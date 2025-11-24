"Jangan Pergi" - Cesc Fabregas Sebut Ke Piala Afrika Tidak Logis! Sang Pelatih Como Larang Pemainnya Main Di Turnamen Itu

Pemain berusia 20 tahun itu mengalami cedera hamstring, yang akan membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Meskipun Fabregas telah menyebutkan kemungkinan tanggal kembalinya, dia tidak ingin pemain sayap itu kembali ke kamp Senegal, dengan kekhawatiran utamanya adalah kebugaran pemain menjelang dimulainya kompetisi pada 21 Desember.

"Saya tidak ingin mengirimnya ke Piala Afrika? Bagi saya itu tidak logis," katanya. "Dia sudah absen selama tujuh bulan, dia baru bermain tiga pertandingan, sekarang dia akan pergi ke tim nasional, dia akan cedera dan absen lagi. Kemudian mungkin dia akan kembali ke Senegal. Dalam pikiran pemain, Anda harus melakukan hal yang benar. Bagi saya, itu tidak masuk akal. Mereka tidak akan peduli, tetapi kami menginginkan yang terbaik untuk pemain. Dia seharusnya tidak pergi. Dia pergi ke kamp pelatihan di Senegal dengan masalah adduktor kecil dan melakukan dua sesi latihan. Kemudian dia cedera dan kembali ke sini. Kami akan mencoba memulihkannya dengan Inter, tetapi lebih mungkin kami akan mendapatkannya kembali dengan Roma."

