Chelsea akan menghadapi Wrexham milik Ryan Reynolds dan Rob Mac di putaran kelima Piala FA, sementara Manchester City akan berhadapan dengan Newcastle dan Arsenal akan bertandang ke Mansfield

Wrexham mengalahkan lawan dari Premier League di putaran ketiga turnamen, mengalahkan Nottingham Forest melalui adu penalti setelah imbang dramatis 3-3. Mereka kemudian mengalahkan Ipswich Town 1-0 untuk lolos ke putaran kelima; Chelsea telah mengalahkan Charlton Athletic dan Hull City sejauh ini, dengan skor 5-1 dan 4-0 masing-masing.

Klub Wales ini belum mencapai putaran kelima sejak 1997, namun manajer Phil Parkinson lebih fokus ke depan daripada menengok ke belakang.

Dia mengatakan kepada wartawan setelah kemenangan atas Ipswich: "Kami berbicara sebelum pertandingan tentang kesempatan kami untuk menciptakan sedikit sejarah. Kami melakukannya, dan saya sangat senang karena ini selalu akan menjadi pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat baik.

"Musim ini, dengan tantangan bermain di Championship dan kini berlaga di Piala FA, kami ingin menikmatinya, dan malam ini kami pasti melakukannya."

Dia menambahkan: "Saya pikir ini bagus untuk pemilik kami, untuk membawa mereka ke babak kelima.

"Kami benar-benar menantikan undian pada Senin malam saat kami berada di hotel di Bristol. Kami akan menikmati itu, tetapi tentu saja, Piala FA kini menjadi prioritas kedua, dan kami akan fokus pada liga."