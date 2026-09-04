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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Cesc yang terbaik! Fabregas dinobatkan sebagai raja pelatih Italia setelah keajaiban Como

C. Fabregas
Como
Serie A

Manajer Como, Cesc Fabregas, dianugerahi penghargaan Pelatih Terbaik Tahun Ini dalam seremoni Gran Gala del Calcio. Pelatih asal Spanyol itu menerima trofi dari pelatih Italia Roberto Mancini setelah membawa tim mudanya meraih pencapaian bersejarah.

  • Fabregas dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Tahun Ini

    Sebagai pelatih kepala Como, Cesc Fabregas dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Tahun Ini dalam seremoni Gran Gala del Calcio, sebagai pengakuan atas kerja luar biasanya di sepakbola Italia. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu mengungguli para pelatih mapan untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut.

    Fabregas menerima trofi itu langsung dari pelatih kepala tim nasional Italia Roberto Mancini di atas panggung.

    Penghargaan itu datang dalam sebuah malam ketika Inter dinobatkan sebagai Klub Terbaik Tahun Ini dan Federico Dimarco meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini.



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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Mencetak sejarah bersama pemain muda

    Fabregas mengungkapkan kebanggaan mendalam atas perkembangan skuadnya, dengan menilai kesuksesan mereka berkat komitmen pada energi muda dan keberanian teknis.

    "Kami membuat sejarah dengan para pemain yang sangat muda," tegas Fabregas dalam pidato penerimaannya. "Sekarang kami ingin mencoba berkembang lebih jauh lagi."

    Manajer berusia 37 tahun itu mendapatkan pujian luas berkat taktik proaktifnya, yang menegaskannya sebagai salah satu ahli taktik muda paling menjanjikan di Eropa.

  • Mengelola ekspektasi langkah demi langkah

    Merefleksikan kebangkitan Como, Fabregas menekankan pentingnya menjaga ketenangan seiring ekspektasi publik yang terus meningkat.

    "Kami adalah Como, sebuah realitas kecil, kami melangkah pelan-pelan," ujar Fabregas. "Kami harus melangkah selangkah demi selangkah, setiap tahun tekanannya meningkat dan itu menyenangkan. Kami menghadapi tekanan dengan alami."

    "Penghargaan ini menyenangkan saya, merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini," tambah Fabregas, seraya menegaskan kembali fokusnya pada pengembangan klub yang berkelanjutan.

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  • imago-sport-1082312444.jpgLaPresse

    Fase berikutnya untuk proyek Como

    Setelah penghargaan individu diamankan, Fabregas kini langsung mengalihkan perhatiannya kembali untuk menavigasi Como melewati kampanye domestik mereka.

    Pelatih asal Spanyol itu tetap bertekad mengembangkan skuadnya sambil mempertahankan identitas menyerang khas mereka di Serie A.

    Fabregas dan timnya kini akan fokus pada laga-laga liga mendatang, dengan target membangun fondasi yang stabil itu selangkah demi selangkah.

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