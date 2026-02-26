Cesc Fabregas memuji permainan Como sebagai 'yang terbaik' sementara Thierry Henry mengkritik pelatih Inter, Christian Chivu, atas kegagalan timnya di Liga Champions melawan Bodo/Glimt

Ambisi Eropa Inter hancur berantakan setelah kekalahan mengejutkan dan tak terduga di Liga Champions oleh tim Norwegia Bodo/Glimt, yang berhasil menang 2-1 di Italia dan lolos dengan keunggulan agregat 5-2. Kegagalan ini memicu kritik tajam dari legenda Arsenal, Henry, dalam program CBS Sports Golazo, di mana ia memberikan penilaian blak-blakan tentang kondisi saat ini Inter Milan di bawah asuhan Christian Chivu. Dalam perkembangan yang mencolok yang menyoroti pergeseran dinamika sepak bola Italia, Henry dengan berani menyatakan bahwa sepak bola yang paling estetis dan inovatif kini tidak lagi ditemukan di San Siro yang bersejarah, melainkan di Como yang ambisius, yang dipimpin oleh visioner Fabregas.

Henry menekankan bahwa meskipun Inter mungkin berada di puncak Serie A dengan nyaman, dominasi mereka terasa hampir kebetulan. "Inter berada di puncak Italia hampir secara otomatis," katanya. "Kita sudah membicarakannya sejak lama. Tim yang saat ini memainkan sepak bola terbaik di Italia adalah Como. Kita bisa membahas anggaran dan kualitas skuad, tetapi ini adalah situasi saat ini. Anda sudah bertanya kepada saya minggu lalu di mana posisi tim-tim Italia, dan sayangnya situasinya jelas.

"Bodo/Glimt adalah tim yang bagus, tanpa diragukan lagi. Tapi Inter kehilangan pelatih mereka, dan memulai dari awal dengan pelatih baru tidak mudah. Ini bukan serangan terhadap Chivu: pertanyaannya adalah apakah akan ada kritik. Ya, di Liga Champions, ya. Kurang di liga, karena mereka memiliki keunggulan yang signifikan. ❣"