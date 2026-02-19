Cesc Fabregas meminta maaf setelah insiden panas di pinggir lapangan dengan Max Allegri, di mana pelatih AC Milan tersebut diduga menyebut pelatih Como sebagai 'anak kecil'

Dengan nada menyesal, Fabregas menjelaskan bahwa intervensinya dilatarbelakangi oleh emosi sesaat, bukan niat jahat. "Saya meminta maaf karena telah melakukan sesuatu yang tidak saya banggakan, sesuatu yang tidak sportif. Kami mencuri bola, tapi saya menyentuh [Saelemaekers] sedikit karena emosi. Seperti yang dikatakan [pelatih Inter Christian] Chivu beberapa hari lalu: jangan sentuh, terutama pelatih. Kita tidak boleh melakukan ini. Satu hal yang saya harap tidak akan pernah saya lakukan lagi."

Allegri jauh lebih enggan untuk membiarkan masalah ini berlalu, memberikan kritik tajam terhadap perilaku pemain muda Spanyol tersebut. "Apakah dia meminta maaf? Saya lihat, jadi jika seseorang berlari di sepanjang garis berikutnya, saya akan melakukan sliding dan ikut masuk. Saya pergi ke sana untuk membela Saelemaekers, pemain itu bereaksi, dan pada saat itu salah satu pemain Como mendekati saya, saya tidak tahu siapa dia, tapi tidak terjadi apa-apa."

Manajer Milan melanjutkan dengan menyarankan bahwa Fabregas masih banyak yang harus dipelajari tentang disiplin yang diperlukan di kursi kepelatihan. "Ketika Anda berada di lapangan, Anda harus menghormati wasit dan tim-tim lain. Ada pertukaran antara pelatih. Dia adalah pelatih yang sangat muda. Saya berharap dia meraih banyak kemenangan dalam karirnya karena dia memiliki semua kualitas untuk melakukannya."

Meskipun ada ketegangan, Fabregas menemukan momen untuk memuji maestro Milan berusia 41 tahun, Luka Modric. "Sungguh menyenangkan melihatnya bermain. Saya telah mengucapkan selamat padanya... apa yang bisa saya lakukan. Dia adalah fenomena, sebuah kehormatan memiliki dia di Serie A. Kami mencoba menekan dia dengan keras, dengan kontak fisik, dan dia tidak peduli. Melawan dua, melawan empat, dia selalu menemukan solusi."