Chelsea
West Ham vs Macclesfield atau Brentford
Bagaimana Wrexham bisa sampai di sini
Wrexham mengalahkan lawan dari Premier League di putaran ketiga turnamen, mengalahkan Nottingham Forest melalui adu penalti setelah imbang dramatis 3-3. Mereka kemudian mengalahkan Ipswich Town 1-0 untuk lolos ke putaran kelima; Chelsea telah mengalahkan Charlton Athletic dan Hull City sejauh ini, dengan skor 5-1 dan 4-0 masing-masing.
Klub Wales ini belum mencapai putaran kelima sejak 1997, namun manajer Phil Parkinson lebih fokus ke depan daripada menengok ke belakang.
Dia mengatakan kepada wartawan setelah kemenangan atas Ipswich: "Kami berbicara sebelum pertandingan tentang kesempatan kami untuk menciptakan sedikit sejarah. Kami melakukannya, dan saya sangat senang karena ini selalu akan menjadi pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat baik.
"Musim ini, dengan tantangan bermain di Championship dan kini berlaga di Piala FA, kami ingin menikmatinya, dan malam ini kami pasti melakukannya."
Dia menambahkan: "Saya pikir ini bagus untuk pemilik kami, untuk membawa mereka ke babak kelima.
"Kami benar-benar menantikan undian pada Senin malam saat kami berada di hotel di Bristol. Kami akan menikmati itu, tetapi tentu saja, Piala FA kini menjadi prioritas kedua, dan kami akan fokus pada liga."
Chelsea juga mengincar kejayaan.
Rosenior berharap bisa meraih trofi pertamanya bersama The Blues musim ini, dan dia memuji penampilan timnya dalam kemenangan 4-0 atas Hull - sebuah hasil yang akan sangat disambut baik oleh mantan pelatih Strasbourg.
Dia mengatakan setelah pertandingan: "Saya sangat senang dengan penampilan dan sikap para pemain di babak pertama. Ini adalah pertandingan yang sulit. Seluruh pujian untuk Hull, mereka sedang dalam performa bagus di Championship. Saya berharap mereka bisa promosi ke Premier League tahun ini, tetapi karena sikap dan penampilan kami dalam pertandingan, kualitas selalu ada, itulah yang memberi kami landasan malam ini.
"Kami telah menjalani 90 menit yang bagus. Tentu saja, Anda ingin setiap menit dalam setiap pertandingan sempurna.
"Ada banyak hal yang bisa kami perbaiki, tapi dalam hal awal kami bersama, saya sangat puas. Pedro Neto luar biasa, dia bekerja sangat keras dan memiliki kualitas yang luar biasa.
"Saya sangat senang melihatnya mencetak gol-gol yang dia dapatkan hari ini. Semua orang bekerja sangat, sangat keras untuk satu sama lain.
"Aspek yang paling memuaskan adalah mentalitas mereka. Mereka adalah kebanggaan klub. Ini adalah penampilan yang sangat kuat dalam hal penerapan mental yang dibutuhkan untuk sukses."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan putaran kelima Piala FA akan digelar pada akhir pekan 7-8 Maret. Klub-klub yang lolos ke putaran kelima akan menerima hadiah sebesar £238.500, sebuah insentif besar bagi klub-klub dari divisi bawah.
