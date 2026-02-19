AFP
Cesc Fabregas meminta maaf setelah insiden panas di pinggir lapangan dengan Max Allegri, di mana pelatih AC Milan tersebut diduga menyebut pelatih Como sebagai 'anak kecil'
Keributan di pinggir lapangan di San Siro
Area teknis di San Siro berubah menjadi panggung drama yang intens pada Rabu malam saat AC Milan dan Como bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Ketegangan antara kedua bangku cadangan mencapai titik puncak dalam pertandingan yang ditandai oleh gesekan taktis dan bentrokan pribadi, dengan pelatih Milan Allegri dan pelatih Como Fabregas berada di tengah badai panas.
Titik panas utama terjadi ketika Fabregas, yang marah karena Alexis Saelemaekers lolos dari kartu kuning kedua, tampaknya mengambil tindakan sendiri. Saat winger Belgia itu mencoba melakukan serangan balik, pelatih Spanyol itu secara fisik menghalanginya, dilaporkan dengan menarik kaus pemain untuk menghentikan pergerakannya. Pelanggaran protokol ini memicu reaksi marah dari bangku cadangan Milan, yang berujung pada keributan besar dan kartu merah untuk Allegri.
Veteran vs pemula
Meskipun ada permintaan maaf setelah pertandingan, suasana tetap tegang dengan rasa ketegangan yang masih terasa. Benih konflik ini ditanamkan selama pertemuan pertama antara kedua klub di Stadio Sinigaglia pada awal musim ini, tetapi frustrasi tersebut meledak ke publik selama pertandingan balasan di Milan. Hasil ini membuat Milan semakin tertinggal dalam perburuan gelar, fakta yang coba ditutup-tutupi oleh Allegri meskipun terlihat jelas rasa frustrasinya.
Kedua manajer dilaporkan bertemu di koridor sempit menuju ruang konferensi pers, di mana pertukaran kata-kata lain terjadi. Allegri dilaporkan mengatakan kepada rekan sejawatnya dari Como di lorong: "Kamu seperti anak kecil yang memulai karir sebagai pelatih." Allegri, yang selalu berpengalaman, menggambarkan insiden tersebut sebagai kegagalan disiplin daripada sekadar ledakan emosi.
Kata-kata yang diucapkan setelah kejadian tersebut
Dengan nada menyesal, Fabregas menjelaskan bahwa intervensinya dilatarbelakangi oleh emosi sesaat, bukan niat jahat. "Saya meminta maaf karena telah melakukan sesuatu yang tidak saya banggakan, sesuatu yang tidak sportif. Kami mencuri bola, tapi saya menyentuh [Saelemaekers] sedikit karena emosi. Seperti yang dikatakan [pelatih Inter Christian] Chivu beberapa hari lalu: jangan sentuh, terutama pelatih. Kita tidak boleh melakukan ini. Satu hal yang saya harap tidak akan pernah saya lakukan lagi."
Allegri jauh lebih enggan untuk membiarkan masalah ini berlalu, memberikan kritik tajam terhadap perilaku pemain muda Spanyol tersebut. "Apakah dia meminta maaf? Saya lihat, jadi jika seseorang berlari di sepanjang garis berikutnya, saya akan melakukan sliding dan ikut masuk. Saya pergi ke sana untuk membela Saelemaekers, pemain itu bereaksi, dan pada saat itu salah satu pemain Como mendekati saya, saya tidak tahu siapa dia, tapi tidak terjadi apa-apa."
Manajer Milan melanjutkan dengan menyarankan bahwa Fabregas masih banyak yang harus dipelajari tentang disiplin yang diperlukan di kursi kepelatihan. "Ketika Anda berada di lapangan, Anda harus menghormati wasit dan tim-tim lain. Ada pertukaran antara pelatih. Dia adalah pelatih yang sangat muda. Saya berharap dia meraih banyak kemenangan dalam karirnya karena dia memiliki semua kualitas untuk melakukannya."
Meskipun ada ketegangan, Fabregas menemukan momen untuk memuji maestro Milan berusia 41 tahun, Luka Modric. "Sungguh menyenangkan melihatnya bermain. Saya telah mengucapkan selamat padanya... apa yang bisa saya lakukan. Dia adalah fenomena, sebuah kehormatan memiliki dia di Serie A. Kami mencoba menekan dia dengan keras, dengan kontak fisik, dan dia tidak peduli. Melawan dua, melawan empat, dia selalu menemukan solusi."
Mencari ketenangan
AC Milan kini harus mengalihkan perhatian mereka dari insiden di pinggir lapangan dan kembali fokus pada klasemen Serie A, di mana mereka tengah berjuang keras untuk bertahan di grup bawah dalam perburuan gelar. Kehilangan dua poin di kandang sendiri merupakan pukulan telak bagi ambisi Allegri, dan manajer tersebut kemungkinan akan menghadapi larangan berada di pinggir lapangan setelah ia dikeluarkan selama insiden tersebut.
Bagi Fabregas dan Como, satu poin di San Siro merupakan pernyataan niat yang kuat, membuktikan mereka mampu bersaing dengan raksasa Italia meskipun metode mereka kadang-kadang melanggar batas. Pelatih Spanyol tersebut akan berusaha melupakan kontroversi dan fokus pada perkembangan taktis timnya, yang menunjukkan kilasan kehebatan melalui Paz sebelum kekacauan melanda.
Ketahanan Milan akan diuji dalam pertandingan berikutnya saat mereka menghadapi Parma pada Minggu, sementara Como akan berusaha membangun momentum melawan Juventus pada Sabtu.
