Cesc yang terbaik! Fabregas dinobatkan sebagai raja pelatih Italia setelah keajaiban Como

Sebagai pelatih kepala Como, Cesc Fabregas dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Tahun Ini dalam seremoni Gran Gala del Calcio, sebagai pengakuan atas kerja luar biasanya di sepakbola Italia. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu mengungguli para pelatih mapan untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Fabregas menerima trofi itu langsung dari pelatih kepala tim nasional Italia Roberto Mancini di atas panggung.

Penghargaan itu datang dalam sebuah malam ketika Inter dinobatkan sebagai Klub Terbaik Tahun Ini dan Federico Dimarco meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini.







