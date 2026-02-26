Getty Images Sport
Cesc Fabregas memuji permainan Como sebagai 'yang terbaik' sementara Thierry Henry mengkritik pelatih Inter, Christian Chivu, atas kegagalan timnya di Liga Champions melawan Bodo/Glimt
Henry memuji Como dan mengkritik Inter.
Ambisi Eropa Inter hancur berantakan setelah kekalahan mengejutkan dan tak terduga di Liga Champions oleh tim Norwegia Bodo/Glimt, yang berhasil menang 2-1 di Italia dan lolos dengan keunggulan agregat 5-2. Kegagalan ini memicu kritik tajam dari legenda Arsenal, Henry, dalam program CBS Sports Golazo, di mana ia memberikan penilaian blak-blakan tentang kondisi saat ini Inter Milan di bawah asuhan Christian Chivu. Dalam perkembangan yang mencolok yang menyoroti pergeseran dinamika sepak bola Italia, Henry dengan berani menyatakan bahwa sepak bola yang paling estetis dan inovatif kini tidak lagi ditemukan di San Siro yang bersejarah, melainkan di Como yang ambisius, yang dipimpin oleh visioner Fabregas.
Henry menekankan bahwa meskipun Inter mungkin berada di puncak Serie A dengan nyaman, dominasi mereka terasa hampir kebetulan. "Inter berada di puncak Italia hampir secara otomatis," katanya. "Kita sudah membicarakannya sejak lama. Tim yang saat ini memainkan sepak bola terbaik di Italia adalah Como. Kita bisa membahas anggaran dan kualitas skuad, tetapi ini adalah situasi saat ini. Anda sudah bertanya kepada saya minggu lalu di mana posisi tim-tim Italia, dan sayangnya situasinya jelas.
"Bodo/Glimt adalah tim yang bagus, tanpa diragukan lagi. Tapi Inter kehilangan pelatih mereka, dan memulai dari awal dengan pelatih baru tidak mudah. Ini bukan serangan terhadap Chivu: pertanyaannya adalah apakah akan ada kritik. Ya, di Liga Champions, ya. Kurang di liga, karena mereka memiliki keunggulan yang signifikan. ❣"
Inter kehilangan arah setelah Inzaghi
Sebagian besar analisis taktis Henry berfokus pada hilangnya identitas taktis yang cair dan canggih yang dibangun oleh mantan manajer Simone Inzaghi, yang pindah ke Arab Saudi pada musim panas lalu. Henry mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas kemunduran yang terjadi sejak Chivu mengambil alih. "Secara taktis, Inter kini berbeda. Anda tidak lagi melihat formasi dengan tiga bek tengah yang maju ke lini tengah, gerakan-gerakan yang membuat mereka sulit diprediksi," jelasnya. "Inter asuhan Simone Inzaghi siap untuk pertandingan besar Eropa, meskipun kadang-kadang kesulitan melawan tim-tim yang lebih lemah. Tim ini, sebaliknya, tampaknya mengalami kesulitan melawan semua lawan, setidaknya di Eropa."
Dia juga mempertanyakan pilihan pemain manajer dan timing pergantian pemainnya, menyarankan bahwa obsesi dengan rotasi domestik telah mengorbankan harmoni tim dan kesiapan mereka untuk tuntutan krusial Liga Champions.
"Chivu harus menjelaskan beberapa pilihan: mengapa begitu banyak pemain tidak bermain? Mengapa pergantian pemain tertentu datang begitu terlambat?" tanyanya dengan tajam. "Memang benar ada pertandingan melawan Lecce, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan 10 poin di liga - dan sekarang mereka efektif unggul 10 poin. Tapi jika kita berbicara tentang Serie A, tidak banyak yang bisa dikatakan: mereka berada di puncak klasemen dengan keunggulan besar. Namun, jika kita berbicara tentang Liga Champions, pertanyaan-pertanyaan pasti akan muncul."
Menang di kandang, gagal di Eropa
Meskipun mendapat kritik tajam terhadap staf pelatih, Inter tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih Scudetto, dengan keunggulan 10 poin yang signifikan di Serie A. Hal ini menciptakan paradoks aneh di tengah musim mereka: dominasi domestik yang kuat beriringan dengan kegagalan besar di level Eropa. Henry menyarankan bahwa meskipun kebijakan rotasi yang luas dari Chivu efektif dalam mempertahankan posisi liga mereka, hal itu juga bertindak sebagai pedang bermata dua, mencegah skuad mengembangkan chemistry yang diperlukan untuk sepak bola knockout berisiko tinggi.
Kekurangan kontinuitas telah menghambat kemampuan Inter untuk berfungsi sebagai unit yang solid, kelemahan yang dieksploitasi secara kejam di panggung Eropa. Pada akhirnya, beban kegagalan di Liga Champions akan tetap menjadi narasi utama musim ini. Henry menyimpulkan dengan peringatan tegas bahwa pengawasan terhadap Chivu tidak hanya berasal dari fakta kegagalan itu sendiri, tetapi juga dari cara kegagalan tersebut terjadi. "Menilai Chivu hanya karena dia tidak jauh di Liga Champions? Mungkin tidak," kata Henry. "Tapi yang penting adalah lawan siapa kamu tersingkir dan terutama bagaimana kamu tersingkir... di Liga Champions, pertanyaan-pertanyaan akan muncul."
Jalan ke depan bagi Inter
Setelah kekalahan memalukan mereka di Liga Champions, Inter bertekad untuk bangkit kembali dalam laga melawan Genoa pada Sabtu ini di Giuseppe Meazza. Pelatih kepala Chivu memasuki pertandingan ini dengan kesadaran penuh bahwa tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, terutama setelah pukulan telak terhadap kepercayaan para pendukung akibat kekalahan mengejutkan melawan Bodo/Glimt. Meskipun perpisahan di level Eropa terasa pahit, Inter memiliki kesempatan emas untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi domestik. Saat ini, mereka memimpin klasemen dengan 64 poin, menjaga keunggulan 10 poin yang nyaman atas rival langsung mereka, AC Milan, yang berada di posisi 54 poin. Tujuan utama dari pertandingan ini adalah untuk mengembalikan stabilitas dan menegaskan dominasi mutlak mereka di Serie A.
