Cesena, kini sudah resmi: Ashley Cole adalah pelatih baru

Berikut ini adalah siaran pers dari klub.

"Cesena FC mengumumkan telah menunjuk Ashley Cole sebagai pelatih tim utama. Pelatih baru klub berbalut seragam hitam-putih ini telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026, dengan opsi perpanjangan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Lahir di London pada tahun 1980, Cole adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah sepak bola Inggris dan salah satu pemain Inggris paling sukses sepanjang masa. Selama lima belas musim yang dihabiskannya di Arsenal dan Chelsea, ia telah mengangkat 14 trofi domestik, memenangkan Liga Premier tiga kali dan Piala FA tujuh kali, sekaligus mencetak rekor yang hingga kini belum terpecahkan untuk kompetisi terakhir tersebut. Di kancah Eropa, ia berhasil meraih kedua trofi kontinental utama, yaitu UEFA Champions League dan UEFA Europa League, keduanya bersama Chelsea.

Selain itu, berkat 107 pertandingan yang ia mainkan bersama tim nasional Inggris senior, Cole menjadi pemain ketujuh dengan penampilan terbanyak sepanjang masa bersama The Three Lions, di mana ia berpartisipasi dalam tiga Piala Dunia dan dua Kejuaraan Eropa antara tahun 2002 dan 2012.

Setelah menjalani karier internasional bersama AS Roma dan Los Angeles Galaxy, pada tahun 2019 Cole pensiun dari sepak bola dan langsung memutuskan untuk meniti karier sebagai pelatih, memulai langkah pertamanya di sektor akademi muda Chelsea.

Di Cesena, dalam kompetisi Serie B – dengan tim asal Romagna tersebut saat ini menempati peringkat kedelapan, posisi terakhir yang lolos ke babak playoff – Cole akan menjalani petualangan pertamanya sebagai pelatih kepala: penunjukan resminya dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan.

Pada 2021, ia bergabung dengan staf teknis Tim Nasional Inggris U-21, sementara antara 2022 dan 2023 ia menjalani pengalaman penting sebagai asisten pelatih baik di bawah Frank Lampard di Everton dan Chelsea, maupun di bawah Wayne Rooney di Birmingham City. Selanjutnya, Cole kembali ke jajaran Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), pertama sebagai asisten pelatih Lee Carsley yang memimpin Tim Nasional U-21, dan kemudian, antara Agustus dan November 2024, juga sebagai asisten pelatih tim nasional senior Inggris.

Staf teknis yang akan mendampingi pelatih Ashley Cole terdiri dari: Jack Mesure (asisten pelatih), Giorgio D’Urbano (pelatih kebugaran), Paolo Stringara (staf teknis), Nicola Capellini (staf teknis), dan Federico Agliardi (pelatih kiper).

Seluruh keluarga Cesena FC sangat antusias menyambut Pelatih Ashley Cole sebagai pelatih tim utama Bianconeri dan menyampaikan sambutan hangat kepada beliau dan para stafnya di Cesena, serta mendoakan yang terbaik bagi mereka semua dalam petualangan baru ini."