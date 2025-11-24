Getty Images Sport
"Jangan Pergi" - Cesc Fabregas Sebut Ke Piala Afrika Tidak Logis! Sang Pelatih Como Larang Pemainnya Main Di Turnamen Itu
Masalah cedera menjadi alasan keputusan Fabregas
Diao pindah ke Italia pada Januari setelah menghabiskan satu setengah musim di klub La Liga, Real Betis, dan dengan cepat menjadi anggota penting dari skuad Fabregas, mencetak delapan gol dan satu assist dalam 15 penampilan Serie A musim lalu. Namun, pada bulan April, dia mengalami patah kaki dan absen dalam lima pertandingan terakhir Serie A musim tersebut serta tahap awal musim 2025-26. Diao melakukan comeback pada akhir Oktober, di mana dia bermain selama 45 menit melawan Parma. Winger Senegal itu perlahan-lahan diintegrasikan kembali ke dalam tim, tetapi dipanggil ke tim Senegal bulan ini. Meskipun mengalami masalah dengan adduktor, dia berpartisipasi dalam dua sesi latihan untuk tim Afrika tersebut, hanya untuk mengalami cedera lebih lanjut dan kembali ke Italia.
- Getty Images Sport
Fabregas menganggap pemanggilan Diao ke tim nasional tidak masuk akal
Pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera hamstring, yang akan membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Meskipun Fabregas telah menyebutkan kemungkinan tanggal kembalinya, dia tidak ingin pemain sayap itu kembali ke kamp Senegal, dengan kekhawatiran utamanya adalah kebugaran pemain menjelang dimulainya kompetisi pada 21 Desember.
"Saya tidak ingin mengirimnya ke Piala Afrika? Bagi saya itu tidak logis," katanya. "Dia sudah absen selama tujuh bulan, dia baru bermain tiga pertandingan, sekarang dia akan pergi ke tim nasional, dia akan cedera dan absen lagi. Kemudian mungkin dia akan kembali ke Senegal. Dalam pikiran pemain, Anda harus melakukan hal yang benar. Bagi saya, itu tidak masuk akal. Mereka tidak akan peduli, tetapi kami menginginkan yang terbaik untuk pemain. Dia seharusnya tidak pergi. Dia pergi ke kamp pelatihan di Senegal dengan masalah adduktor kecil dan melakukan dua sesi latihan. Kemudian dia cedera dan kembali ke sini. Kami akan mencoba memulihkannya dengan Inter, tetapi lebih mungkin kami akan mendapatkannya kembali dengan Roma."
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan untuk menang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Fabregas ingin menghadapi Torino dengan 'perhatian besar'
Como berada di posisi kedelapan di tabel Serie A setelah 11 pertandingan, dengan hanya kalah satu kali sejauh ini. Mereka akan menghadapi tim Torino yang duduk empat poin dan tempat di bawah mereka pada hari Senin, dan kemenangan akan membuat mereka melompati Juventus ke posisi keenam.
"Anda selalu harus mendekati setiap pertandingan dengan yang terbaik. Jika Anda berpikir itu akan sulit secara mental, maka pasti akan sulit," kata Fabregas saat timnya bersiap menghadapi tim yang tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir. "Kami harus memenangkannya dengan permainan kami sendiri, dengan apa yang kami tawarkan. Tetapi kami perlu lebih ambisius dan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang kami miliki saat ini. Kami memiliki banyak kesempatan untuk membuatnya menjadi 2-0 melawan Cremonese, penalti di Naples, dan tiga atau empat peluang mencetak gol di Cagliari. Kami perlu mengaturnya lebih baik, tanpa kehilangan stabilitas pertahanan kami. Torino adalah tim yang bermain 5-3-2, dengan bek berpengalaman. [Kristjan] Asllani mencetak gol dan datang dari Inter, dia pemain hebat. Anda tahu [Cesare] Casadei, dia datang dari Chelsea. Che Adams adalah pemain internasional, [Cyril] Ngonge adalah pembeda untuk timnya, dia memenangkan liga dengan Napoli dan saya sangat menyukainya. Mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik, dan [Marco] Baroni adalah manajer hebat. Suasana, stadion, dan penggemar juga kuat. Kami harus pergi ke sana dengan antusiasme yang besar, meskipun setelah jeda internasional kami harus mendekati pertandingan dengan sangat hati-hati."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Como?
Como akan memiliki tiga pertandingan krusial setelah laga melawan Torino, yang mungkin juga akan membentuk tujuan mereka untuk sisa musim ini. Pada 28 November, mereka akan menyambut Sassuolo, dan kemudian akan pergi ke San Siro untuk menghadapi Inter pada 6 Desember. Setelah itu, mereka akan bertemu Roma asuhan Gian Piero Gasperini dalam pertandingan tandang lainnya pada 15 Desember.
Iklan