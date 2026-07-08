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Celah yang menanti Messi... Apa yang harus diwaspadai Argentina saat menghadapi Swiss?

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
Argentina vs Egypt
Egypt
Switzerland vs Colombia
Colombia
L. Messi
G. Xhaka
M. Yakin
FEATURES
Argentina
Swiss
AS
Mesir
Kolombia
Kanada

Gambaran Perjalanan Menuju Semifinal

Argentina akan menghadapi Swiss dalam salah satu tantangan taktis tersulit di Piala Dunia 2026. Tim yang dipimpin oleh pelatih Murat Yakin ini berhasil melaju ke perempat final dengan ciri khas yang sangat menonjol: pertahanan yang sangat rapi, minimnya pengambilan risiko saat menguasai bola, serta sistem permainan yang berpusat pada Granit Xhaka.

Setelah menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti, tim Swiss juga akan menanggung beban kelelahan fisik akibat bermain selama 120 menit, dan hal ini mungkin akan memberikan keuntungan bagi tim asuhan Lionel Scaloni.

  • Bagaimana gaya bermain Swiss?

    Timnas Swiss membangun strategi mereka di Piala Dunia berdasarkan kekompakan tim. Meskipun biasanya memulai pertandingan dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, namun pada sebagian besar waktu pertandingan mereka beralih ke pertahanan dengan lima pemain atau bermain dengan formasi 4-5-1 yang sangat rapat, yang mempersempit ruang di area tengah dan memaksa lawan untuk bermain di sayap.

    Struktur pertahanan ini berpusat pada Manuel Akanji, yang bertugas memperbaiki kesalahan dan mengantisipasi celah di lini pertahanan.

    Sedangkan di lini tengah serang, Granit Xhaka berperan sebagai pengatur serangan, sementara Denis Zakaria memberikan energi dan agresivitas dalam merebut kembali bola, menurut analisis situs TYC.

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  • Apa yang harus diwaspadai oleh Argentina?

    Faktor utama pertama adalah Chaka. Semua serangan Swiss berawal dari kaptennya ini. Ia mengatur ritme permainan, mengubah tempo pergerakan bola, dan memberikan umpan untuk menembus barisan pertahanan. Jika Argentina tidak mampu membatasi perannya, tim Eropa ini akan dengan mudah membangun serangan dari lini belakang.

    Aspek penting lainnya adalah mengendalikan Breel Embolo. Di bawah tekanan tinggi, Swiss sering kali melewati lini pertahanan dan langsung mencari penyerang utama mereka. Penyerang Monaco ini mahir bermain dengan punggung menghadap gawang, mempertahankan bola, dan memungkinkan rekan-rekannya maju beberapa yard ke wilayah lawan. Tendangan bebas dan tendangan sudut juga menjadi ancaman. Fabian Rieder, Chaka, dan Ruben Vargas adalah eksekutor tendangan bebas yang sangat baik, sementara Akanji, Nico Elvedi, dan Embolo sendiri menunjukkan keahlian dalam bola-bola udara. Swiss bergantian antara umpan silang ke tiang dekat dan umpan-umpan panjang untuk memanfaatkan kekuatan fisik para beknya.

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  • Sebuah celah menanti Messi

    Meskipun Swiss menunjukkan sistem pertahanan yang kokoh, mereka tetap meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh Argentina. Salah satu celah tersebut muncul saat Ricardo Rodríguez maju ke depan. Dalam situasi seperti ini, sering kali terdapat ruang kosong di antara bek kiri dan Nico Elvedi, terutama ketika lawan dengan cepat mengubah arah serangannya atau menemukan umpan terobosan. Lionel Messi mampu memanfaatkan ruang ini berkat keahliannya dalam memberikan umpan-umpan akurat, sementara Julián Álvarez atau Lautaro Martínez juga bisa memanfaatkan ruang di belakang para bek.

    Aspek lain berkaitan dengan situasi bola mati di lini pertahanan. Swiss cenderung terlalu berlebihan dalam melindungi area enam yard, dan dalam beberapa pertandingan, mereka membiarkan area penalti terbuka untuk bola pantul atau bola kedua. Kolombia berhasil menciptakan ancaman dengan cara ini di babak 16 besar, dan Argentina memiliki penyerang yang mahir dalam menyelesaikan serangan dari area tersebut.

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    Cedera yang dialami Yohan Manzambi memaksa pelatih Yakin untuk menyesuaikan gaya serangannya. Fabian Rieder memiliki penguasaan bola yang lebih baik, namun ia kurang memiliki kecepatan dan kemampuan individu yang ditunjukkan oleh pemain muda tersebut selama turnamen. Selain itu, banyak pemain inti yang hampir terkena skorsing. Baik Denis Zakaria, Granit Xhaka, maupun Miro Mohaim masing-masing telah menerima satu kartu kuning, dan kartu kuning berikutnya akan membuat mereka absen dalam pertandingan semifinal yang mungkin terjadi. Situasi ini mungkin memengaruhi ketajaman performa mereka dalam beberapa duel satu lawan satu.

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  • Pertandingan yang sarat taktik... Tiga faktor yang mungkin akan menentukan hasilnya

    Menurut jaringan tersebut, pertandingan melawan Swiss membutuhkan kesabaran. Argentina harus menggerakkan bola dengan cepat untuk menembus pertahanan Swiss yang mahir bermain dalam, sambil berusaha memanfaatkan kelelahan para pemain Swiss setelah pertandingan mereka yang berlangsung selama 120 menit melawan Kolombia. Tampaknya tekanan terhadap Chaka, kemampuan melakukan serangan cepat saat ada ruang kosong, dan efektivitas dalam situasi bola mati, adalah tiga faktor yang mungkin akan menjadi penentu dalam pertandingan yang diperkirakan akan lebih bersifat taktis daripada terbuka.

    Jika Argentina mampu memaksakan ritme permainannya dan menyerang ruang di belakang bek sayap Swiss, mereka akan memiliki peluang bagus untuk melaju ke semifinal Piala Dunia.

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