Cesc Fabregas menyarankan Alvaro Morata untuk 'berganti profesi' setelah kegagalan Chelsea yang membuatnya dikeluarkan dari lapangan saat bermain untuk Como
Kegilaan Morata saat striker diusir dari lapangan karena insiden yang berlangsung selama 60 detik.
Morata dimasukkan ke dalam skuad Como – di mana ia saat ini dipinjamkan dari AC Milan – pada menit ke-57 saat timnya tertinggal 2-0 dalam laga Serie A di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Dengan Como berusaha meraih tempat di Eropa sementara Fiorentina berjuang menghindari degradasi, tim tuan rumah memperkecil ketertinggalan pada menit ke-77 melalui gol bunuh diri Fabiano Parisi sebelum kegilaan Morata mengambil alih dan menentukan hasil pertandingan.
Pemain berusia 33 tahun itu mendapat kartu kuning pertamanya pada menit ke-88 sebelum melakukan tindakan lebih jauh hanya 60 detik kemudian, dengan menabrak kepala Luca Ranieri saat bola tidak dalam permainan, membuat pemain Fiorentina itu terjatuh. Morata mendapat kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan dengan sisa waktu beberapa menit di pertandingan.
Fabregas, yang wajar saja, marah pada mantan rekan setimnya di Chelsea, Morata, saat peluit akhir berbunyi dan mempertanyakan kartu merah yang tidak perlu yang diterima pemain tersebut dalam kekalahan mahal timnya.
Fabregas menyarankan Morata untuk 'berganti profesi' setelah kartu merah yang merugikan.
Fabregas mengatakan kepada wartawan: “Provokasi adalah bagian dari sepak bola. Mereka yang tidak bisa menoleransi provokasi harus mengganti profesi.
“Dia pemain berpengalaman, saya mengharapkan lebih darinya, karena batas antara menang dan kalah sangat tipis.
“Saya tidak suka alasan. Kita harus bermain sesuai gaya kita sendiri. Apa yang dikatakan orang lain tidak boleh memengaruhi kita.”
Mantan gelandang Barcelona, Chelsea, dan Arsenal, Fabregas, melanjutkan pembicaraannya tentang kekalahan timnya dari Fiorentina: “Saya kesal karena tidak bisa membantu para pemain memahami pentingnya pertandingan ini. Saya menunjukkan pengalaman saya sebagai pemain sepak bola selama seminggu, mungkin terlalu banyak, tapi itu tidak cukup. Kita adalah tim muda.
“Ini bukan pertandingan sepak bola di babak kedua. Terlepas dari itu, pertandingan harus dimenangkan dengan motivasi dan energi yang tepat.
"Saya merasa sedih sebagai pelatih, karena saya tidak bisa menyampaikan hal ini kepada para pemain saya hari ini. Mungkin itu ada di pikiran kami. Kami membuat kesalahan dalam sikap kami, kami harus menunjukkan lebih banyak keinginan. Saya tidak suka babak pertama, babak kedua, saya ulangi, bukan pertandingan sepak bola."
Mantan pemain Chelsea yang gagal, Morata, kesulitan selama masa pinjamannya di Como.
Seorang pemain yang benar-benar berpengalaman, Morata telah bermain untuk beberapa klub terbesar di Eropa namun kesulitan menemukan klub yang menjadi rumah jangka panjangnya.
Mantan pemain Chelsea yang gagal itu bergabung dengan Real Madrid pada 2017 dengan biaya transfer rekor saat itu sebesar £70 juta ($95,5 juta), namun hanya mencetak 24 gol dan enam assist dalam 72 penampilan, kesulitan beradaptasi dengan Premier League, dan akhirnya pindah ke Atletico Madrid dua tahun kemudian.
Saat ini sedang menjalani masa pinjaman keduanya dari AC Milan, kapten timnas Spanyol pemenang Euro 2024, Morata, sebagian besar menjadi cadangan Tasos Douvikas di Como dan hanya mencetak satu gol dan dua assist dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Perilakunya yang terbaru, yang mengakibatkan dirinya diusir dari lapangan dan merugikan timnya, kemungkinan besar tidak akan membantu posisinya di mata Fabregas, yang komentar pedasnya mencerminkan kenyataan bahwa seorang pemain seharusnya memberikan contoh yang jauh lebih baik pada tahap kariernya saat ini.
Harapan Morata untuk Piala Dunia berada di ujung tanduk.
Morata dicoret dari skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente pada Oktober lalu untuk pertama kalinya sejak 2018, dan kini menghadapi perjuangan yang semakin berat untuk kembali ke performa terbaiknya agar bisa masuk ke skuad La Roja untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas ini.
Penyerang dengan 87 caps ini memimpin negaranya meraih gelar juara pada 2024, dan jika dia tidak masuk dalam skuad musim panas ini, itu akan menjadi berita besar – namun dia harus segera memperbaiki hubungannya dengan Fabregas dan Como agar bisa kembali ke performa terbaiknya di level klub terlebih dahulu. Morata juga baru-baru ini berpisah dengan istrinya, Alice Campello, dalam periode yang menantang bagi pemain Spanyol ini baik di dalam maupun di luar lapangan.
