Cetak Gol Ke Gawang Mantan, Bomber Manchester City Erling Haaland Ukir Rekor Unik Di Liga Champions

Haaland mengawali musim ini dengan gemilang, baik untuk klub maupun negaranya. Pemain internasional Norwegia tersebut memasuki pertandingan melawan Dortmund dengan mencetak 17 gol dari 13 pertandingan di musim 2025/26, dan hanya gagal mencetak gol saat kalah di liga melawan Tottenham dan Aston Villa.

Pemain berusia 25 tahun itu dengan mudah melewati Gregor Kobel setelah menerima umpan dari Jeremy Doku pada menit ke-30 saat Manchester City dengan unggul 2-0 atas Dortmund di babak pertama di Etihad Stadium. Phil Foden membuka skor untuk The Cityzens di pertengahan babak pertama saat City berusaha meraih kemenangan ketiga berturut-turut di semua kompetisi.

Tim asuhan Pep Guardiola mengawali Liga Champions mereka tanpa terkalahkan dengan hasil imbang 2-2 di Monaco, di antara kemenangan 2-0 atas Napoli dan Villarreal. Haaland telah mencetak gol di keempat pertandingan Eropa untuk City musim ini, dan ditambah dengan dua golnya melawan Real Madrid di kandang sendiri musim lalu, membuat sang striker mencatatkan namanya di buku sejarah.