Barcelona menuju awal musim dengan celah yang diprediksi bakal muncul di posisi bek kiri.

Joao Cancelo masih bernegosiasi soal kepindahannya kembali ke Barcelona, sementara Alejandro Balde belum benar-benar bisa tampil karena masalah fisik yang membuatnya tak bisa berlatih secara normal sepanjang periode persiapan menyambut musim baru.

Surat kabar AS menjelaskan bahwa masalah yang dialami Balde membuatnya tak bermain semenit pun, baik dalam laga persahabatan melawan Birmingham maupun dalam dua laga uji coba yang dijalani tim asuhan Hansi Flick sebagai bagian dari periode persiapan.

Sikap tertutup seputar kondisi fisik Balde membuat sulit untuk mengetahui apakah ia benar-benar mengalami masalah pada punggung akibat hernia, cedera yang pernah dideritanya di masa lalu, ataukah ia mengalami nyeri di area selangkangan, yang tentu akan jauh lebih mengkhawatirkan.

Alejandro Balde kehilangan posisi utamanya musim lalu setelah kedatangan Cancelo, dan ia tidak ikut serta di Piala Dunia.