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Cesc Fabregas melontarkan ultimatum transfer kepada petinggi Como setelah kemenangan mengejutkan atas Napoli
Fabregas menuntut tambahan amunisi setelah kemenangan bersejarah
Como mencatatkan salah satu hasil paling signifikan dalam sejarah mereka belakangan ini dengan mengalahkan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Gol dari Martin Baturina dan Anastasios Douvikas memastikan tiga poin untuk tim tamu, tetapi Fabregas cepat meredam perayaan dengan tuntutan tegas agar ada perekrutan baru sebelum tenggat 1 September. Manajer asal Spanyol itu sangat menyadari dampak bermain setiap tiga hari terhadap sebuah skuad, terutama dengan tambahan tekanan dari Coppa Italia dan laga-laga Eropa. Klub saat ini sedang dalam negosiasi aktif dengan Fiorentina terkait potensi transfer Moise Kean.
Fabregas berbicara blak-blakan soal perlunya memperkuat lini depannya. "Jelas, saya mengharapkan seorang penyerang, Douvikas tidak bisa bermain di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, dan kami tidak bisa memainkan tiga kompetisi hanya dengan satu penyerang," kata Fabregas kepada DAZN. "Kami sangat menderita dengan (Alvaro) Morata tahun lalu, selama berbulan-bulan dia absen karena cedera. Anda ingat kami sering bermain dengan false nine; bermain setiap tiga hari di level ini tidak mudah."
- Getty Images Sport
Pujian untuk Luis Milla yang diremehkan
Meski fokus tetap tertuju pada transfer pemain masuk, Fabregas menyempatkan diri menyoroti dampak gelandang berusia 31 tahun, Luis Milla. Pemain Spanyol itu, yang bergabung dengan klub pada musim panas ini, dengan cepat menjadi komponen vital di lini tengah, setelah tampil sebagai starter untuk pertandingan keduanya secara beruntun dalam kemenangan atas Napoli. Fabregas meyakini Milla secara tidak adil kurang mendapat perhatian dari dunia sepakbola yang lebih luas, terutama di negara asalnya, Spanyol, tempat sorotan sering kali tetap tertuju pada bintang-bintang muda seperti Pedri atau Rodri.
"Milla sangat diremehkan di Spanyol, tetapi itu normal. Ada begitu banyak pemain hebat sehingga terkadang kita cenderung melupakan yang lain, yang bukan Pedri atau Rodri," kata Fabregas. "Saya sudah mengikutinya sejak lama. Kariernya terus menanjak secara bertahap, dan sekarang inilah waktunya untuk bermain di Liga Champions. Anda tahu kami berusaha membawa pemain-pemain muda ke sini, tetapi saya senang untuk dia dan banyak yang lainnya."
Perkembangan taktik dan kemenangan bersejarah
Kemenangan di Naples menjadi pencapaian personal bagi Fabregas, yang sempat kesulitan menghadapi taktik Massimiliano Allegri selama masa pelatih asal Italia itu di AC Milan musim lalu. Pria Spanyol itu mengakui bahwa pertemuan-pertemuan sulit tersebut menjadi pengalaman belajar yang sangat penting bagi perkembangan taktiknya.
"Ini sangat berharga. Saya belajar banyak dari pertandingan terakhir melawan Milan. Hari ini, kami mampu membaca pertandingan dengan baik. Kami bermain sangat baik di babak pertama; di babak kedua, kami paham bahwa kami menghadapi para juara, tetapi kami mampu bertahan. Kualitas pemain yang mereka masukkan membuat saya berpikir mereka punya lebih banyak pergantian pemain yang tersedia. Rasanya seperti berada di sauna sekarang," kata Fabregas.
- Getty Images Sport
Menjalani tekanan dari proyek yang sedang berkembang
Kemenangan di Maradona itu tak terelakkan telah meningkatkan ekspektasi di kalangan pendukung setia Como. Namun, Fabregas cepat meredam pembicaraan tersebut, dengan menegaskan bahwa prosesnya harus bertahap. Fabregas langsung mengalihkan fokusnya ke tantangan berikutnya, menolak terbawa oleh tajuk utama.
"Kami masih memiliki pertandingan yang sangat penting melawan Genoa. Akan ada banyak laga ketika mereka lebih baik daripada Anda, Anda harus menerima itu: mereka memiliki peluang 80% untuk memenangi pertandingan, kami memiliki peluang 20%," peringatnya.
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