Cesc Fabregas menyarankan Alvaro Morata untuk 'berganti profesi' setelah kegagalan Chelsea yang membuatnya dikeluarkan dari lapangan saat bermain untuk Como

Fabregas mengatakan kepada wartawan: “Provokasi adalah bagian dari sepak bola. Mereka yang tidak bisa menoleransi provokasi harus mengganti profesi.

“Dia pemain berpengalaman, saya mengharapkan lebih darinya, karena batas antara menang dan kalah sangat tipis.

“Saya tidak suka alasan. Kita harus bermain sesuai gaya kita sendiri. Apa yang dikatakan orang lain tidak boleh memengaruhi kita.”

Mantan gelandang Barcelona, Chelsea, dan Arsenal, Fabregas, melanjutkan pembicaraannya tentang kekalahan timnya dari Fiorentina: “Saya kesal karena tidak bisa membantu para pemain memahami pentingnya pertandingan ini. Saya menunjukkan pengalaman saya sebagai pemain sepak bola selama seminggu, mungkin terlalu banyak, tapi itu tidak cukup. Kita adalah tim muda.

“Ini bukan pertandingan sepak bola di babak kedua. Terlepas dari itu, pertandingan harus dimenangkan dengan motivasi dan energi yang tepat.

"Saya merasa sedih sebagai pelatih, karena saya tidak bisa menyampaikan hal ini kepada para pemain saya hari ini. Mungkin itu ada di pikiran kami. Kami membuat kesalahan dalam sikap kami, kami harus menunjukkan lebih banyak keinginan. Saya tidak suka babak pertama, babak kedua, saya ulangi, bukan pertandingan sepak bola."