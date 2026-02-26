Chad Johnson dan Raheem Taylor-Parkes akan meluncurkan program GOAL ‘The Late Run with Ochocinco’ pada 26 Februari

Cinta Johnson terhadap sepak bola bermula saat ia masih anak-anak di Miami. Cukup dengan menonton Diego Maradona dalam performa terbaiknya, Johnson pun terpesona dan mulai menekuni sepak bola. Sejak saat itu, ia menjalani perjalanan luar biasa dalam dunia sepak bola, baik sebagai penggemar maupun, pada akhirnya, sebagai pemain.

Mantan wide receiver NFL ini merupakan salah satu pemain sepak bola Amerika paling populer yang pernah ada, dengan karier legendarisnya yang sebagian besar dihabiskan sebagai pemain Cincinnati Bengals dan bermain di NFL selama 11 musim. Namun, ia tidak pernah jauh dari sepak bola. Pada 2011, selama lockout NFL, ia mengikuti uji coba empat hari bersama Sporting Kansas City, dan pada 2018 dan 2019, ia bermain di NPSL untuk klub kota kelahirannya, Boca Raton FC. Ia kini bertindak sebagai analis untuk Fox di Piala Dunia 2022 sambil juga bermain di The Soccer Tournament, di mana ia akan tampil lagi musim panas ini bersama Villarreal.

Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Johnson percaya sepak bola Amerika Serikat sedang memasuki momen penentu.

“Sepak bola adalah cinta pertamaku,” kata Johnson. “Selama musim offseason NFL, aku akan menyeberangi lautan untuk menonton pemain seperti [Cristiano] Ronaldo dan [Lionel] Messi bermain. Apa yang kita lihat di AS sekarang adalah badai sempurna yang akan membantu mengukuhkan basis penggemar sepak bola di Amerika. Saya bermain di Super Bowl XLVI, tetapi apa yang akan terjadi pada Juni dan Juli akan seperti 100 Super Bowl, dan hal itu akan membawa kecintaan pada sepak bola ini ke level yang lebih tinggi.

“Saya menantikan untuk melihat apa yang dipikirkan para penggemar tentang acara ini dan berbagi cinta saya terhadap permainan ini serta cinta para tamu kami, dan dapat melakukannya bersama mitra seperti GOAL.”