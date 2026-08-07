Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Celah Fatal: Bintang Barcelona Jadi "Teka-teki Membingungkan" di Camp Nou

FEATURES
LaLiga
Barcelona
A. Balde
J. Cancelo
H. Flick
Spanyol

Barcelona menuju awal musim dengan celah yang diprediksi bakal muncul di posisi bek kiri.

Joao Cancelo masih bernegosiasi soal kepindahannya kembali ke Barcelona, sementara Alejandro Balde belum benar-benar bisa tampil karena masalah fisik yang membuatnya tak bisa berlatih secara normal sepanjang periode persiapan menyambut musim baru.

Surat kabar AS menjelaskan bahwa masalah yang dialami Balde membuatnya tak bermain semenit pun, baik dalam laga persahabatan melawan Birmingham maupun dalam dua laga uji coba yang dijalani tim asuhan Hansi Flick sebagai bagian dari periode persiapan.

Sikap tertutup seputar kondisi fisik Balde membuat sulit untuk mengetahui apakah ia benar-benar mengalami masalah pada punggung akibat hernia, cedera yang pernah dideritanya di masa lalu, ataukah ia mengalami nyeri di area selangkangan, yang tentu akan jauh lebih mengkhawatirkan.

Alejandro Balde kehilangan posisi utamanya musim lalu setelah kedatangan Cancelo, dan ia tidak ikut serta di Piala Dunia.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Baldé Menyia-nyiakan Peluang Bagus untuk Meyakinkan Flick

    Secara teori, selama periode persiapan saat ini, Balde memiliki peluang bagus untuk merebut kembali posisi intinya dan meyakinkan Flick akan kelayakannya.

    Pelatih asal Jerman itu memang telah mengisyaratkan lebih dari sekali sepanjang musim lalu, bahwa Balde perlu meningkatkan performanya secara lebih signifikan, karena ia memiliki potensi yang memungkinkannya untuk melakukan hal itu.

    Faktanya, selama musim pertama Flick menukangi tim kepelatihan Barcelona, musim yang dijalani Balde lebih dari sekadar bagus.

    Sang pelatih sendiri angkat bicara, ketika ditanya soal kondisi Balde di akhir pemusatan latihan yang digelar tim di Inggris, dan mengatakan bahwa bek tersebut kian membaik dari hari ke hari.

    Flick menyatakan harapannya, agar pada hari Sabtu Balde bisa menjalani beberapa menit dalam pertandingan segitiga yang akan diikuti Barcelona di kota Udine melawan tim tuan rumah dan Nottingham Forest.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR