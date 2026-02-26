GOAL
Chad Johnson dan Raheem Taylor-Parkes akan meluncurkan program GOAL ‘The Late Run with Ochocinco’ pada 26 Februari
Cinta Johnson terhadap sepak bola
Cinta Johnson terhadap sepak bola bermula saat ia masih anak-anak di Miami. Cukup dengan menonton Diego Maradona dalam performa terbaiknya, Johnson pun terpesona dan mulai menekuni sepak bola. Sejak saat itu, ia menjalani perjalanan luar biasa dalam dunia sepak bola, baik sebagai penggemar maupun, pada akhirnya, sebagai pemain.
Mantan wide receiver NFL ini merupakan salah satu pemain sepak bola Amerika paling populer yang pernah ada, dengan karier legendarisnya yang sebagian besar dihabiskan sebagai pemain Cincinnati Bengals dan bermain di NFL selama 11 musim. Namun, ia tidak pernah jauh dari sepak bola. Pada 2011, selama lockout NFL, ia mengikuti uji coba empat hari bersama Sporting Kansas City, dan pada 2018 dan 2019, ia bermain di NPSL untuk klub kota kelahirannya, Boca Raton FC. Ia kini bertindak sebagai analis untuk Fox di Piala Dunia 2022 sambil juga bermain di The Soccer Tournament, di mana ia akan tampil lagi musim panas ini bersama Villarreal.
Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Johnson percaya sepak bola Amerika Serikat sedang memasuki momen penentu.
“Sepak bola adalah cinta pertamaku,” kata Johnson. “Selama musim offseason NFL, aku akan menyeberangi lautan untuk menonton pemain seperti [Cristiano] Ronaldo dan [Lionel] Messi bermain. Apa yang kita lihat di AS sekarang adalah badai sempurna yang akan membantu mengukuhkan basis penggemar sepak bola di Amerika. Saya bermain di Super Bowl XLVI, tetapi apa yang akan terjadi pada Juni dan Juli akan seperti 100 Super Bowl, dan hal itu akan membawa kecintaan pada sepak bola ini ke level yang lebih tinggi.
“Saya menantikan untuk melihat apa yang dipikirkan para penggemar tentang acara ini dan berbagi cinta saya terhadap permainan ini serta cinta para tamu kami, dan dapat melakukannya bersama mitra seperti GOAL.”
Acara baru
Acara ini, yang akan dipandu bersama oleh Raheem Taylor-Parkes dari FootballCo, akan mengulas secara mendalam sisi budaya sepak bola melalui percakapan dengan beberapa bintang terbesar dan penggemar setia permainan ini. Johnson dan Taylor-Parkes tidak akan membahas taktik atau hasil pertandingan, melainkan perasaan dan emosi yang mendasari cinta orang-orang terhadap sepak bola.
Jason Wagenheim, CEO Footballco, mengatakan: “Yang membuat The Late Run berbeda adalah kami tidak berusaha meniru media sepak bola tradisional. Chad membawa sudut pandang yang benar-benar unik, dan percakapan melampaui taktik ke musik, hiburan, dan budaya global. Di Amerika Serikat, kecintaan terhadap sepak bola dibentuk oleh budaya sama seperti apa yang terjadi di lapangan, dan acara ini mencerminkan kenyataan tersebut. Baik Anda penggemar seumur hidup atau baru mengenal permainan ini, The Late Run menawarkan perspektif yang tidak akan Anda temukan di tempat lain.”
Daftar tamu
The Late Run telah mengundang beberapa nama besar di dunia olahraga dan budaya untuk musim pertama acaranya. Serial ini akan dibuka dengan perbincangan bersama salah satu komedian terbesar di dunia, Kreischer, namun juga akan menampilkan tamu-tamu dengan berbagai sudut pandang tentang sepak bola.
Di antara mereka akan ada mantan pemain seperti Ferdinand dan Pique, serta pemain aktif seperti bintang tim nasional wanita AS, Midge Purce. The Late Run juga akan menampilkan beberapa penggemar terbesar permainan ini, termasuk bintang sepak bola Amerika Cliff Avril dan Cam Little.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Serial ini akan tayang di YouTube dan tersedia di berbagai platform podcast. Pantau juga klip-klip acara ini di saluran media sosial GOAL, termasuk akun-akun baru yang khusus untuk konten Late Run.
The Late Run with Ochocinco akan tayang perdana pada 26 Februari. Saksikan episode mingguan di YouTube: @thelaterunshow, atau di podcast Apple dan Spotify.
