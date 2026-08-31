Como mencatatkan salah satu hasil paling signifikan dalam sejarah mereka belakangan ini dengan mengalahkan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Gol dari Martin Baturina dan Anastasios Douvikas memastikan tiga poin untuk tim tamu, tetapi Fabregas cepat meredam perayaan dengan tuntutan tegas agar ada perekrutan baru sebelum tenggat 1 September. Manajer asal Spanyol itu sangat menyadari dampak bermain setiap tiga hari terhadap sebuah skuad, terutama dengan tambahan tekanan dari Coppa Italia dan laga-laga Eropa. Klub saat ini sedang dalam negosiasi aktif dengan Fiorentina terkait potensi transfer Moise Kean.

Fabregas berbicara blak-blakan soal perlunya memperkuat lini depannya. "Jelas, saya mengharapkan seorang penyerang, Douvikas tidak bisa bermain di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, dan kami tidak bisa memainkan tiga kompetisi hanya dengan satu penyerang," kata Fabregas kepada DAZN. "Kami sangat menderita dengan (Alvaro) Morata tahun lalu, selama berbulan-bulan dia absen karena cedera. Anda ingat kami sering bermain dengan false nine; bermain setiap tiga hari di level ini tidak mudah."