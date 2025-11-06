AFP
Cetak Gol Ke Gawang Mantan, Bomber Manchester City Erling Haaland Ukir Rekor Unik Di Liga Champions
Performa gemilang Haaland untuk klub dan negaranya
Haaland mengawali musim ini dengan gemilang, baik untuk klub maupun negaranya. Pemain internasional Norwegia tersebut memasuki pertandingan melawan Dortmund dengan mencetak 17 gol dari 13 pertandingan di musim 2025/26, dan hanya gagal mencetak gol saat kalah di liga melawan Tottenham dan Aston Villa.
Pemain berusia 25 tahun itu dengan mudah melewati Gregor Kobel setelah menerima umpan dari Jeremy Doku pada menit ke-30 saat Manchester City dengan unggul 2-0 atas Dortmund di babak pertama di Etihad Stadium. Phil Foden membuka skor untuk The Cityzens di pertengahan babak pertama saat City berusaha meraih kemenangan ketiga berturut-turut di semua kompetisi.
Tim asuhan Pep Guardiola mengawali Liga Champions mereka tanpa terkalahkan dengan hasil imbang 2-2 di Monaco, di antara kemenangan 2-0 atas Napoli dan Villarreal. Haaland telah mencetak gol di keempat pertandingan Eropa untuk City musim ini, dan ditambah dengan dua golnya melawan Real Madrid di kandang sendiri musim lalu, membuat sang striker mencatatkan namanya di buku sejarah.
BIntang Norwegia mencetak lebih banyak sejarah
Gol Haaland di babak pertama untuk City melawan Dortmund membuat sang striker menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam lima pertandingan Liga Champions berturut-turut untuk tiga klub berbeda. Ia absen pada leg kedua play-off Liga Champions melawan Real Madrid pada Februari lalu karena cedera.
Penyerang tangguh ini sebelumnya pernah mencapai prestasi tersebut bersama mantan klubnya, Dortmund dan Red Bull Salzburg. Haaland hanya tampil enam kali di Liga Champions untuk Salzburg, tetapi mencetak gol dalam lima laga di musim 2019/20, termasuk satu gol dalam kekalahan 4-3 dari Liverpool pada Oktober 2019.
Haaland kemudian mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut untuk Dortmund di musim Liga Champions 2020/21 saat ia mencetak gol melawan Lazio, Zenit St Petersburg, Club Brugge dan Sevilla sebelum ia pindah ke Manchester City pada 2022.
"Pengaruhnya begitu besar"
Rekor Haaland tersebut terjadi tak lama setelah Pep Guardiola membandingkan sang striker dengan ikon sepakbola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Duo tersebut mendominasi dunia sepakbola di masa kejayaan mereka, sementara Guardiola, yang melatih Barcelona antara tahun 2008 dan 2012, berperan penting dalam kebangkitan Messi menjadi superstar.
Setelah Haaland mencetak dua gol melawan Bournemouth akhir pekan lalu, manajer City itu menepis anggapan bahwa mereka terlalu bergantung pada sang striker. Guardiola menegaskan bahwa sebuah tim secara alami akan melihat individu sedominan Haaland memimpin daftar pencetak gol.
"Beginilah rasanya jika Anda bermain dengan Messi atau Ronaldo, pengaruhnya sangat besar," kata Guardiola. "Anda lihat statistik pemain itu? Tentu saja dia selevel itu. Messi dan Ronaldo telah melakukannya selama 15 tahun, tetapi inilah levelnya. Gol pertama, cara dia menendang bola, rasanya seperti 'Saya akan mencetak gol'. Dia punya rasa lapar itu. Itu luar biasa. Saya bilang betapa mudah dilatih dan diaturnya dia."
"Terkadang saya bersikap keras terhadap Haaland, tetapi dia berpikiran terbuka. Dia hidup untuk gol dan terkadang tekanan tidak bisa bertahan selama 90 menit, tetapi itu normal. Tanpanya, jujur
saja, akan sulit, tetapi kami beruntung Omar kembali, dan kami memiliki pemain yang fit, itu bagus."
"Saya hanyalah Erling"
Namun, Haaland mengecilkan perbandingan dengan Messi dan Ronaldo karena bintang City itu memilih untuk menepis anggapan bahwa ia menyamai salah satu, atau kedua megabintang tersebut.
"Tidak, sama sekali tidak!" tegas Haaland ketika ditanya tentang kata-kata Guardiola tentang sang striker dan keduanya. "Tidak ada yang bisa menyamai mereka berdua, jadi tidak... Saya hanyalah Erling, seorang pria Norwegia yang mencetak gol. Itu tidak akan berubah."
Haaland memimpin perebutan Sepatu Emas di Liga Primer musim ini dengan mencetak 13 gol, sebuah pencapaian yang akan ia upayakan untuk menambah koleksinya saat City menghadapi Liverpool akhir pekan ini.
